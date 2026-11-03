अमृतसर में आतंकी हमले की साजिश नाकाम, दो हैंड ग्रेनेड व 12 पिस्तौल बरामद; गिरोह के 11 सदस्य गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर कमिश्रनरेट पुलिस ने दो ग्रेनेड, 12 पिस्तौल, 33 कारतूस और 310 ग्राम हेरोइन ले जा रहे गिरोह के ग्यारह सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से बारह मैगजीन और चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। रंजीत एवेन्यू, छेहरटा और सुल्ताविंड इलाके में की गई कार्रवाई में पकड़े गए उक्त आरोपितों में से दो नाबालिग भी हैं।

सीपी हरमनबीर सिंह गिल, डीसीपी प्रभजोत सिंह विर्क और डीसीपी जसरणजीत सिंह तेजा ने सोमवार की शाम पुलिस लाइन में आयोजित की गई प्रेस कांफ्रेंस में पकड़े गए आरोपितों की पहचान नवीं आबादी स्थित निरंकारी कालोनी निवासी बोबी, तरनतारन जिले के चीमा खुर्द गांव निवासी सम्याल सिंह के तौर पर हुई है।

इनके साथ रत्न सिंह चौक निवासी सतमोल सिंह उर्फ ठेकेदार, छेहरटा स्थित नारायणगढ़ निवासी हरप्रीत सिंह उर्फ हैपी भुंडी, आकाशदीप सिंह, आकाशदीप सिंह उर्फ आकाश (दोनों आरोपितों के एक नाम), भिखीविंड निवासी शमशेर सिंह उर्फ शेरा, जंडियाला गुरु निवासी विशाल सिंह उर्फ कालू, भिखीविंड निवासी गुरबीर सिंह उर्फ बिल्ला और दो नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है।