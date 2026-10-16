मुख्यमंत्री मान का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार, बोले- 'दोष देने से पहले अपनी जिम्मेदारी संभालें'

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अमित शाह को घेरा। उन्होंने गुजरात के कांडला पोर्ट से 3000 किलो चिट्टा पकड़े जाने का मुद्दा उठाते हुए गृह मंत्री से अपनी जिम्मेदारी संभालने को कहा।

मान का यह बयान पंजाब में नशे के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच जारी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच आया है। मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र और गुजरात के कांडला पोर्ट पर पकड़े गए नशीले पदार्थ की खेप का उल्लेख कर नशे के मुद्दे पर केंद्र की जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठाया है।