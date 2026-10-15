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Punjab Mandi Rates Today: सराफा बाजार में दिखी तेजी, मंडियों में खाद्यान्न और दालों में रहा मिला-जुला रुख

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Thu, 15 Oct 2026 06:03 PM (IST)

दिसावरी मंडियों में अनाज व दालों के भाव सीमित दायरे में रहे, जबकि सराफा बाजार में सोना और चांदी के दामों में भारी तेजी दर्ज की गई।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. सराफा बाजार में सोने और चांदी के दामों में जबरदस्त उछाल।

  2. पंजाब की मंडियों में खाद्यान्न और दालों का मिला-जुला कारोबार।

  3. लुधियाना-जालंधर में राजमां, उड़द, काबली चना के भाव मजबूत।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की दिसावरी मंडियों और सराफा बाजार में आज मिला-जुला कारोबार देखने को मिला। पंजाब की प्रमुख मंडियों, खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा में खाद्यान्नों, तिलहन तथा दालों के दामों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। चावल, गेहूं और बासमती के भावों में जहां स्थिरता के साथ मांग सामान्य बनी रही, वहीं दालों, मसालों और खल-बिनौला के बाजार में सीमित दायरे में कारोबार हुआ।

लुधियाना व जालंधर मंडियों में राजमां, उड़द और काबली चना के भाव मजबूत रहे। दूसरी ओर, सराफा बाजार में जोरदार हलचल देखने को मिली और बहुमूल्य धातुओं के दामों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। सोने और चांदी के तेवरों ने निवेशकों तथा खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींचा। सोना स्टैंडर्ड 1,47,560 रुपये और चांदी 2,35,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया।

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पंजाब सराफा बाजार
 
धातु / मद भाव (रुपए में)
सोना स्टैंडर्ड 1,47,560
सोना 24 कैरेट 1,47,250
सोना आभूषण 1,35,250
गिन्नी (प्रति नग) 1,19,600
चांदी 2,35,000
सिक्का 2,58,000

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पंजाब मंडी भाव- 
मंडी जिंस / वस्तु भाव (रुपए में)
खन्ना राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट)
225
  राइसब्रान (अखाद्य)
220
  खल सरसों
3700
  डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद
2000
  डीओसी: राइसब्रान लाल
X
  डीओसी: राइसब्रान कंटीन्यूअस
2000
  सरसों (टन)
31000
  सूरजमुखी (टन)
29500
  गेहूं
3000/3020
  आटा (50 किलो)
1640/1650
  मैदा
1730/1740
  चोकर (45 किग्रा)
1280
  चोकर (30 किग्रा)
800
  सूजी (50 किलो)
1725/1730
  मक्की बिहार
2675/2725
लुधियाना राजमां चित्रा
10800/13200
  अरहर दाल
13200/14300
  उड़द साबुत
11600/13300
  उड़द धोया
12100/13600
  उड़द छिलका
11600/13100
  दाल मसूर
7800/11500
  चनादाल
9000/9400
  एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.)
3520
  काबली चना
8500/12600
  मूंग साबुत
9500/11000
  मूंग धोया
10500/12800
  चावल: डीबी सेला
9600/9700
  चावल: शरबती स्टीम
7500/7700
  चावल: 1121 सेला
10100/10200
  तेल: बिनौला
15800
  तेल: चावल
13700
  तेल: सरसों
18000/18050
  खल: सरसों
3800/3900
  खल: बिनौला
4300/4400
  डीओसी: मूंगफली
36500
  किराना: जीरा
27500/32500
  किराना: धनिया
18500/21500
  किराना: हल्दी
22400/26500
  केसर प्रति ग्राम कश्मीरी
265/275
अमृतसर चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम
10800/11000
  चावल: बासमती (1121 नं.) सेला
9700/9900
  चावल: शरबती सेला
6600/6650
  चावल: शरबती स्टीम
7500/7600
  चावल: (1509) नया सेला
8200/8300
  धान: शरबती
3250/3400
  धान: बासमती 1121
5600/5700
  धान: (1509)
3950/4000
  धान: पीआर-11 चावल
6100/6300
  देशी चना
8600/8700
  चनादाल
9000/9300
  गुड़ (क्विं): लड्डू मंगलौर
X
  गुड़ (क्विं): देशी पंजाब
6000/6100
  शक्कर देशी
5750/5800
  बूरा खांड
5650/5700
जालंधर गेहूं दड़ा
2900/2990
  चावल परमल कच्चा
4100/4200
  चावल परमल सेला
3900/4000
  मक्की बिहार
2750/2760
  मक्की यूपी
2540/2550
  दाल उड़द छिलका
11700/13100
  चना देशी छना
8800/9000
  दाल चना
9100/9500
  काबली चना
9100/13100
  राजमां चित्रा पुणे
11000/12800
  राजमां चित्रा चीन
13000/13700
  राजमां शर्मिली
9000/9100
  किराना: जीरा
27500/31700
  किराना: धनिया
18000/23000
  लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.)
17500/18500
  लालमिर्च तेजा
26000/29800
  हल्दी इरोड गट्टा
22500/22800
  हल्दी निजामाबाद
24000/26000
  मेवा (किलो): काजू (320 नं.)
1020/1040
  मेवा (किलो): काजू (210 नं.)
1080/1120
  मेवा (किलो): काजू (240 नं.)
1050/1060
  मेवा (किलो): काजू (180 नं.)
1170/1180
  मेवा (किलो): मखाना
800/1300
  मेवा (किलो): गोला
41000/48500
बठिंडा रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब
6700/6730
  रुई (प्रति मन): हरियाणा
6650/6675
  रुई (प्रति मन): राजस्थान
6700/6730
  बिनौला (प्रति मन)
4700/4900
  नरमा कपास नई
8800/9000
  खल बिनौला (प्रति क्विं.)
4100/4150
  सरसों खल (प्रति क्विं.)
3650/3700
  गेहूं चोकर (29 किलो)
730
  गेहूं चोकर (50 किलो)
1360

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