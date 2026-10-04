नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस का मोहाली में सर्च ऑपरेशन, संवेदनशील इलाकों एक-एक घर की तलाशी

जागरण संवाददाता, मोहाली। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ अभियान के तहत मोहाली पुलिस ने रविवार को जिले के कई संवेदनशील इलाकों में एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया।

अलग-अलग क्षेत्रों में डीएसपी की अगुवाई में पुलिस टीमों ने संदिग्ध घरों, व्यक्तियों और वाहनों की जांच की। पुलिस की इस कार्रवाई का फोकस नशा तस्करी से जुड़े लोगों और संदिग्ध गतिविधियों पर रहा।



मुंडी खरड़ की बंगाला बस्ती में कासो चलाया गया। पुलिस टीमों ने बस्ती में कई स्थानों पर जांच की और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की ।करीब छह संदिग्ध मोटरसाइकिल पुलिस ने कब्जे में लिया। वाहनों और उनके दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, डेराबस्सी सब-डिवीजन में भी देह बस्ती, मुबारकपुर, जीरकपुर के हरमिलाप नगर और बलटाना समेत अन्य संवेदनशील इलाकों में पुलिस टीमों ने तलाशी और चेकिंग की।



इसी तरह सिटी-2 क्षेत्र के वार्ड नंबर 34, 35 और 36 में डीएसपी हरसिमरन सिंह बल की अगुवाई में पुलिस टीमों ने जांच अभियान चलाया। पुलिस ने संदिग्ध लोगों और वाहनों की जांच करने के साथ इलाके में निगरानी भी की।

लोगों से पुलिस की अपील पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि उनके आसपास नशे की बिक्री या सप्लाई से जुड़ी कोई जानकारी है तो पुलिस को दें। परिवार में कोई युवा नशे की गिरफ्त में है तो इसकी जानकारी भी पुलिस से साझा की जा सकती है, ताकि उसे उपचार के लिए नशामुक्ति केंद्र भेजा जा सके। पुलिस ने सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखने का भरोसा दिया है।