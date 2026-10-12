Punjab Weather 12th October: आज 8 जिलों में यलो अलर्ट, बारिश के बाद सामान्य से 8.6 डिग्री नीचे गिरा तापमान

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टरबेंस के बाद रविवार पंजाब के कई जिलों में बारिश रिकॉर्ड हुई। बारिश के बाद राज्य के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं, आज भी मौसम विभाग की तरफ से राज्य के 8 जिलों में बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसा मौसम आने वाले तीन और दिनों तक बना रहने का अनुमान है।

मौसम विभाग की तरफ से रविवार शाम जारी बुलेटिन के अनुसार पंजाब में औसत अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले 4.8 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जो राज्य में सामान्य से 8.6 डिग्री सेल्सियस काफी नीचे है। आने वाले तीन दिनों तक अगर बारिश जारी रहती है तो मौसम में और गिरावट आने का अनुमान है।

यह भी पढ़ें- पंजाब की मतदाता सूची में बड़ी चूक का दावा! शहीद-ए-आजम भगत सिंह की तस्वीर सामने आने पर भड़के राजा वड़िंग आज 8 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी 12 अक्टूबर: पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर और रूपनगर में आज बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में आंधी, बिजली चमकने और तेज हवाएं (50-60 किमी/घंटा) चलने की संभावना है।

13 अक्टूबर: पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, नवांशहर, लुधियाना, रूपनगर, और मोहाली में यलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर और रूपनगर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और आंधी-तूफान के साथ तेज हवाओं का गंभीर अलर्ट है।

14 अक्टूबर: पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली और पटियाला में यलो अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है।

15 अक्टूबर: पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, नवांशहर, लुधियाना, रूपनगर, मोहाली और पटियाला में यलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान रूपनगर और मोहाली जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है।