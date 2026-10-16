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Punjab Mandi Rates: तेल, दालों और अनाज के दामों में दिखी हलचल, सराफा बाजार में सोना-चांदी की चमक लौटी

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Fri, 16 Oct 2026 06:00 PM (IST)

पंजाब के सराफा बाजार में सोना-चांदी के दाम बढ़े हैं, वहीं दिसावरी मंडियों में गेहूं, दाल, चावल और अन्य कृषि जिंसों के भावों में हलचल है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. पंजाब के सराफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी।

  2. खन्ना, लुधियाना, अमृतसर मंडियों में कृषि जिंसों के भावों में उतार-चढ़ाव।

  3. गेहूं, दाल, चावल, किराना उत्पादों के दामों में लगातार फेरबदल जारी।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब के सराफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। जिससे कारोबार में हलचल देखने को मिली।सोना स्टैंडर्ड 1,48,250 रुपये और चांदी सिक्का 2,47,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुका है।

दूसरी ओर, दिसावरी मंडियों खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा में गेहूं, दाल, चावल और किराना उत्पादों के दामों में भी लगातार फेरबदल जारी है। खन्ना और जालंधर मंडियों में गेहूं 2,980 से 3,020 रुपये के दायरे में बिक रहा है, जबकि लुधियाना और जालंधर में राजमां चित्रा, अरहर दाल और उड़द दाल के दामों में तेजी बनी हुई है

अमृतसर और लुधियाना में बासमती 1121 और शरबती चावल के भाव भी मजबूती के साथ टिके हुए हैं। तेल-खल और कपास सेगमेंट में भी लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है।

 

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सोने और चांदी के भाव

 

सामग्री विवरण / प्रकार भाव (रुपये में)
सोना सोना स्टैंडर्ड 1,48,250
  सोना 24 कैरेट 1,48,050
  सोना 22 कैरेट 1,37,500
गिन्नी गिन्नी 1,19,250
चांदी चांदी तेजाबी 2,35,000
  सिक्का 2,47,000

 

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पंजाब दिसावरी मंडियों में भाव- 

 

मंडी का नाम जिंस / वस्तु भाव (रुपये में)
खन्ना
राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट)
225
 
राइसब्रान (अखाद्य)
220
 
खल सरसों (प्रति क्विं.)
3700
 
डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद / कंटीन्यूअस
2000
 
सरसों (टन)
31000
 
सूरजमुखी (टन)
29500
 
गेहूं
3000/3020
 
आटा (50 किलो)
1640/1650
 
मैदा
1730/1740
 
चोकर (45 किग्रा) / (30 किग्रा)
1280 / 850
 
सूजी (50 किलो)
1760/1765
 
मक्की बिहार
2700/2750
लुधियाना
राजमां चित्रा (प्रति क्विं.)
10800/13200
 
अरहर दाल
13200/14300
 
उड़द साबुत
11600/13300
 
उड़द धोया / छिलका
12100/13600 / 11600/13100
 
दाल मसूर
7800/11500
 
चनादाल
9000/9400
 
एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.)
3520
 
काबली चना
8500/12600
 
मूंग साबुत / धोया
9500/11000 / 10500/12800
 
चावल: डीबी सेला / शरबती स्टीम / 1121 सेला
9600/9700 / 7500/7700 / 10100/10200
 
तेल: बिनौला / चावल तेल / सरसों
15800 / 13700 / 18000/18050
 
खल: सरसों / बिनौला
3800/3900 / 4300/4400
 
डीओसी: मूंगफली
36500
 
किराना: जीरा / धनिया / हल्दी
27500/32500 / 18500/21500 / 22400/26500
 
केसर प्रति ग्राम कश्मीरी
265/275
अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम / सेला
10800/11000 / 9700/9900
 
शरबती सेला / स्टीम
6600/6650 / 7500/7600
 
चावल (1509) नया सेला
8200/8300
 
धान: शरबती / बासमती 1121 / (1509) / पीआर-11
3250/3400 / 5600/5700 / 3950/4000 / 6100/6300
 
देशी चना / चनादाल
8600/8700 / 9000/9300
 
गुड़: देशी पंजाब
6000/6100
 
शक्कर देशी / बूरा खांड
5750/5800 / 5650/5700
जालंधर
गेहूं दड़ा (प्रति क्विं.)
2980/2990
 
चावल परमल कच्चा / सेला
4100/4200 / 3900/4000
 
मक्की: बिहार / यूपी
2750/2760 / 2540/2550
 
दाल उड़द छिलका
11700/13100
 
चना देशी छना / दाल चना / काबली चना
8800/9000 / 9100/9500 / 9100/13100
 
राजमां चित्रा: पुणे / चीन / शर्मिली
11000/12800 / 13000/13700 / 9000/9100
 
किराना: जीरा / धनिया
27500/31700 / 18000/23000
 
लालमिर्च: गुन्टूर (334 नं.) / तेजा
17500/18500 / 26000/29800
 
हल्दी: इरोड गट्‌ठा / निजामाबाद
22500/22800 / 24000/26000
 
मेवा (किलो): काजू (320 नं.) / (210 नं.) / (240 नं.) / (180 नं.)
1020/1040 / 1080/1120 / 1050/1060 / 1170/1180
 
मखाना / गोला
825/1325 / 42000/48500
बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब / हरियाणा / राजस्थान
6700/6750 / 6680/6730 / 6700/6750
 
बिनौला / नरमा कपास नई
4700/4900 / 8800/9100
 
खल (प्रति क्विं.): बिनौला / सरसों खल
4100/4150 / 3650/3700
 
गेहूं चोकर (29 किलो) / (50 किलो)
730 / 1360

 

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