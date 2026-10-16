Punjab Mandi Rates: तेल, दालों और अनाज के दामों में दिखी हलचल, सराफा बाजार में सोना-चांदी की चमक लौटी

खन्ना राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट) 225

राइसब्रान (अखाद्य) 220

खल सरसों (प्रति क्विं.) 3700

डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद / कंटीन्यूअस 2000

सरसों (टन) 31000

सूरजमुखी (टन) 29500

गेहूं 3000/3020

आटा (50 किलो) 1640/1650

मैदा 1730/1740

चोकर (45 किग्रा) / (30 किग्रा) 1280 / 850

सूजी (50 किलो) 1760/1765

मक्की बिहार 2700/2750

लुधियाना राजमां चित्रा (प्रति क्विं.) 10800/13200

अरहर दाल 13200/14300

उड़द साबुत 11600/13300

उड़द धोया / छिलका 12100/13600 / 11600/13100

दाल मसूर 7800/11500

चनादाल 9000/9400

एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.) 3520

काबली चना 8500/12600

मूंग साबुत / धोया 9500/11000 / 10500/12800

चावल: डीबी सेला / शरबती स्टीम / 1121 सेला 9600/9700 / 7500/7700 / 10100/10200

तेल: बिनौला / चावल तेल / सरसों 15800 / 13700 / 18000/18050

खल: सरसों / बिनौला 3800/3900 / 4300/4400

डीओसी: मूंगफली 36500

किराना: जीरा / धनिया / हल्दी 27500/32500 / 18500/21500 / 22400/26500

केसर प्रति ग्राम कश्मीरी 265/275

अमृतसर चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम / सेला 10800/11000 / 9700/9900

शरबती सेला / स्टीम 6600/6650 / 7500/7600

चावल (1509) नया सेला 8200/8300

धान: शरबती / बासमती 1121 / (1509) / पीआर-11 3250/3400 / 5600/5700 / 3950/4000 / 6100/6300

देशी चना / चनादाल 8600/8700 / 9000/9300

गुड़: देशी पंजाब 6000/6100

शक्कर देशी / बूरा खांड 5750/5800 / 5650/5700

जालंधर गेहूं दड़ा (प्रति क्विं.) 2980/2990

चावल परमल कच्चा / सेला 4100/4200 / 3900/4000

मक्की: बिहार / यूपी 2750/2760 / 2540/2550

दाल उड़द छिलका 11700/13100

चना देशी छना / दाल चना / काबली चना 8800/9000 / 9100/9500 / 9100/13100

राजमां चित्रा: पुणे / चीन / शर्मिली 11000/12800 / 13000/13700 / 9000/9100

किराना: जीरा / धनिया 27500/31700 / 18000/23000

लालमिर्च: गुन्टूर (334 नं.) / तेजा 17500/18500 / 26000/29800

हल्दी: इरोड गट्‌ठा / निजामाबाद 22500/22800 / 24000/26000

मेवा (किलो): काजू (320 नं.) / (210 नं.) / (240 नं.) / (180 नं.) 1020/1040 / 1080/1120 / 1050/1060 / 1170/1180

मखाना / गोला 825/1325 / 42000/48500

बठिंडा रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब / हरियाणा / राजस्थान 6700/6750 / 6680/6730 / 6700/6750

बिनौला / नरमा कपास नई 4700/4900 / 8800/9100

खल (प्रति क्विं.): बिनौला / सरसों खल 4100/4150 / 3650/3700