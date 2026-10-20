DA Hike 2026: सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, अक्टूबर की सैलरी के साथ आएगा बढ़ा डीए; आदेश 1 जनवरी से लागू

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| DA Hike 2026: फेस्टिव सीजन के बीच महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खुशखबरी है। केरल सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (DA DR Hike) में 2% की बढ़ोतरी करने का आधिकारिक एलान कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का डीए 35% से बढ़कर अब सीधे 37% पर पहुंच गया है। यह नया आदेश 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा, जिससे राज्य के लाखों कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

नवंबर से बढ़कर मिलेगा डीए-डीआर वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस बढ़े हुए डीए का भुगतान कर्मचारियों को अक्टूबर के वेतन के साथ नवंबर महीने में किया जाएगा। वहीं, पेंशनर्स को संशोधित डीआर (Dearness Relief) नवंबर 2026 की पेंशन के साथ दिया जाएगा।

इससे पहले इसी साल फरवरी 2026 में डीए को 25% से बढ़ाकर 35% किया गया था। स्थानीय निकाय इस अतिरिक्त खर्चे का वहन अपने खुद के फंड से करेंगे। इसके अलावा, 1 जनवरी 2026 से लेकर (DA Hike 2026) अब तक के एरियर को लेकर सरकार की तरफ से जल्द ही एक अलग से आदेश जारी किया जाएगा।

हालांकि, इन संगठनों के लिए यह शर्त है कि वे अपने शासी निकाय (Governing Body) के फैसले और अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए इसे लागू कर सकते हैं। जो संस्थान इस खर्च को खुद उठाने में असमर्थ हैं, उन्हें सरकार से अनुमति लेनी होगी। हालांकि, वे संस्थान जिन पर होने वाला 90% से अधिक खर्च सरकारी अनुदान से चलता है, वे इसे सीधे लागू कर सकते हैं।