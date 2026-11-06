फेस्टिवल सीजन पर घर जाने वालों को रेलवे की राहत, पंजाब से 15 जोड़ी ट्रेनें चलाईं; ज्वलनशील सामान ले जाने पर रोक
फेस्टिवल सीजन में यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे ने 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए ...और पढ़ें
HighLights
फेस्टिवल सीजन में 15 जोड़ी अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गईं।
बड़े स्टेशनों पर अस्थाई वेटिंग एरिया और हेल्प डेस्क।
ज्वलनशील सामान पर रोक, यात्रियों से संयम की अपील।
जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के फेस्टिवल सीजन के चलते स्टेशनों पर बढ़ रही भीड़ को रहा देने की उद्देश्य से रेलवे की तरफ से 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं भीड़ की स्थिति को देखते हुए ट्रेन और उनके कोच भी रिजर्व रखे हैं।
डिविजनल रेलवे मैनेजर संजीव कुमार का कहना है कि यात्रियों की सुविधाओं को लेकर बड़े स्टेशनों अस्थाई वेटिंग एरिया बनाए गए हैं, मेडिकल टीम में हेल्प डेस्क तक स्थापित किए गए हैं। टिकट को लेकर कोई यात्रियों को दिक्कत ना आए इसलिए स्थिति अनुसार टिकट काउंटर और यूटीएस एप के जरिए टिकटिंग की सुविधा भी यात्रियों को मुहैया करवाई जाएगी।
यह भी पढ़ें- राजपुरा में अमृतसर से बंगाल जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस में लगी आग, चार बोगियां जलीं; शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा
वार रूप हुए तैयार
फिरोजपुर मंडल में सभी बड़े स्टेशनों किस स्थिति को मॉनिटर करने के लिए वार रूम बनाया गया है। जहां से हर स्टेशन की स्थिति को देखकर व्यवस्था को सुनिश्चित भी करने के लिए प्रबंध किए जाएंगे।
यह भी पढ़ें- लुधियाना बाईपास पर होजरी कारोबारी ने की आत्महत्या, कनपटी पर मारी गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत
राजपुरा हादसे की जांच जारी
राजपुरा के पास अमृतसर से जलपाईगुड़ी जा रही ट्रेन में हुए हादसे की जांच चल रही है और अभी स्थिति के बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा।
तीसरी यात्रियों से अपील है कि वह संयम बनाए रखें। किसी प्रकार से ट्रेनों में धक्का मुक्की करके ना सवार हुए उनकी सुविधा को देखते हुए जब तक यात्री ट्रेनों में सवार नहीं होते ट्रेन को नहीं चलाया जाएगा।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।