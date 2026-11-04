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पंजाब में कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने बढ़ाया तीन फीसदी डीए; अकाउंट में ट्रांसफर होंगे 3988 करोड़ रुपये

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Published: Wed, 04 Nov 2026 02:18 PM (IST)

पंजाब सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने महंगाई भत्ते (DA) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का एलान किया है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (फाइल फोटो)

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (फाइल फोटो)

HighLights

  1. पंजाब सरकार ने कर्मचारियों-पेंशनरों का महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाया

  2. कुल महंगाई भत्ता अब 53 फीसदी हुआ

  3. दीवाली पर 3988 करोड़ रुपये खातों में ट्रांसफर होंगे

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। दीपावली के मौके पर पंजाब सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में तीन फीसदी की बढ़ोतरी करने का एलान किया है।

इस बढ़ोतरी के साथ ही राज्य के कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है। सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 8 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा।

खातों में पहुंचेंगे 3988 करोड़ रुपये

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि इस बढ़ोतरी के चलते सरकार तीन फीसदी DA की किस्त जारी कर रही है। त्योहारों को देखते हुए कर्मचारियों के अकाउंट में कुल 3988 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है, जिससे उनके जीवनस्तर में सुधार हो और वे त्योहार का आनंद पूरे उत्साह के साथ मना सकें।

अब तक DA में कुल 11 फीसदी की बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान पंजाब के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अब तक कुल 11 फीसदी की बढ़ोतरी की जा चुकी है। तीन प्रतिशत की किस्त जारी होने के बाद अब पंजाब में डी का आंकड़ा 53 फीसदी के स्तर पर पहुंच गया है। सरकार के इस कदम का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है।

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