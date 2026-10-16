Punjab Mandi Rates: तेल, दालों और अनाज के दामों में दिखी हलचल, सराफा बाजार में सोना-चांदी की चमक लौटी
पंजाब के सराफा बाजार में सोना-चांदी के दाम बढ़े हैं, वहीं दिसावरी मंडियों में गेहूं, दाल, चावल और अन्य कृषि जिंसों के भावों में हलचल है।
HighLights
पंजाब के सराफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी।
खन्ना, लुधियाना, अमृतसर मंडियों में कृषि जिंसों के भावों में उतार-चढ़ाव।
गेहूं, दाल, चावल, किराना उत्पादों के दामों में लगातार फेरबदल जारी।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब के सराफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। जिससे कारोबार में हलचल देखने को मिली।सोना स्टैंडर्ड 1,48,250 रुपये और चांदी सिक्का 2,47,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुका है।
दूसरी ओर, दिसावरी मंडियों खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा में गेहूं, दाल, चावल और किराना उत्पादों के दामों में भी लगातार फेरबदल जारी है। खन्ना और जालंधर मंडियों में गेहूं 2,980 से 3,020 रुपये के दायरे में बिक रहा है, जबकि लुधियाना और जालंधर में राजमां चित्रा, अरहर दाल और उड़द दाल के दामों में तेजी बनी हुई है।
अमृतसर और लुधियाना में बासमती 1121 और शरबती चावल के भाव भी मजबूती के साथ टिके हुए हैं। तेल-खल और कपास सेगमेंट में भी लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है।
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सोने और चांदी के भाव
|सामग्री
|विवरण / प्रकार
|भाव (रुपये में)
|सोना
|सोना स्टैंडर्ड
|1,48,250
|सोना 24 कैरेट
|1,48,050
|सोना 22 कैरेट
|1,37,500
|गिन्नी
|गिन्नी
|1,19,250
|चांदी
|चांदी तेजाबी
|2,35,000
|सिक्का
|2,47,000
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|मंडी का नाम
|जिंस / वस्तु
|भाव (रुपये में)
|खन्ना
|
राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट)
|
225
|
राइसब्रान (अखाद्य)
|
220
|
खल सरसों (प्रति क्विं.)
|
3700
|
डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद / कंटीन्यूअस
|
2000
|
सरसों (टन)
|
31000
|
सूरजमुखी (टन)
|
29500
|
गेहूं
|
3000/3020
|
आटा (50 किलो)
|
1640/1650
|
मैदा
|
1730/1740
|
चोकर (45 किग्रा) / (30 किग्रा)
|
1280 / 850
|
सूजी (50 किलो)
|
1760/1765
|
मक्की बिहार
|
2700/2750
|लुधियाना
|
राजमां चित्रा (प्रति क्विं.)
|
10800/13200
|
अरहर दाल
|
13200/14300
|
उड़द साबुत
|
11600/13300
|
उड़द धोया / छिलका
|
12100/13600 / 11600/13100
|
दाल मसूर
|
7800/11500
|
चनादाल
|
9000/9400
|
एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.)
|
3520
|
काबली चना
|
8500/12600
|
मूंग साबुत / धोया
|
9500/11000 / 10500/12800
|
चावल: डीबी सेला / शरबती स्टीम / 1121 सेला
|
9600/9700 / 7500/7700 / 10100/10200
|
तेल: बिनौला / चावल तेल / सरसों
|
15800 / 13700 / 18000/18050
|
खल: सरसों / बिनौला
|
3800/3900 / 4300/4400
|
डीओसी: मूंगफली
|
36500
|
किराना: जीरा / धनिया / हल्दी
|
27500/32500 / 18500/21500 / 22400/26500
|
केसर प्रति ग्राम कश्मीरी
|
265/275
|अमृतसर
|
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम / सेला
|
10800/11000 / 9700/9900
|
शरबती सेला / स्टीम
|
6600/6650 / 7500/7600
|
चावल (1509) नया सेला
|
8200/8300
|
धान: शरबती / बासमती 1121 / (1509) / पीआर-11
|
3250/3400 / 5600/5700 / 3950/4000 / 6100/6300
|
देशी चना / चनादाल
|
8600/8700 / 9000/9300
|
गुड़: देशी पंजाब
|
6000/6100
|
शक्कर देशी / बूरा खांड
|
5750/5800 / 5650/5700
|जालंधर
|
गेहूं दड़ा (प्रति क्विं.)
|
2980/2990
|
चावल परमल कच्चा / सेला
|
4100/4200 / 3900/4000
|
मक्की: बिहार / यूपी
|
2750/2760 / 2540/2550
|
दाल उड़द छिलका
|
11700/13100
|
चना देशी छना / दाल चना / काबली चना
|
8800/9000 / 9100/9500 / 9100/13100
|
राजमां चित्रा: पुणे / चीन / शर्मिली
|
11000/12800 / 13000/13700 / 9000/9100
|
किराना: जीरा / धनिया
|
27500/31700 / 18000/23000
|
लालमिर्च: गुन्टूर (334 नं.) / तेजा
|
17500/18500 / 26000/29800
|
हल्दी: इरोड गट्ठा / निजामाबाद
|
22500/22800 / 24000/26000
|
मेवा (किलो): काजू (320 नं.) / (210 नं.) / (240 नं.) / (180 नं.)
|
1020/1040 / 1080/1120 / 1050/1060 / 1170/1180
|
मखाना / गोला
|
825/1325 / 42000/48500
|बठिंडा
|
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब / हरियाणा / राजस्थान
|
6700/6750 / 6680/6730 / 6700/6750
|
बिनौला / नरमा कपास नई
|
4700/4900 / 8800/9100
|
खल (प्रति क्विं.): बिनौला / सरसों खल
|
4100/4150 / 3650/3700
|
गेहूं चोकर (29 किलो) / (50 किलो)
|
730 / 1360
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