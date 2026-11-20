जागरण संवाददाता, अमृतसर। खडूर साहिब से सांसद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच असम की डिब्रूगढ़ जेल से बाहर ले आई है। जिसके बाद वह सुरक्षा घेरे में एयरपोर्ट पहुंचा और दिल्ली के लिए फ्लाइट को पकड़ेगा। करीब साढ़े तीन साल बाद जेल से बाहर आए अमृतपाल की पहली तस्वीर व वीडियो भी सामने आई है। जिसमें वह पुलिस घेरे में जेल से बाहर निकलकर एयरपोर्ट के अंदर जाते दिखाई दे रहा है।

गौरतलब है कि 19 नवंबर को 5 पुलिस कर्मियों व अधिकारियों की टीम अमृतसर से डिब्रूगढ़ पहुंच गई थी। जहां आज शुक्रवार कोर्ट के आदेश के बाद कागजी कार्रवाई पूरी कर अमृतपाल को जेल से बाहर निकाला गया। अमृतपाल सिंह को जेल से बाहर लाने और वापस डिब्रूगढ़ जेल तक पहुंचाने का सारा खर्च परिवार को उठाना पड़ रहा है।

तीन घंटे के लिए दी गई पैरोल अमृतसर कोर्ट ने अमृतपाल को उसकी दादी चरण कौर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कल दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटे की कस्टडी पैरोल दी है। इस तीन घंटे में भी वह पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में रहेगा। अगर सुरक्षा एजेंसियों को कहीं भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो अमृतपाल को उसी समय वापस भी लेजाया जा सकता है।