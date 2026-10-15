Punjab Mandi Rates Today: सराफा बाजार में दिखी तेजी, मंडियों में खाद्यान्न और दालों में रहा मिला-जुला रुख
दिसावरी मंडियों में अनाज व दालों के भाव सीमित दायरे में रहे, जबकि सराफा बाजार में सोना और चांदी के दामों में भारी तेजी दर्ज की गई।
HighLights
सराफा बाजार में सोने और चांदी के दामों में जबरदस्त उछाल।
पंजाब की मंडियों में खाद्यान्न और दालों का मिला-जुला कारोबार।
लुधियाना-जालंधर में राजमां, उड़द, काबली चना के भाव मजबूत।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की दिसावरी मंडियों और सराफा बाजार में आज मिला-जुला कारोबार देखने को मिला। पंजाब की प्रमुख मंडियों, खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा में खाद्यान्नों, तिलहन तथा दालों के दामों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। चावल, गेहूं और बासमती के भावों में जहां स्थिरता के साथ मांग सामान्य बनी रही, वहीं दालों, मसालों और खल-बिनौला के बाजार में सीमित दायरे में कारोबार हुआ।
लुधियाना व जालंधर मंडियों में राजमां, उड़द और काबली चना के भाव मजबूत रहे। दूसरी ओर, सराफा बाजार में जोरदार हलचल देखने को मिली और बहुमूल्य धातुओं के दामों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। सोने और चांदी के तेवरों ने निवेशकों तथा खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींचा। सोना स्टैंडर्ड 1,47,560 रुपये और चांदी 2,35,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया।
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|धातु / मद
|भाव (रुपए में)
|सोना स्टैंडर्ड
|1,47,560
|सोना 24 कैरेट
|1,47,250
|सोना आभूषण
|1,35,250
|गिन्नी (प्रति नग)
|1,19,600
|चांदी
|2,35,000
|सिक्का
|2,58,000
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|मंडी
|जिंस / वस्तु
|भाव (रुपए में)
|खन्ना
|राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट)
|
225
|राइसब्रान (अखाद्य)
|
220
|खल सरसों
|
3700
|डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद
|
2000
|डीओसी: राइसब्रान लाल
|
X
|डीओसी: राइसब्रान कंटीन्यूअस
|
2000
|सरसों (टन)
|
31000
|सूरजमुखी (टन)
|
29500
|गेहूं
|
3000/3020
|आटा (50 किलो)
|
1640/1650
|मैदा
|
1730/1740
|चोकर (45 किग्रा)
|
1280
|चोकर (30 किग्रा)
|
800
|सूजी (50 किलो)
|
1725/1730
|मक्की बिहार
|
2675/2725
|लुधियाना
|राजमां चित्रा
|
10800/13200
|अरहर दाल
|
13200/14300
|उड़द साबुत
|
11600/13300
|उड़द धोया
|
12100/13600
|उड़द छिलका
|
11600/13100
|दाल मसूर
|
7800/11500
|चनादाल
|
9000/9400
|एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.)
|
3520
|काबली चना
|
8500/12600
|मूंग साबुत
|
9500/11000
|मूंग धोया
|
10500/12800
|चावल: डीबी सेला
|
9600/9700
|चावल: शरबती स्टीम
|
7500/7700
|चावल: 1121 सेला
|
10100/10200
|तेल: बिनौला
|
15800
|तेल: चावल
|
13700
|तेल: सरसों
|
18000/18050
|खल: सरसों
|
3800/3900
|खल: बिनौला
|
4300/4400
|डीओसी: मूंगफली
|
36500
|किराना: जीरा
|
27500/32500
|किराना: धनिया
|
18500/21500
|किराना: हल्दी
|
22400/26500
|केसर प्रति ग्राम कश्मीरी
|
265/275
|अमृतसर
|चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम
|
10800/11000
|चावल: बासमती (1121 नं.) सेला
|
9700/9900
|चावल: शरबती सेला
|
6600/6650
|चावल: शरबती स्टीम
|
7500/7600
|चावल: (1509) नया सेला
|
8200/8300
|धान: शरबती
|
3250/3400
|धान: बासमती 1121
|
5600/5700
|धान: (1509)
|
3950/4000
|धान: पीआर-11 चावल
|
6100/6300
|देशी चना
|
8600/8700
|चनादाल
|
9000/9300
|गुड़ (क्विं): लड्डू मंगलौर
|
X
|गुड़ (क्विं): देशी पंजाब
|
6000/6100
|शक्कर देशी
|
5750/5800
|बूरा खांड
|
5650/5700
|जालंधर
|गेहूं दड़ा
|
2900/2990
|चावल परमल कच्चा
|
4100/4200
|चावल परमल सेला
|
3900/4000
|मक्की बिहार
|
2750/2760
|मक्की यूपी
|
2540/2550
|दाल उड़द छिलका
|
11700/13100
|चना देशी छना
|
8800/9000
|दाल चना
|
9100/9500
|काबली चना
|
9100/13100
|राजमां चित्रा पुणे
|
11000/12800
|राजमां चित्रा चीन
|
13000/13700
|राजमां शर्मिली
|
9000/9100
|किराना: जीरा
|
27500/31700
|किराना: धनिया
|
18000/23000
|लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.)
|
17500/18500
|लालमिर्च तेजा
|
26000/29800
|हल्दी इरोड गट्टा
|
22500/22800
|हल्दी निजामाबाद
|
24000/26000
|मेवा (किलो): काजू (320 नं.)
|
1020/1040
|मेवा (किलो): काजू (210 नं.)
|
1080/1120
|मेवा (किलो): काजू (240 नं.)
|
1050/1060
|मेवा (किलो): काजू (180 नं.)
|
1170/1180
|मेवा (किलो): मखाना
|
800/1300
|मेवा (किलो): गोला
|
41000/48500
|बठिंडा
|रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब
|
6700/6730
|रुई (प्रति मन): हरियाणा
|
6650/6675
|रुई (प्रति मन): राजस्थान
|
6700/6730
|बिनौला (प्रति मन)
|
4700/4900
|नरमा कपास नई
|
8800/9000
|खल बिनौला (प्रति क्विं.)
|
4100/4150
|सरसों खल (प्रति क्विं.)
|
3650/3700
|गेहूं चोकर (29 किलो)
|
730
|गेहूं चोकर (50 किलो)
|
1360
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