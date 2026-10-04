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Punjab Mandi Bhav Today: मंडियों में हलचल और सराफा में दिखी स्थिरता, जानें 5 अक्टूबर के बाजार का पूर्वानुमान

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Sun, 04 Oct 2026 08:24 AM (IST)

पंजाब की प्रमुख मंडियों में खाद्यान्न, दाल-दलहन के भावों में मिला-जुला रुख रहा, जबकि सराफा बाजार में स्थिरता रही। 5 ...और पढ़ें

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. पंजाब की मंडियों में खाद्यान्न, दाल-दलहन के भावों में मिला-जुला रुख।

  2. सराफा बाजार में सोना और चांदी के दाम स्थिरता के साथ बरकरार।

  3. 5-6 अक्टूबर 2026 के लिए ज्योतिषीय बाजार पूर्वानुमान भी जारी किया गया।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख मंडियों (खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा) में शनिवार खाद्यान्न, दाल-दलहन और तेल-तिलहन के भावों में मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है, वहीं सराफा बाजार में मजबूती बरकरार है। सोना 24 कैरेट 1,49,600 रुपये, सोना स्टैंडर्ड 1,52,300 रुपये और चांदी तेजाबी 2,29,000 रुपये के स्तर पर टिकी हुई है।

इस बीच, 5-6 अक्टूबर 2026 के लिए ज्योतिषीय राशिफल व बाजार पूर्वानुमान भी जारी कर दिया गया है। पूर्वानुमान के अनुसार, 5 अक्टूबर सोमवार को सुबह 10:37 बजे के बाद पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी। इस दिन भाग्यांक 3-5-7-8 के प्रभाव से जानें किसमें होगा लाभ और किसमें हानि:

लाभ: गेहूं, जौ, जई, बारीक चावल, देशी चना, मटर, काबुली चना, मोठ, राजमा चित्रा, तुवर, तिल, मूंग, उड़द, मसूर, मल्का, ग्वार, ग्वार गम, चीनी, लौंग, कालीमिर्च, किशमिश, रीठा, अजवायन, अमचूर, पोस्तदाना, धनिया, कपास, गुड़, मेंथा ऑयल, कॉपर, टिन, पीतल, बिनौला एवं इनके तेल, राई, हल्दी, जीरा, अरंडी तेल कारोबारियों को लाभ होने की संभावना है।

हानि: बाजरा, मक्की, मसूर, सोयाबीन, सरसों, जायफल, जावित्री, इमली, मखाना, चिरौंजी, अंजीर, दालचीनी, मगज तरबूज, कलौंजी, मोम, पारा, सीसा, निकिल, सोडाएश, टिटेनियम डाईऑक्साइड में हानि का योग है।

वहीं 6 अक्टूबर (मंगलवार) को सुबह 9:17 बजे के बाद दक्षिण दिशा में यात्रा लाभप्रद होगी। भाग्यांक 1-2-4-6 के बीच बासमती, चना, मसूर, बिनौला व ग्वार में तेजी व लाभ और मक्की, बाजरा, मूंग और लोहा-इस्पात में मंदी व हानि के संकेत हैं। कारोबारी इन पूर्वानुमानों और मंडी आवक को ध्यान में रखकर रणनीति बना रहे हैं।

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सराफा बाजार

 
विवरण / वस्तु भाव / दर (₹) इकाई
सोना 24 कैरेट 1,49,600 प्रति 10 ग्राम
सोना स्टैंडर्ड 1,52,300 प्रति 10 ग्राम
आभूषण 22 कैरेट 1,42,200 प्रति 10 ग्राम
गिन्नी 1,15,500 प्रति नग
चांदी तेजाबी 2,29,000 प्रति किलो
चांदी सिक्का 2,70,000 प्रति किलो

पंजाब मंडियों के भाव (3-10-2026)
 
मंडी का नाम PDF जिंस / वस्तु PDF+ 1 दर / भाव (₹ में) PDF+ 1 इकाई / मात्रा PDF+ 1
खन्ना

