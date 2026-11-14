Punjab Weather: वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर हुआ खत्म, बूंदा-बांदी के बाद सांसों को मिली राहत; AQI में हुआ सुधार

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर अब खत्म हो गया है। आने वाले दिनों में अब मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है। बीते दो दिनों में कुछ जिलों में हल्की-फुल्की बूंदा-बांदी देखने को मिली। जिसके बाद प्रदूषण से लोगों को हल्की राहत मिली है। लेकिन, ये राहत टेंपरेरी होने वाली है।

मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार, हीट लॉक के कारण राज्य के तापमान में अधिक बदलाव देखने को नहीं मिला है। राज्य का अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। लेकिन अब जब मौसम शुष्क और साफ रहेगा, तो तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है।