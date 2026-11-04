Punjab Mandi Bhav Today: आटा-दाल के भाव जारी, अमेरिकी चुनाव के झटके से चमका सर्राफा बाजार, सोना-चांदी के दाम चढ़े
अमेरिकी मिडटर्म चुनावों में ट्रंप की पार्टी की हार से डॉलर कमजोर हुआ, जिससे वैश्विक और भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी आसमान छूने लगे हैं।
HighLights
अमेरिकी चुनावों के बाद डॉलर और यील्ड में गिरावट।
पंजाब में सोना-चांदी के दामों में भारी उछाल।
प्रमुख मंडियों में आवश्यक जिंसों के भाव ऊंचे बने हुए।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। अमेरिकी मिडटर्म चुनावों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को मिली करारी हार के बाद भारतीय बाजार में काफी हलचल देखने को मिली है। 2026 यूएस चुनाव परिणामों के तुरंत बाद अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी यील्ड में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसका सीधा असर भारतीय सर्राफा और मंडी बाजारों पर भी देखने को मिला है।
सोने और चांदी के दाम आसमान छूने लगे हैं। पंजाब के सर्राफा बाजार में कीमती धातुओं में भारी तेजी दर्ज की जा रही है। मंडियों के हाल की बात करें तो खन्ना, लुधियाना, अमृतसर और जालंधर जैसी प्रमुख दिसावरी मंडियों में गेहूं, दाल-दलहन, चावल, जीरा, हल्दी और खल-बिनौला जैसे आवश्यक जिंसों के भाव भी ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं।
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी राजनीतिक समीकरणों में आए इस बदलाव और कमजोर होती डॉलर की चाल का सीधा फायदा सर्राफा और मंडी बाजार दोनों को मिल रहा है।
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सोने और चांदी के भाव
|विवरण / उत्पाद
|दर / भाव (₹ में)
|इकाई
|सोना 24 कैरेट
|1,42,800
|प्रति दस ग्राम
|सोना स्टैंडर्ड
|1,45,700
|प्रति दस ग्राम
|आभूषण 22 कैरेट
|1,35,800
|प्रति दस ग्राम
|गिन्नी
|1,10,600
|प्रति नग
|चांदी तेजाबी
|1,93,000
|-
|चांदी सिक्का
|2,20,000
|-
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पंजाब दिसावरी मंडियों के भाव
|मंडी
|वस्तु / उत्पाद
|दर / भाव (₹)
|इकाई / पैमाना
|
खन्ना
|
राइसब्रान (खाद्य)
|
230
|
प्रति प्वाइंट
|
राइसब्रान (अखाद्य)
|
225
|
प्रति प्वाइंट
|
खल सरसों
|
3850
|
प्रति क्विंटल
|
डीओसी राइसब्रान (बैच सफेद)
|
2050
|
प्रति क्विंटल
|
डीओसी राइसब्रान (कंटीन्यूअस)
|
2050
|
प्रति क्विंटल
|
सरसों
|
31500
|
प्रति टन
|
सूरजमुखी
|
30000
|
प्रति टन
|
गेहूं
|
2975/2980
|
प्रति क्विंटल
|
आटा
|
1650/1660
|
50 किलो
|
मैदा
|
1750/1760
|
50 किलो
|
चोकर
|
1290
|
45 किग्रा
|
चोकर
|
880
|
30 किग्रा
|
सूजी
|
1775/1780
|
50 किलो
|
मक्की बिहार
|
3150/3175
|
प्रति क्विंटल
|
लुधियाना
|
राजमां चित्रा
|
11500/14000
|
प्रति क्विंटल
|
अरहर दाल
|
13300/14500
|
प्रति क्विंटल
|
उड़द साबुत
|
11650/13000
|
प्रति क्विंटल
|
उड़द धोया
|
12100/13600
|
प्रति क्विंटल
|
उड़द छिलका
|
11600/13100
|
प्रति क्विंटल
|
दाल मसूर
|
7500/11500
|
प्रति क्विंटल
|
चनादाल
