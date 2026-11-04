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Punjab Mandi Bhav Today: आटा-दाल के भाव जारी, अमेरिकी चुनाव के झटके से चमका सर्राफा बाजार, सोना-चांदी के दाम चढ़े

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Wed, 04 Nov 2026 06:18 PM (IST)

अमेरिकी मिडटर्म चुनावों में ट्रंप की पार्टी की हार से डॉलर कमजोर हुआ, जिससे वैश्विक और भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी आसमान छूने लगे हैं।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. अमेरिकी चुनावों के बाद डॉलर और यील्ड में गिरावट।

  2. पंजाब में सोना-चांदी के दामों में भारी उछाल।

  3. प्रमुख मंडियों में आवश्यक जिंसों के भाव ऊंचे बने हुए।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। अमेरिकी मिडटर्म चुनावों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को मिली करारी हार के बाद भारतीय बाजार में काफी हलचल देखने को मिली है। 2026 यूएस चुनाव परिणामों के तुरंत बाद अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी यील्ड में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसका सीधा असर भारतीय सर्राफा और मंडी बाजारों पर भी देखने को मिला है।

सोने और चांदी के दाम आसमान छूने लगे हैं। पंजाब के सर्राफा बाजार में कीमती धातुओं में भारी तेजी दर्ज की जा रही है। मंडियों के हाल की बात करें तो खन्ना, लुधियाना, अमृतसर और जालंधर जैसी प्रमुख दिसावरी मंडियों में गेहूं, दाल-दलहन, चावल, जीरा, हल्दी और खल-बिनौला जैसे आवश्यक जिंसों के भाव भी ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं।

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी राजनीतिक समीकरणों में आए इस बदलाव और कमजोर होती डॉलर की चाल का सीधा फायदा सर्राफा और मंडी बाजार दोनों को मिल रहा है।

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सोने और चांदी के भाव

विवरण / उत्पाद दर / भाव (₹ में) इकाई
सोना 24 कैरेट 1,42,800 प्रति दस ग्राम
सोना स्टैंडर्ड 1,45,700 प्रति दस ग्राम
आभूषण 22 कैरेट 1,35,800 प्रति दस ग्राम
गिन्नी 1,10,600 प्रति नग
चांदी तेजाबी 1,93,000 -
चांदी सिक्का 2,20,000 -

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पंजाब दिसावरी मंडियों के भाव

मंडी  वस्तु / उत्पाद  दर / भाव (₹)  इकाई / पैमाना 
खन्ना
राइसब्रान (खाद्य)
230
प्रति प्वाइंट
 
राइसब्रान (अखाद्य)
225
प्रति प्वाइंट
 
खल सरसों
3850
प्रति क्विंटल
 
डीओसी राइसब्रान (बैच सफेद)
2050
प्रति क्विंटल
 
डीओसी राइसब्रान (कंटीन्यूअस)
2050
प्रति क्विंटल
 
सरसों
31500
प्रति टन
 
सूरजमुखी
30000
प्रति टन
 
गेहूं
2975/2980
प्रति क्विंटल
 
आटा
1650/1660
50 किलो
 
मैदा
1750/1760
50 किलो
 
चोकर
1290
45 किग्रा
 
चोकर
880
30 किग्रा
 
सूजी
1775/1780
50 किलो
 
मक्की बिहार
3150/3175
प्रति क्विंटल
लुधियाना
राजमां चित्रा
11500/14000
प्रति क्विंटल
 
