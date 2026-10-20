EPFO: सैलरी ₹25000 तक है? PF, पेंशन और ₹7 लाख के बीमा का फायदा न छूटे; तो आज ही करें ये 4 काम

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़ा बड़ा बदलाव हुआ है। सरकार ने अनिवार्य EPFO कवरेज के लिए मासिक वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी है। 17 सितंबर से लागू हुए इस बदलाव के बाद लगभग 51 लाख से अधिक नए कर्मचारियों को अब प्रोविडेंट फंड, पेंशन और इंश्योरेंस (EDLI) के दायरे में लाया जाएगा।

EPF, EPS और EDLI से क्या मिलेगा? * EPF: कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान से रिटायरमेंट के लिए फंड तैयार होता है।

* EPS: पात्र कर्मचारियों को नियमों के अनुसार पेंशन का लाभ मिलता है।

* EDLI: कर्मचारी की मृत्यु होने पर पात्र नॉमिनी को अधिकतम ₹7 लाख तक का बीमा लाभ मिल सकता है।