|
8900/9300
|
प्रति क्विंटल
|
एग्रो प्योर बेसन
|
3560
|
35 किग्रा
|
काबली चना
|
8400/12600
|
प्रति क्विंटल
|
मूंग साबुत
|
9600/11000
|
प्रति क्विंटल
|
मूंग धोया
|
10500/12800
|
प्रति क्विंटल
|
चावल: डीबी सेला
|
10000/10100
|
प्रति क्विंटल
|
चावल: शरबती स्टीम
|
7600/7900
|
प्रति क्विंटल
|
चावल: 1121 सेला
|
10400/10500
|
प्रति क्विंटल
|
तेल: बिनौला
|
15800
|
प्रति क्विंटल
|
चावल तेल
|
14000
|
प्रति क्विंटल
|
सरसों तेल
|
18900/19000
|
प्रति क्विंटल
|
खल: सरसों
|
3850/3950
|
प्रति क्विंटल
|
खल: बिनौला
|
4600/4700
|
प्रति क्विंटल
|
डीओसी: मूंगफली
|
36500
|
प्रति क्विंटल
|
जीरा
|
27800/33500
|
प्रति क्विंटल
|
धनिया
|
18400/21300
|
प्रति क्विंटल
|
हल्दी
|
23700/27800
|
प्रति क्विंटल
|
केसर कश्मीरी
|
250/260
|
प्रति ग्राम
|
अमृतसर
|
बासमती (1121 नं.) स्टीम
|
11500/11600
|
प्रति क्विंटल
|
बासमती (1121 नं.) सेला
|
10400/10600
|
प्रति क्विंटल
|
शरबती सेला
|
6800/7000
|
प्रति क्विंटल
|
शरबती स्टीम
|
7800/8000
|
प्रति क्विंटल
|
चावल (1509) सेला
|
8400/8500
|
प्रति क्विंटल
|
धान: शरबती
|
3600/3700
|
प्रति क्विंटल
|
बासमती 1121 धान
|
5800/6000
|
प्रति क्विंटल
|
धान (1509)
|
4500/4600
|
प्रति क्विंटल
|
पीआर-11 चावल
|
6800/6900
|
प्रति क्विंटल
|
देशी चना
|
8700/8800
|
प्रति क्विंटल
|
चनादाल
|
9000/9300
|
प्रति क्विंटल
|
गुड़ देशी पंजाब
|
5700/5800
|
प्रति क्विंटल
|
शक्कर देशी
|
5525/5600
|
प्रति क्विंटल
|
बूरा खांड
|
5600/5700
|
प्रति क्विंटल
|
जालंधर
|
गेहूं दड़ा
|
2900/2920
|
प्रति क्विंटल
|
चावल परमल कच्चा
|
4000/4100
|
प्रति क्विंटल
|
सेला
|
3900/4000
|
प्रति क्विंटल
|
मक्की बिहार
|
3100/3150
|
प्रति क्विंटल
|
एमपी
|
2950/3000
|
प्रति क्विंटल
|
दाल उड़द छिलका
|
11700/13100
|
प्रति क्विंटल
|
चना देशी छना
|
8700/8900
|
प्रति क्विंटल
|
दाल चना
|
9000/9400
|
प्रति क्विंटल
|
काबली चना
|
9400/13500
|
प्रति क्विंटल
|
राजमां चित्रा पुणे
|
11200/13000
|
प्रति क्विंटल
|
राजमां चित्रा चीन
|
13800/14500
|
प्रति क्विंटल
|
राजमां शर्मिली
|
9800/10100
|
प्रति क्विंटल
|
जीरा
|
27400/31500
|
प्रति क्विंटल
|
धनिया
|
17500/22500
|
प्रति क्विंटल
|
लालमिर्च गुन्टूर- (334 नं.)
|
17500/18500
|
प्रति क्विंटल
|
तेजा
|
26000/29800
|
प्रति क्विंटल
|
हल्दी इरोड गट्ठा
|
23700/23800
|
प्रति क्विंटल
|
हल्दी निजामाबाद
|
24800/27000
|
प्रति क्विंटल
|
काजू (320 नं.)
|
1020/1040
|
प्रति किलो
|
काजू (210 नं.)
|
1080/1120
|
प्रति किलो
|
काजू (240 नं.)
|
1050/1060
|
प्रति किलो
|
काजू (180 नं.)
|
1170/1180
|
प्रति किलो
|
मखाना
|
825/1300
|
प्रति किलो
|
गोला
|
43000/48500
|
प्रति क्विंटल
|
बठिंडा
|
रुई जे-34 पंजाब
|
6520/6570
|
प्रति मन
|
रुई हरियाणा
|
6500/6530
|
प्रति मन
|
रुई राजस्थान
|
6550/6575
|
प्रति मन
|
बिनौला
|
4450/4600
|
प्रति मन
|
नरमा कपास नई
|
8500/8900
|
प्रति मन
|
खल बिनौला
|
4000/4050
|
प्रति क्विंटल
|
सरसों खल
|
3700/3750
|
प्रति क्विंटल
|
गेहूं चोकर
|
730
|
29 किलो
|
गेहूं चोकर
|
1370
|
50 किलो