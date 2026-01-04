Punjab Weather: पंजाब में कड़ाके की ठंड से पहली मौत, घनी धुंध का ऑरेंज अलर्ट जारी; जानें कैसा रहेगा मौसम

जागरण टीम, अमृतसर। पंजाब के अधिकतर जिलों में शनिवार सुबह घनी धुंध रही और शीतलहर चलती रही। कई जिलों में दिनभर सूर्य के दर्शन तक नहीं हुए और सर्द हवा के कारण लोगों की कंपकंपी छूटती रही। अबोहर में ठंड के कारण एक मजदूर की जान चली गई।

यह इस सर्दी के सीजन में पहली मौत है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के बड़ागांव का 35 वर्षीय शैलेंद्र गांव धर्मपुरा में ईंट भट्ठे पर काम करता था। शुक्रवार रात वह झुग्गी में सोया था। ठंड से शरीर अकड़ गया था।

पोस्टमार्टम में मौत ठंड से होने की पुष्टि हुई है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक राज्य में घनी धुंध का आरेंज अलर्ट जारी किया है। अमृतसर एयरपोर्ट पर शनिवार को छह उड़ानें रद रहीं। लुधियाना दिन में सबसे ठंडा रहा। यहां अधिकतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

हिमाचल प्रदेश के रोहतांग, शिंकुला, बारालाचा और कुंजुम दर्रा में हिमपात हुआ। लाहुल व मनाली में बादल छाए रहे। कांगड़ा में इन सर्दियों में पहली बार कोहरा छाया। मौसम विभाग ने सात जनवरी तक घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है।