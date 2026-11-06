Punjab Mandi Rates Today: धनतेरस पर सर्रफा बाजार में सोना-चांदी चमकी, मंडियों में आटा-दालों के भाव स्थिर
धनतेरस पर सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के दामों में उछाल आया है, जबकि पंजाब की विभिन्न मंडियों में कृषि जिंसों के भाव बने हुए हैं।
HighLights
धनतेरस पर सोने-चांदी के दामों में तेजी दर्ज की गई।
पंजाब की मंडियों में अनाज और दालों के भाव स्थिर रहे।
निवेशकों और खरीदारों ने कीमती धातुओं में निवेश किया।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। धनतेरस पर देश के सर्राफा बाजार में कीमती धातुओं के दामों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने के साथ ही सोना और चांदी में उछाल देखने को मिला। निवेशकों और खरीदार दोनों ने आज सोना-चांदी में निवेश किया। सर्राफा बाजार के आंकड़ों के अनुसार, स्टैंडर्ड सोने से लेकर 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में मजबूती दर्ज की गई है।
दूसरी ओर, मंडियों में भी विभिन्न अनाजों, दालों, खाद्य तेलों और कपास के कारोबार में लगातार हलचल बनी हुई है। खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा जैसी प्रमुख दिसावरी मंडियों में गेहूं, चावल, मक्की, चना, जीरा, हल्दी और नरमा-कपास के नए और अद्यतन भाव सामने आ रहे हैं। मंडियों में किसानों और व्यापारियों के बीच रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं की खरीद-फरोख्त जारी है।
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सोना-चांदी के नए भाव
|धातु / वस्तु
|भाव (रुपये में)
|सोना स्टैंडर्ड
|1,42,500 प्रति 10 ग्राम
|सोना 24 कैरेट
|1,45,650 प्रति 10 ग्राम
|सोना 22 कैरेट
|1,33,420 प्रति 10 ग्राम
|गिन्नी
|1,08,500
|चांदी तेजाबी
|1,90,080 प्रति किलो
|सिक्का
|2,10,000
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पंजाब की मंडियों के भाव
|
मंडी
|
जिंस
|
भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
|
खन्ना
|
राइसब्रान (खाद्य)
|
230 प्रति प्वाइंट
|
खन्ना
|
राइसब्रान (अखाद्य)
|
228 प्रति प्वाइंट
|
खन्ना
|
सरसों खल
|
3500
|
खन्ना
|
सरसों (टन)
|
31500
|
खन्ना
|
सूरजमुखी (टन)
|
30000
|
खन्ना
|
गेहूं
|
2950–2980
|
खन्ना
|
आटा (50 किलो)
|
1565–1575
|
खन्ना
|
मैदा
|
1665–1675
|
खन्ना
|
मक्की (बिहार)
|
3150–3175
|
लुधियाना
|
राजमा चित्रा
|
11600–14100
|
लुधियाना
|
अरहर दाल
|
13550–14650
|
लुधियाना
|
उड़द साबुत
|
11700–13000
|
लुधियाना
|
उड़द धोया
|
12100–13600
|
लुधियाना
|
मसूर दाल
|
7600–11500
|
लुधियाना
|
चना दाल
|
8900–9300
|
लुधियाना
|
काबुली चना
|
8600–12800
|
लुधियाना
|
मूंग साबुत
|
9600–11000
|
लुधियाना
|
मूंग धोया
|
10500–12800
|
लुधियाना
|
चावल 1121 सेला
|
10400–10500
|
लुधियाना
|
सरसों तेल
|
18900–19000
|
लुधियाना
|
बिनौला तेल
|
15800
|
लुधियाना
|
चावल तेल
|
14000
|
लुधियाना
|
जीरा
|
28100–34000
|
लुधियाना
|
धनिया
|
18400–21300
|
लुधियाना
|
हल्दी
|
24000–28000
|
अमृतसर
|
बासमती 1121 स्टीम
|
11500–11600
|
अमृतसर
|
बासमती 1121 सेला
|
10400–10600
|
अमृतसर
|
शरबती सेला
|
6800–7000
|
अमृतसर
|
शरबती स्टीम
|
7800–8000
|
अमृतसर
|
चावल 1509 सेला
|
8400–8500
|
अमृतसर
|
धान शरबती
|
3600–3700
|
अमृतसर
|
बासमती 1121 धान
|
5800–6000
|
अमृतसर
|
धान 1509
|
4500–4600
|
अमृतसर
|
देसी चना
|
8700–8800
|
अमृतसर
|
चना दाल
|
9000–9300
|
अमृतसर
|
देसी पंजाब गुड़
|
5700–5800
|
अमृतसर
|
देसी शक्कर
|
5525–5600
|
अमृतसर
|
बूरा खांड
|
5600–5700
|
जालंधर
|
गेहूं
|
2780–2800
|
जालंधर
|
परमल चावल कच्चा
|
4000–4100
|
जालंधर
|
परमल चावल सेला
|
3900–4000
|
जालंधर
|
मक्की बिहार
|
3100–3150
|
जालंधर
|
मक्की एमपी
|
2950–3000
|
जालंधर
|
उड़द छिलका
|
11700–13100
|
जालंधर
|
देसी चना
|
8700–8900
|
जालंधर
|
चना दाल
|
9000–9400
|
जालंधर
|
काबुली चना
|
9600–13700
|
जालंधर
|
राजमा चित्रा (पुणे)
|
11300–13100
|
जालंधर
|
राजमा चित्रा (चीन)
|
13900–14600
|
जालंधर
|
जीरा
|
27600–31700
|
जालंधर
|
धनिया
|
17700–22700
|
जालंधर
|
लाल मिर्च गुंटूर
|
17500–18500
|
जालंधर
|
लाल मिर्च तेजा
|
26000–29800
|
जालंधर
|
हल्दी इरोड
|
24100–24200
|
जालंधर
|
हल्दी निजामाबाद
|
25300–27500
|
जालंधर
|
काजू (320 नंबर)
|
1020–1040
|
जालंधर
|
काजू (210 नंबर)
|
1080–1120
|
जालंधर
|
काजू (240 नंबर)
|
1050–1060
|
जालंधर
|
मखाना
|
825–1300
|
जालंधर
|
गोला
|
43000–48500
|
बठिंडा
|
रुई जे-34 पंजाब (प्रति मन)
|
6575–6630
|
बठिंडा
|
रुई हरियाणा (प्रति मन)
|
6550–6600
|
बठिंडा
|
रुई राजस्थान (प्रति मन)
|
6600–6630
|
बठिंडा
|
बिनौला
|
4400–4600
|
बठिंडा
|
नरमा कपास नई
|
8500–8900
|
बठिंडा
|
बिनौला खल
|
4000–4050
|
बठिंडा
|
सरसों खल
|
3700–3750