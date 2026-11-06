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Punjab Mandi Rates Today: धनतेरस पर सर्रफा बाजार में सोना-चांदी चमकी, मंडियों में आटा-दालों के भाव स्थिर

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Fri, 06 Nov 2026 06:09 PM (IST)

धनतेरस पर सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के दामों में उछाल आया है, जबकि पंजाब की विभिन्न मंडियों में कृषि जिंसों के भाव बने हुए हैं।

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HighLights

  1. धनतेरस पर सोने-चांदी के दामों में तेजी दर्ज की गई।

  2. पंजाब की मंडियों में अनाज और दालों के भाव स्थिर रहे।

  3. निवेशकों और खरीदारों ने कीमती धातुओं में निवेश किया।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। धनतेरस पर देश के सर्राफा बाजार में कीमती धातुओं के दामों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने के साथ ही सोना और चांदी में उछाल देखने को मिला। निवेशकों और खरीदार दोनों ने आज सोना-चांदी में निवेश किया। सर्राफा बाजार के आंकड़ों के अनुसार, स्टैंडर्ड सोने से लेकर 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में मजबूती दर्ज की गई है।

दूसरी ओर, मंडियों में भी विभिन्न अनाजों, दालों, खाद्य तेलों और कपास के कारोबार में लगातार हलचल बनी हुई है। खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा जैसी प्रमुख दिसावरी मंडियों में गेहूं, चावल, मक्की, चना, जीरा, हल्दी और नरमा-कपास के नए और अद्यतन भाव सामने आ रहे हैं। मंडियों में किसानों और व्यापारियों के बीच रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं की खरीद-फरोख्त जारी है

 

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सोना-चांदी के नए भाव

धातु / वस्तु भाव (रुपये में)
सोना स्टैंडर्ड 1,42,500 प्रति 10 ग्राम
सोना 24 कैरेट 1,45,650 प्रति 10 ग्राम
सोना 22 कैरेट 1,33,420 प्रति 10 ग्राम
गिन्नी 1,08,500
चांदी तेजाबी 1,90,080 प्रति किलो
सिक्का 2,10,000

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पंजाब की मंडियों के भाव

 

मंडी

जिंस

भाव (रुपये प्रति क्विंटल)

खन्ना

राइसब्रान (खाद्य)

230 प्रति प्वाइंट

खन्ना

राइसब्रान (अखाद्य)

228 प्रति प्वाइंट

खन्ना

सरसों खल

3500

खन्ना

सरसों (टन)

31500

खन्ना

सूरजमुखी (टन)

30000

खन्ना

गेहूं

2950–2980

खन्ना

आटा (50 किलो)

1565–1575

खन्ना

मैदा

1665–1675

खन्ना

मक्की (बिहार)

3150–3175

लुधियाना

राजमा चित्रा

11600–14100

लुधियाना

अरहर दाल

13550–14650

लुधियाना

उड़द साबुत

11700–13000

लुधियाना

उड़द धोया

12100–13600

लुधियाना

मसूर दाल

7600–11500

लुधियाना

चना दाल

8900–9300

लुधियाना

काबुली चना

8600–12800

लुधियाना

मूंग साबुत

9600–11000

लुधियाना

मूंग धोया

10500–12800

लुधियाना

चावल 1121 सेला

10400–10500

लुधियाना

सरसों तेल

18900–19000

लुधियाना

बिनौला तेल

15800

लुधियाना

चावल तेल

14000

लुधियाना

जीरा

28100–34000

लुधियाना

धनिया

18400–21300

लुधियाना

हल्दी

24000–28000

अमृतसर

बासमती 1121 स्टीम

11500–11600

अमृतसर

बासमती 1121 सेला

10400–10600

अमृतसर

शरबती सेला

6800–7000

अमृतसर

शरबती स्टीम

7800–8000

अमृतसर

चावल 1509 सेला

8400–8500

अमृतसर

धान शरबती

3600–3700

अमृतसर

बासमती 1121 धान

5800–6000

अमृतसर

धान 1509

4500–4600

अमृतसर

देसी चना

8700–8800

अमृतसर

चना दाल

9000–9300

अमृतसर

देसी पंजाब गुड़

5700–5800

अमृतसर

देसी शक्कर

5525–5600

अमृतसर

बूरा खांड

5600–5700

जालंधर

गेहूं

2780–2800

जालंधर

परमल चावल कच्चा

4000–4100

जालंधर

परमल चावल सेला

3900–4000

जालंधर

मक्की बिहार

3100–3150

जालंधर

मक्की एमपी

2950–3000

जालंधर

उड़द छिलका

11700–13100

जालंधर

देसी चना

8700–8900

जालंधर

चना दाल

9000–9400

जालंधर

काबुली चना

9600–13700

जालंधर

राजमा चित्रा (पुणे)

11300–13100

जालंधर

राजमा चित्रा (चीन)

13900–14600

जालंधर

जीरा

27600–31700

जालंधर

धनिया

17700–22700

जालंधर

लाल मिर्च गुंटूर

17500–18500

जालंधर

लाल मिर्च तेजा

26000–29800

जालंधर

हल्दी इरोड

24100–24200

जालंधर

हल्दी निजामाबाद

25300–27500

जालंधर

काजू (320 नंबर)

1020–1040

जालंधर

काजू (210 नंबर)

1080–1120

जालंधर

काजू (240 नंबर)

1050–1060

जालंधर

मखाना

825–1300

जालंधर

गोला

43000–48500

बठिंडा

रुई जे-34 पंजाब (प्रति मन)

6575–6630

बठिंडा

रुई हरियाणा (प्रति मन)

6550–6600

बठिंडा

रुई राजस्थान (प्रति मन)

6600–6630

बठिंडा

बिनौला

4400–4600

बठिंडा

नरमा कपास नई

8500–8900

बठिंडा

बिनौला खल

4000–4050

बठिंडा

सरसों खल

3700–3750
 

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