 
राइसब्रान (खाद्य)
220
प्रति प्वाइंट
 
राइसब्रान (अखाद्य)
218
-
 
खल सरसों
3600
प्रति क्विंटल
 
डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद
1950
प्रति क्विंटल
 
डीओसी: कंटीन्यूअस
1950
प्रति क्विंटल
 
सरसों
29000
प्रति टन
 
सूरजमुखी
28500
प्रति टन
 
गेहूं
2920 / 2930
प्रति क्विंटल
 
आटा
1625 / 1635
50 किलो
 
मैदा
1725 / 1735
50 किलो
 
सूजी
1735 / 1750
50 किलो
 
चोकर
1225
45 किग्रा
 
चोकर
810
30 किग्रा
 
मक्की बिहार
2650 / 2700
प्रति क्विंटल
लुधियाना

 
राजमां चित्रा
10500 / 13000
प्रति क्विंटल
 
अरहर दाल
13000 / 14000
प्रति क्विंटल
 
उड़द साबुत
11200 / 13000
प्रति क्विंटल
 
उड़द धोया
11700 / 13200
प्रति क्विंटल
 
उड़द छिलका
11200 / 12600
प्रति क्विंटल
 
दाल मसूर
7800 / 11500
प्रति क्विंटल
 
चनादाल
8600 / 9000
प्रति क्विंटल
 
एग्रो प्योर बेसन
3400
35 किग्रा
 
काबली चना
8100 / 12900
प्रति क्विंटल
 
मूंग साबुत
9000 / 10500
प्रति क्विंटल
 
मूंग धोया
9500 / 12000
प्रति क्विंटल
 
चावल डीबी सेला
9600 / 9800
प्रति क्विंटल
 
शरबती स्टीम
7400 / 7500
प्रति क्विंटल
 
चावल 1121 सेला
10400 / 10600
प्रति क्विंटल
 
तेल: बिनौला
15500
प्रति क्विंटल
 
तेल: चावल
13500
प्रति क्विंटल
 
तेल: सरसों
17400 / 17500
प्रति क्विंटल
 
खल: सरसों
3600 / 3650
प्रति क्विंटल
 
खल: बिनौला
4200 / 4300
प्रति क्विंटल
 
डीओसी: मूंगफली
36500
प्रति क्विंटल
 
जीरा
23000 / 26400
प्रति क्विंटल
 
धनिया
16600 / 19300
प्रति क्विंटल
 
हल्दी
19400 / 23200
प्रति क्विंटल
 
केसर कश्मीरी
275 / 280
प्रति ग्राम
अमृतसर

 
बासमती (1121 नं.) स्टीम
11200 / 11400
प्रति क्विंटल
 
बासमती (1121 नं.) सेला
10100 / 10200
प्रति क्विंटल
 
शरबती सेला
6700 / 6800
प्रति क्विंटल
 
शरबती स्टीम
7400 / 7500
प्रति क्विंटल
 
चावल (1509) नया सेला
8200 / 8300
प्रति क्विंटल
 
धान: शरबती
3300 / 3400
प्रति क्विंटल
 
बासमती 1121 धान
5600 / 5700
प्रति क्विंटल
 
धान (1509) नया
4000 / 4100
प्रति क्विंटल
 
पीआर-11 चावल
5800 / 5900
प्रति क्विंटल
 
देशी चना
8200 / 8300
प्रति क्विंटल
 
चनादाल
8600 / 8800
प्रति क्विंटल
 
गुड़ देशी पंजाब
5750 / 5800
प्रति क्विंटल
 
शक्कर देशी
5700 / 5750
प्रति क्विंटल
 
बूरा खांड
5650 / 5700
प्रति क्विंटल
जालंधर

 
गेहूं दड़ा
2885 / 2895
प्रति क्विंटल
 
चावल परमल कच्चा
4100 / 4200
प्रति क्विंटल
 
चावल परमल सेला
3900 / 4000
प्रति क्विंटल
 
मक्की बिहार
2650 / 2675
प्रति क्विंटल
 
मक्की यूपी
2540 / 2550
प्रति क्विंटल
 
दाल उड़द छिलका
11600 / 13000
प्रति क्विंटल
 
चना देशी छना
8300 / 8500
प्रति क्विंटल
 
दाल चना
8600 / 9000
प्रति क्विंटल
 
काबली चना
8700 / 12700
प्रति क्विंटल
 
राजमां चित्रा पुणे
10300 / 12300
प्रति क्विंटल
 
राजमां चित्रा चीन
12500 / 13200
प्रति क्विंटल
 
राजमां शर्मिली
8500 / 8600
प्रति क्विंटल
 
जीरा
24400 / 27400
प्रति क्विंटल
 
धनिया
17000 / 21000
प्रति क्विंटल
 
लालमिर्च गुन्टूर- (334 नं.)
17500 / 18500
प्रति क्विंटल
 
लालमिर्च तेजा
26000 / 29800
प्रति क्विंटल
 
हल्दी इरोड गट्टा
19100 / 19200
प्रति क्विंटल
 
हल्दी निजामाबाद
22000 / 24500
प्रति क्विंटल
 
काजू (320 नं.)
1000 / 1020
प्रति किलो
 
काजू (210 नं.)
1060 / 1090
प्रति किलो
 
काजू (240 नं.)
1030 / 1040
प्रति किलो
 
काजू (180 नं.)
1150 / 1160
प्रति किलो
 
मखाना
850 / 1350
प्रति किलो
 
गोला
37000 / 46000
प्रति क्विंटल
बठिंडा

 
रुई: जे-34 पंजाब
6400 / 6425
प्रति मन
 
रुई: हरियाणा
6350 / 6400
प्रति मन
 
रुई: राजस्थान
6375 / 6425
प्रति मन
 
बिनौला
4500 / 4600
प्रति मन
 
नरमा कपास नई
8100 / 8400
प्रति क्विंटल
 
खल बिनौला
3900 / 3950
प्रति क्विंटल
 
सरसों खल
3400 / 3450
प्रति क्विंटल
 
गेहूं चोकर
650
29 किलो
 
गेहूं चोकर
1200
50 किलो

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