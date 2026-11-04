पंजाब में कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने बढ़ाया तीन फीसदी डीए; अकाउंट में ट्रांसफर होंगे 3988 करोड़ रुपये

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। दीपावली के मौके पर पंजाब सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में तीन फीसदी की बढ़ोतरी करने का एलान किया है।

इस बढ़ोतरी के साथ ही राज्य के कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है। सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 8 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा। खातों में पहुंचेंगे 3988 करोड़ रुपये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि इस बढ़ोतरी के चलते सरकार तीन फीसदी DA की किस्त जारी कर रही है। त्योहारों को देखते हुए कर्मचारियों के अकाउंट में कुल 3988 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी।