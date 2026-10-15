Punjab Mandi Rates Today: सराफा बाजार में दिखी तेजी, मंडियों में खाद्यान्न और दालों में रहा मिला-जुला रुख

खन्ना राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट) 225

राइसब्रान (अखाद्य) 220

खल सरसों 3700

डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 2000

डीओसी: राइसब्रान लाल X

डीओसी: राइसब्रान कंटीन्यूअस 2000

सरसों (टन) 31000

सूरजमुखी (टन) 29500

गेहूं 3000/3020

आटा (50 किलो) 1640/1650

मैदा 1730/1740

चोकर (45 किग्रा) 1280

चोकर (30 किग्रा) 800

सूजी (50 किलो) 1725/1730

मक्की बिहार 2675/2725

लुधियाना राजमां चित्रा 10800/13200

अरहर दाल 13200/14300

उड़द साबुत 11600/13300

उड़द धोया 12100/13600

उड़द छिलका 11600/13100

दाल मसूर 7800/11500

चनादाल 9000/9400

एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.) 3520

काबली चना 8500/12600

मूंग साबुत 9500/11000

मूंग धोया 10500/12800

चावल: डीबी सेला 9600/9700

चावल: शरबती स्टीम 7500/7700

चावल: 1121 सेला 10100/10200

तेल: बिनौला 15800

तेल: चावल 13700

तेल: सरसों 18000/18050

खल: सरसों 3800/3900

खल: बिनौला 4300/4400

डीओसी: मूंगफली 36500

किराना: जीरा 27500/32500

किराना: धनिया 18500/21500

किराना: हल्दी 22400/26500

केसर प्रति ग्राम कश्मीरी 265/275

अमृतसर चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 10800/11000

चावल: बासमती (1121 नं.) सेला 9700/9900

चावल: शरबती सेला 6600/6650

चावल: शरबती स्टीम 7500/7600

चावल: (1509) नया सेला 8200/8300

धान: शरबती 3250/3400

धान: बासमती 1121 5600/5700

धान: (1509) 3950/4000

धान: पीआर-11 चावल 6100/6300

देशी चना 8600/8700

चनादाल 9000/9300

गुड़ (क्विं): लड्डू मंगलौर X

गुड़ (क्विं): देशी पंजाब 6000/6100

शक्कर देशी 5750/5800

बूरा खांड 5650/5700

जालंधर गेहूं दड़ा 2900/2990

चावल परमल कच्चा 4100/4200

चावल परमल सेला 3900/4000

मक्की बिहार 2750/2760

मक्की यूपी 2540/2550

दाल उड़द छिलका 11700/13100

चना देशी छना 8800/9000

दाल चना 9100/9500

काबली चना 9100/13100

राजमां चित्रा पुणे 11000/12800

राजमां चित्रा चीन 13000/13700

राजमां शर्मिली 9000/9100

किराना: जीरा 27500/31700

किराना: धनिया 18000/23000

लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) 17500/18500

लालमिर्च तेजा 26000/29800

हल्दी इरोड गट्टा 22500/22800

हल्दी निजामाबाद 24000/26000

मेवा (किलो): काजू (320 नं.) 1020/1040

मेवा (किलो): काजू (210 नं.) 1080/1120

मेवा (किलो): काजू (240 नं.) 1050/1060

मेवा (किलो): काजू (180 नं.) 1170/1180

मेवा (किलो): मखाना 800/1300

मेवा (किलो): गोला 41000/48500

बठिंडा रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 6700/6730

रुई (प्रति मन): हरियाणा 6650/6675

रुई (प्रति मन): राजस्थान 6700/6730

बिनौला (प्रति मन) 4700/4900

नरमा कपास नई 8800/9000

खल बिनौला (प्रति क्विं.) 4100/4150

सरसों खल (प्रति क्विं.) 3650/3700

गेहूं चोकर (29 किलो) 730