Punjab Mandi Rates Today: धनतेरस पर सर्रफा बाजार में सोना-चांदी चमकी, मंडियों में आटा-दालों के भाव स्थिर

मंडी जिंस भाव (रुपये प्रति क्विंटल)

खन्ना राइसब्रान (खाद्य) 230 प्रति प्वाइंट

खन्ना राइसब्रान (अखाद्य) 228 प्रति प्वाइंट

खन्ना सरसों खल 3500

खन्ना सरसों (टन) 31500

खन्ना सूरजमुखी (टन) 30000

खन्ना गेहूं 2950–2980

खन्ना आटा (50 किलो) 1565–1575

खन्ना मैदा 1665–1675

खन्ना मक्की (बिहार) 3150–3175

लुधियाना राजमा चित्रा 11600–14100

लुधियाना अरहर दाल 13550–14650

लुधियाना उड़द साबुत 11700–13000

लुधियाना उड़द धोया 12100–13600

लुधियाना मसूर दाल 7600–11500

लुधियाना चना दाल 8900–9300

लुधियाना काबुली चना 8600–12800

लुधियाना मूंग साबुत 9600–11000

लुधियाना मूंग धोया 10500–12800

लुधियाना चावल 1121 सेला 10400–10500

लुधियाना सरसों तेल 18900–19000

लुधियाना बिनौला तेल 15800

लुधियाना चावल तेल 14000

लुधियाना जीरा 28100–34000

लुधियाना धनिया 18400–21300

लुधियाना हल्दी 24000–28000

अमृतसर बासमती 1121 स्टीम 11500–11600

अमृतसर बासमती 1121 सेला 10400–10600

अमृतसर शरबती सेला 6800–7000

अमृतसर शरबती स्टीम 7800–8000

अमृतसर चावल 1509 सेला 8400–8500

अमृतसर धान शरबती 3600–3700

अमृतसर बासमती 1121 धान 5800–6000

अमृतसर धान 1509 4500–4600

अमृतसर देसी चना 8700–8800

अमृतसर चना दाल 9000–9300

अमृतसर देसी पंजाब गुड़ 5700–5800

अमृतसर देसी शक्कर 5525–5600

अमृतसर बूरा खांड 5600–5700

जालंधर गेहूं 2780–2800

जालंधर परमल चावल कच्चा 4000–4100

जालंधर परमल चावल सेला 3900–4000

जालंधर मक्की बिहार 3100–3150

जालंधर मक्की एमपी 2950–3000

जालंधर उड़द छिलका 11700–13100

जालंधर देसी चना 8700–8900

जालंधर चना दाल 9000–9400

जालंधर काबुली चना 9600–13700

जालंधर राजमा चित्रा (पुणे) 11300–13100

जालंधर राजमा चित्रा (चीन) 13900–14600

जालंधर जीरा 27600–31700

जालंधर धनिया 17700–22700

जालंधर लाल मिर्च गुंटूर 17500–18500

जालंधर लाल मिर्च तेजा 26000–29800

जालंधर हल्दी इरोड 24100–24200

जालंधर हल्दी निजामाबाद 25300–27500

जालंधर काजू (320 नंबर) 1020–1040

जालंधर काजू (210 नंबर) 1080–1120

जालंधर काजू (240 नंबर) 1050–1060

जालंधर मखाना 825–1300

जालंधर गोला 43000–48500

बठिंडा रुई जे-34 पंजाब (प्रति मन) 6575–6630

बठिंडा रुई हरियाणा (प्रति मन) 6550–6600

बठिंडा रुई राजस्थान (प्रति मन) 6600–6630

बठिंडा बिनौला 4400–4600

बठिंडा नरमा कपास नई 8500–8900

बठिंडा बिनौला खल 4000–4050