फेस्टिवल सीजन पर घर जाने वालों को रेलवे की राहत, पंजाब से 15 जोड़ी ट्रेनें चलाईं; ज्वलनशील सामान ले जाने पर रोक

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के फेस्टिवल सीजन के चलते स्टेशनों पर बढ़ रही भीड़ को रहा देने की उद्देश्य से रेलवे की तरफ से 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं भीड़ की स्थिति को देखते हुए ट्रेन और उनके कोच भी रिजर्व रखे हैं।

डिविजनल रेलवे मैनेजर संजीव कुमार का कहना है कि यात्रियों की सुविधाओं को लेकर बड़े स्टेशनों अस्थाई वेटिंग एरिया बनाए गए हैं, मेडिकल टीम में हेल्प डेस्क तक स्थापित किए गए हैं। टिकट को लेकर कोई यात्रियों को दिक्कत ना आए इसलिए स्थिति अनुसार टिकट काउंटर और यूटीएस एप के जरिए टिकटिंग की सुविधा भी यात्रियों को मुहैया करवाई जाएगी।