बिखरने लगी अकाली दल पुनर्सुरजीत, अब चंदूमाजरा ने दिया इस्तीफा; पंथक एकता पर असहमति बनी वजह

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा 2027 चुनाव से पहले अकाली दल पुनर्सुरजीत बिखरने लगी है। अकाली दल पुनर्सुरजीत के भीतर एक और घटनाक्रम सामने आया है। वरिष्ठ अकाली नेता प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने अकाली दल पुनर्सुरजीत से इस्तीफा दे दिया है। पंथक एकता को लेकर जिस पार्टी का गठन किया गया, अब उसी के चलते फूट पड़ती दिख रही है।

प्रो. चंदूमाजरा ने अपने फैसले के पीछे पंथक एकता को लेकर विचारों में सहमति नहीं बन पाने को मुख्य वजह बताया है। चंदूमाजरा ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में पंजाब और पंथ के हितों की रक्षा के लिए सभी पंथक और पंजाब समर्थक ताकतों का एकजुट होना जरूरी है।