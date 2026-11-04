इन 8 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स की मौज, सरकार ने दीवाली से पहले 3% बढ़ाया महंगाई भत्ता; कितनी बढ़ेगी सैलरी?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| DA Hike Latest News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बाद पंजाब सरकार के 8 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने दीवाली से चार दिन पहले महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी (Punjab DA Hike 2026) का एलान कर दिया है। राज्य के करीब 8 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को दीपावली का तोहफा देते हुए सीएम मान ने कहा कि,

इस ताजा बढ़ोतरी के बाद अब कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 53% हो गया है। उन्होंने पुरानी स्थिति को याद करते हुए बताया कि जब साल 2022 में राज्य में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार सत्ता में आई थी, तब डीए की दर मात्र 28% थी। इस प्रकार सरकार ने महज पिछले दो महीनों के भीतर ही डीए में कुल 11% की वृद्धि कर दी है, जिसमें इससे पहले 8% की बढ़ोतरी की गई थी।

दावा- 71 हजार से ज्यादा नौकरियां दीं रोजगार के मोर्चे पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने पूरी तरह पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर युवाओं को 71,777 नई सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उनकी किसी भी मांग या समस्या पर चर्चा के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं और वे कभी भी आकर अपनी बात रख सकते हैं।