Punjab Weather 17th October: आज साफ रहेगा मौसम, पहाड़ों पर बर्फबारी से आने वाले दिनों में गिरेगा पारा

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर अब खत्म हो गया है। आज और सप्ताह भर राज्य में मौसम शुष्म रहेगा और मौसम साफ रहेगा। दिन के तापमान में हल्की बढ़ौतरी देखने को मिलेगी, लेकिन ये सामान्य के करीब बना रहेगा। वहीं, अब रात के तापमान में थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा।

मौसम में ये बदलाव पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते भी देखने को मिलेगा। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं से राज्य के तापमान पर असर डालेंगी। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ की तरफ से जारी बुलेटिन के अनुसार सप्ताह भर अब राज्य में कहीं बारिश नहीं होगी।