मैड संधू हत्याकांड में 27 CCTV फुटेज खंगाली, आरोपियों के अमृतसर रूरल में छिपे होने का शक; जांच तेज

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब में अमृतसर के मधुसूदन उर्फ मैड संधू हत्याकांड में पुलिस की जांच तेज हो गई है। बाइक सवार आरोपित वारदात के बाद अमृतसर देहात क्षेत्र की तरफ फरार हुए बताए जा रहे हैं। सूचना है कि आरोपी फतेहगढ़ चूडियां की तरफ बढ़े। आरोपितों के फरारी रूट का पता लगाने के लिए पुलिस ने बीती रात 27 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल चुकी है।

पुलिस को शक है कि आरोपी अमृतसर रूरल क्षेत्र में ही कहीं छिपे हैं। जिसके बाद से ही लगातार सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों के आने और जाने के रूट्स की जानकारी हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है।