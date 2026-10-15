पंजाब पुलिस के इंस्टाग्राम पर गिरफ्तार आरोपियों की वीडियो को लेकर हाईकोर्ट सख्त, डीजीपी से मांगा जवाब

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस के आधिकारिक इंस्टाग्राम खातों पर गिरफ्तार आरोपितों को चोटों, शारीरिक परेशानी और अपमानजनक परिस्थितियों में दिखाने वाले वीडियो का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।



अधिवक्ता निखिल थम्मन ने याचिका में पंजाब पुलिस के आधिकारिक इंस्टाग्राम खाते के अलावा लुधियाना ग्रामीण, एसएएस नगर, पटियाला, मोगा, फाजिल्का, जालंधर, फरीदकोट और फिरोजपुर पुलिस के खातों पर पोस्ट किए गए वीडियो का उल्लेख किया है। याचिकाकर्ता ने वीडियो की प्रस्तुति, संपादन और प्रसार के तरीके पर सवाल उठाए हैं।

चोटें किन परिस्थितियों में लगीं, यह अलग जांच का विषय है, लेकिन सरकारी मंचों पर इन दृश्यों को रिकॉर्ड कर प्रस्तुत और प्रसारित करने से पुलिस कार्रवाई में शारीरिक हिंसा, हिरासत में दुर्व्यवहार या गैरकानूनी दंड को स्वीकार्य तरीका समझे जाने का आभास हो सकता है।



याचिका में आशंका जताई गई है कि ऐसी सामग्री जनता में भय पैदा कर सकती है, असंवैधानिक तरीकों को सामान्य बना सकती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा प्रभावित कर सकती है।