अरहर दाल
13300/14500
प्रति क्विंटल
 
उड़द साबुत
11650/13000
प्रति क्विंटल
 
उड़द धोया
12100/13600
प्रति क्विंटल
 
उड़द छिलका
11600/13100
प्रति क्विंटल
 
दाल मसूर
7500/11500
प्रति क्विंटल
 
चनादाल
8900/9300
प्रति क्विंटल
 
एग्रो प्योर बेसन
3560
35 किग्रा
 
काबली चना
8400/12600
प्रति क्विंटल
 
मूंग साबुत
9600/11000
प्रति क्विंटल
 
मूंग धोया
10500/12800
प्रति क्विंटल
 
चावल: डीबी सेला
10000/10100
प्रति क्विंटल
 
चावल: शरबती स्टीम
7600/7900
प्रति क्विंटल
 
चावल: 1121 सेला
10400/10500
प्रति क्विंटल
 
तेल: बिनौला
15800
प्रति क्विंटल
 
चावल तेल
14000
प्रति क्विंटल
 
सरसों तेल
18900/19000
प्रति क्विंटल
 
खल: सरसों
3850/3950
प्रति क्विंटल
 
खल: बिनौला
4600/4700
प्रति क्विंटल
 
डीओसी: मूंगफली
36500
प्रति क्विंटल
 
जीरा
27800/33500
प्रति क्विंटल
 
धनिया
18400/21300
प्रति क्विंटल
 
हल्दी
23700/27800
प्रति क्विंटल
 
केसर कश्मीरी
250/260
प्रति ग्राम
अमृतसर
बासमती (1121 नं.) स्टीम
11500/11600
प्रति क्विंटल
 
बासमती (1121 नं.) सेला
10400/10600
प्रति क्विंटल
 
शरबती सेला
6800/7000
प्रति क्विंटल
 
शरबती स्टीम
7800/8000
प्रति क्विंटल
 
चावल (1509) सेला
8400/8500
प्रति क्विंटल
 
धान: शरबती
3600/3700
प्रति क्विंटल
 
बासमती 1121 धान
5800/6000
प्रति क्विंटल
 
धान (1509)
4500/4600
प्रति क्विंटल
 
पीआर-11 चावल
6800/6900
प्रति क्विंटल
 
देशी चना
8700/8800
प्रति क्विंटल
 
चनादाल
9000/9300
प्रति क्विंटल
 
गुड़ देशी पंजाब
5700/5800
प्रति क्विंटल
 
शक्कर देशी
5525/5600
प्रति क्विंटल
 
बूरा खांड
5600/5700
प्रति क्विंटल
जालंधर
गेहूं दड़ा
2900/2920
प्रति क्विंटल
 
चावल परमल कच्चा
4000/4100
प्रति क्विंटल
 
सेला
3900/4000
प्रति क्विंटल
 
मक्की बिहार
3100/3150
प्रति क्विंटल
 
एमपी
2950/3000
प्रति क्विंटल
 
दाल उड़द छिलका
11700/13100
प्रति क्विंटल
 
चना देशी छना
8700/8900
प्रति क्विंटल
 
दाल चना
9000/9400
प्रति क्विंटल
 
काबली चना
9400/13500
प्रति क्विंटल
 
राजमां चित्रा पुणे
11200/13000
प्रति क्विंटल
 
राजमां चित्रा चीन
13800/14500
प्रति क्विंटल
 
राजमां शर्मिली
9800/10100
प्रति क्विंटल
 
जीरा
27400/31500
प्रति क्विंटल
 
धनिया
17500/22500
प्रति क्विंटल
 
लालमिर्च गुन्टूर- (334 नं.)
17500/18500
प्रति क्विंटल
 
तेजा
26000/29800
प्रति क्विंटल
 
हल्दी इरोड गट्ठा
23700/23800
प्रति क्विंटल
 
हल्दी निजामाबाद
24800/27000
प्रति क्विंटल
 
काजू (320 नं.)
1020/1040
प्रति किलो
 
काजू (210 नं.)
1080/1120
प्रति किलो
 
काजू (240 नं.)
1050/1060
प्रति किलो
 
काजू (180 नं.)
1170/1180
प्रति किलो
 
मखाना
825/1300
प्रति किलो
 
गोला
43000/48500
प्रति क्विंटल
बठिंडा
रुई जे-34 पंजाब
6520/6570
प्रति मन
 
रुई हरियाणा
6500/6530
प्रति मन
 
रुई राजस्थान
6550/6575
प्रति मन
 
बिनौला
4450/4600
प्रति मन
 
नरमा कपास नई
8500/8900
प्रति मन
 
खल बिनौला
4000/4050
प्रति क्विंटल
 
सरसों खल
3700/3750
प्रति क्विंटल
 
गेहूं चोकर
730
29 किलो
 
गेहूं चोकर
1370
50 किलो
 

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