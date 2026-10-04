World Animal Day: बेसहारा पशुओं का सहारा बने पूर्व सैनिक, हादसाग्रस्त पशुओं का होशियारपुर में करते हैं उपचार

सरोज बाला, दातारपुर (होशियारपुर)। सेना में रहकर देश की सेवा करने6 के बाद पूर्व सैनिक विजय राणा घगवाल अब बेसहारा और हादसाग्रस्त गोवंश की सेवा में जुटे हैं। गोसेवा के प्रति उनकी ऐसी लगन लगी कि उन्होंने होशियारपुर के हाजीपुर में बेसहारा गोवंश उपचार केंद्र स्थापित कर दिया। यहां सड़क हादसों में घायल, बीमार और बेसहारा पशुओं को लाकर उनका उपचार कराया जाता है।

हाजीपुर के अलावा तलवाड़ा, मानसर और मुकेरियां क्षेत्र से भी घायल व बीमार गोवंश को केंद्र में लाया जाता है। अब तक हजारों पशुओं को यहां उपचार मिल चुका है। विश्व पशु दिवस पर पूर्व सैनिक विजय राणा घगवाल ने बताया कि समाजसेवा की प्रेरणा उन्हें परिवार से ही धरोहर के रूप में मिली है। विजय राणा के पिता कैप्टन ब्रह्म दास भी सेना में रहे और समाज सेवी है।

उन्होंने बताया कि 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य बेजुबान जानवरों के कल्याण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है, अत: जानवरों का कल्याण, उनकी सही देखभाल तथा उनके जीने के अधिकारों को बचाने के लिए यह दिन मनाया जाता है।

साथ ही वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण और वनों-जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण भी कई जानवरों की प्रजाति लुप्त भी होती जा रही है। अत: उनके संरक्षण और कल्याण हेतु आवश्यक तथा ठोस कदम उठाना बहुत ज़रूरी हो गया है।

101 साल से मनाया जा रहा ये दिवस विश्व पशु दिवस की शुरुआत 24 मार्च 1925 को की गई थी और जिसका उद्देश्य पशु कल्याण के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना था। इसके बाद में 1929 में 04 अक्टूबर को पशु कल्याण के आयोजन का जश्न मनाने के रूप में इस दिन को चुना गया।