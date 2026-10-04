'तुम अपना हिसाब दो, मैं अपना काम गिनाऊंगा': अरोड़ा ने जिंपा को घेरा, होशियारपुर की सियासत में गर्माया माहौल!

हजारी लाल, होशियारपुर। होशियारपुर की सियासत में चुनावी माहौल के बीच विकास कार्यों को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा और विधायक ब्रह्म शंकर जिंपा के बीच सियासी टकराव और तेज होता दिख रहा है। अरोड़ा ने जिंपा को सीधे तौर पर खुली बहस की चुनौती देते हुए कहा कि एक मंच तय किया जाए, दोनों आमने-सामने बैठें और जनता के सामने अपने-अपने कार्यकाल का हिसाब दें।

अरोड़ा ने मीडिया के माध्यम से विधायक जिंपा को चुनौती देते हुए कहा कि वह खुद मंच पर पहुंचेंगे। जिंपा भी आएं और बताएं कि उन्होंने अपने साढ़े चार-पांच साल के कार्यकाल में होशियारपुर के विकास के लिए क्या किया। इसके बाद वह भी अपने कार्यकाल में करवाए गए विकास कार्यों का पूरा ब्योरा जनता के सामने रखेंगे। अरोड़ा ने कहा-