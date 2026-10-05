Punjab Weather 5th October: मानसून की विदाई के बाद पारा चढ़ा, दो दिन मौसम रहेगा शुष्क; जल्द बरसेंगे बादल!

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब से मानसून की विदाई के बाद मौसम का मिजाज गर्म होने लगा है। तापमान में हो रही बढ़ोतरी के बीच राज्य भर में गर्मी का अहसास फिर से बढ़ने लगा है। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, फिलहाल दो दिनों तक प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है।

हालांकि, इस शुष्क मौसम के तुरंत बाद 7 से 9 अक्टूबर तक से राज्य में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कई इलाकों में झमाझम बारिश होने के आसार बन रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार पंजाब में दिन का तापमान तो सामान्य के करीब बना हुआ है, लेकिन रातें सामान्य से अधिक गर्म हो रही हैं। इसके अलावा दिन का अधिकतम तापमान एक बार फिर 38 डिग्री के पार हो गया है।

आंकड़ों के मुताबिक बठिंडा राज्य में सबसे गर्म दर्ज किया गया, जहां अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके विपरीत पठानकोट का थीन बांध क्षेत्र सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।