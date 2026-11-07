Punjab Weather Today: आज शुष्क रहेगा मौसम, प्रमुख शहरों की हवा बिगढ़ी; मंडी गोबिंदगढ़ में AQI हुआ 300 पार

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मौसम शुष्क बना हुआ है। दिवासी तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। लेकिन 10 नवंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। 11-12 नवंबर को इसका असर पंजाब पर दिख रहा है। हवा शुष्क रहने के कारण प्रदूषण का स्तर पर सांसें घोंट रहा है। खन्ना को छोड़ सभी प्रमुख शहरों में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक स्थिति पर बना हुआ है।

मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। जिससे ठंड बढ़ेगी। दरअसल, पहाड़ों की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं पंजाब के तापमान में गिरावट ला रही हैं।

यह भी पढ़ें- Punjab Mandi Rates Today: धनतेरस पर सर्रफा बाजार में सोना-चांदी चमकी, मंडियों में आटा-दालों के भाव स्थिर पंजाब के विभिन्न शहरों का तापमान पंजाब के विभिन्न शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। प्रमुख शहरों में प्रदूषण का स्तर 100 से ऊपर बना हुआ है। सिर्फ खन्ना ऐसा शहर है, जहां स्थिति संतोशजनक है। पजाब के प्रमुख शहरों में AQI- शहर AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) अमृतसर 138 जालंधर 146 खन्ना 75 लुधियाना 204 मंडी गोबिंदगढ़ 331 कुछ दिन शुष्क रहेगा मौसम भारत मौसम विज्ञान विभाग, चंडीगढ़ द्वारा जारी 6 नवंबर से 12 नवंबर 2026 के सप्ताह के मौसम की जानकारी: वर्षा: इस सप्ताह के दौरान राज्य में किसी भी महत्वपूर्ण वर्षा की संभावना नहीं है। 11-12 नवंबर को हल्की फुल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। अधिकतम तापमान: इस सप्ताह के दौरान पूर्वी और उत्तरी भागों में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और राज्य के बाकी हिस्सों में 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान सामान्य से सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।

न्यूनतम तापमान: उत्तरी भागों में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और राज्य के बाकी हिस्सों में 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इस सप्ताह के दौरान न्यूनतम तापमान राज्य में सामान्य के करीब रहने की संभावना है।