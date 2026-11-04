Punjab Mandi Bhav Today: आटा-दाल के भाव जारी, अमेरिकी चुनाव के झटके से चमका सर्राफा बाजार, सोना-चांदी के दाम चढ़े

खन्ना राइसब्रान (खाद्य) 230 प्रति प्वाइंट

राइसब्रान (अखाद्य) 225 प्रति प्वाइंट

खल सरसों 3850 प्रति क्विंटल

डीओसी राइसब्रान (बैच सफेद) 2050 प्रति क्विंटल

डीओसी राइसब्रान (कंटीन्यूअस) 2050 प्रति क्विंटल

सरसों 31500 प्रति टन

सूरजमुखी 30000 प्रति टन

गेहूं 2975/2980 प्रति क्विंटल

आटा 1650/1660 50 किलो

मैदा 1750/1760 50 किलो

चोकर 1290 45 किग्रा

चोकर 880 30 किग्रा

सूजी 1775/1780 50 किलो

मक्की बिहार 3150/3175 प्रति क्विंटल

लुधियाना राजमां चित्रा 11500/14000 प्रति क्विंटल

अरहर दाल 13300/14500 प्रति क्विंटल

उड़द साबुत 11650/13000 प्रति क्विंटल

उड़द धोया 12100/13600 प्रति क्विंटल

उड़द छिलका 11600/13100 प्रति क्विंटल

दाल मसूर 7500/11500 प्रति क्विंटल

चनादाल 8900/9300 प्रति क्विंटल

एग्रो प्योर बेसन 3560 35 किग्रा

काबली चना 8400/12600 प्रति क्विंटल

मूंग साबुत 9600/11000 प्रति क्विंटल

मूंग धोया 10500/12800 प्रति क्विंटल

चावल: डीबी सेला 10000/10100 प्रति क्विंटल

चावल: शरबती स्टीम 7600/7900 प्रति क्विंटल

चावल: 1121 सेला 10400/10500 प्रति क्विंटल

तेल: बिनौला 15800 प्रति क्विंटल

चावल तेल 14000 प्रति क्विंटल

सरसों तेल 18900/19000 प्रति क्विंटल

खल: सरसों 3850/3950 प्रति क्विंटल

खल: बिनौला 4600/4700 प्रति क्विंटल

डीओसी: मूंगफली 36500 प्रति क्विंटल

जीरा 27800/33500 प्रति क्विंटल

धनिया 18400/21300 प्रति क्विंटल

हल्दी 23700/27800 प्रति क्विंटल

केसर कश्मीरी 250/260 प्रति ग्राम

अमृतसर बासमती (1121 नं.) स्टीम 11500/11600 प्रति क्विंटल

बासमती (1121 नं.) सेला 10400/10600 प्रति क्विंटल

शरबती सेला 6800/7000 प्रति क्विंटल

शरबती स्टीम 7800/8000 प्रति क्विंटल

चावल (1509) सेला 8400/8500 प्रति क्विंटल

धान: शरबती 3600/3700 प्रति क्विंटल

बासमती 1121 धान 5800/6000 प्रति क्विंटल

धान (1509) 4500/4600 प्रति क्विंटल

पीआर-11 चावल 6800/6900 प्रति क्विंटल

देशी चना 8700/8800 प्रति क्विंटल

चनादाल 9000/9300 प्रति क्विंटल

गुड़ देशी पंजाब 5700/5800 प्रति क्विंटल

शक्कर देशी 5525/5600 प्रति क्विंटल

बूरा खांड 5600/5700 प्रति क्विंटल

जालंधर गेहूं दड़ा 2900/2920 प्रति क्विंटल

चावल परमल कच्चा 4000/4100 प्रति क्विंटल

सेला 3900/4000 प्रति क्विंटल

मक्की बिहार 3100/3150 प्रति क्विंटल

एमपी 2950/3000 प्रति क्विंटल

दाल उड़द छिलका 11700/13100 प्रति क्विंटल

चना देशी छना 8700/8900 प्रति क्विंटल

दाल चना 9000/9400 प्रति क्विंटल

काबली चना 9400/13500 प्रति क्विंटल

राजमां चित्रा पुणे 11200/13000 प्रति क्विंटल

राजमां चित्रा चीन 13800/14500 प्रति क्विंटल

राजमां शर्मिली 9800/10100 प्रति क्विंटल

जीरा 27400/31500 प्रति क्विंटल

धनिया 17500/22500 प्रति क्विंटल

लालमिर्च गुन्टूर- (334 नं.) 17500/18500 प्रति क्विंटल

तेजा 26000/29800 प्रति क्विंटल

हल्दी इरोड गट्ठा 23700/23800 प्रति क्विंटल

हल्दी निजामाबाद 24800/27000 प्रति क्विंटल

काजू (320 नं.) 1020/1040 प्रति किलो

काजू (210 नं.) 1080/1120 प्रति किलो

काजू (240 नं.) 1050/1060 प्रति किलो

काजू (180 नं.) 1170/1180 प्रति किलो

मखाना 825/1300 प्रति किलो

गोला 43000/48500 प्रति क्विंटल

बठिंडा रुई जे-34 पंजाब 6520/6570 प्रति मन

रुई हरियाणा 6500/6530 प्रति मन

रुई राजस्थान 6550/6575 प्रति मन

बिनौला 4450/4600 प्रति मन

नरमा कपास नई 8500/8900 प्रति मन

खल बिनौला 4000/4050 प्रति क्विंटल

सरसों खल 3700/3750 प्रति क्विंटल

गेहूं चोकर 730 29 किलो