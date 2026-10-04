इस्तीफा के बाद फिर राजा वड़िंग दिल्ली पहुंचे, भूपेश बघेल से मिले; सचिन पायलट से बनाई दूरी!

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़: पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की राजनीतिक गतिविधियों पर सबकी नजर है। दिल्ली में मौजूद वड़िंग ने कांग्रेस के पूर्व पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल से मुलाकात की है। दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई हैं। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद नए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं।

दिलचस्प बात यह है कि पंजाब कांग्रेस के नए प्रधान परगट सिंह और प्रभारी सचिन पायलट भी दिल्ली में हैं। लेकिन वड़िंग की पंजाब के मौजूदा प्रभारी सचिन पायलट और नए प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह से मुलाकात की कोई जानकारी नहीं है। अमरिंदर सिंह ने सिर्फ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ही पंजाब अध्यक्ष के साथ फोटो शेयर कर उन्हें नई जिम्मेदारी की बधाई दी थी।