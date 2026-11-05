Punjab Weather Today; आज भी शुष्क रहेगा मौसम, दिवाली के बाद बारिश के बने आसार; खन्ना में AQI 256 पहुंचा

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है। आज न तो बारिश के आसार हैं और न ही कोई अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 4 दिन भी मौसम शुष्क ही रहने का अनुमान है। लेकिन, दिवाली के बाद बारिश के आसार भी बन रहे हैं। नया पश्चिमी विक्षोभ जल्द एक्टिव हो रहा है, जिसका असर पंजाब में भी देखने को मिल सकता है। इसी बीच राज्य में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दिवाली तक राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। 10 अक्टूबर से मौसम विभाग ने राज्य में बारिश का अनुमान जाहिर किया है। इस दिन कोई अलर्ट तो जारी नहीं किया गया, लेकिन कुछ जिलों तक बारिश सीमित रह सकता है। ये बदलाव जहां बढ़ रहे प्रदूषण से हल्की राहत देगा, वहीं तापमान में भी स्थिरता देखने को मिलेगी।