Punjab Mandi Bhav Today: मंडियों में हलचल और सराफा में दिखी स्थिरता, जानें 5 अक्टूबर के बाजार का पूर्वानुमान

खन्ना

राइसब्रान (खाद्य) 220 प्रति प्वाइंट

राइसब्रान (अखाद्य) 218 -

खल सरसों 3600 प्रति क्विंटल

डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1950 प्रति क्विंटल

डीओसी: कंटीन्यूअस 1950 प्रति क्विंटल

सरसों 29000 प्रति टन

सूरजमुखी 28500 प्रति टन

गेहूं 2920 / 2930 प्रति क्विंटल

आटा 1625 / 1635 50 किलो

मैदा 1725 / 1735 50 किलो

सूजी 1735 / 1750 50 किलो

चोकर 1225 45 किग्रा

चोकर 810 30 किग्रा

मक्की बिहार 2650 / 2700 प्रति क्विंटल

लुधियाना

राजमां चित्रा 10500 / 13000 प्रति क्विंटल

अरहर दाल 13000 / 14000 प्रति क्विंटल

उड़द साबुत 11200 / 13000 प्रति क्विंटल

उड़द धोया 11700 / 13200 प्रति क्विंटल

उड़द छिलका 11200 / 12600 प्रति क्विंटल

दाल मसूर 7800 / 11500 प्रति क्विंटल

चनादाल 8600 / 9000 प्रति क्विंटल

एग्रो प्योर बेसन 3400 35 किग्रा

काबली चना 8100 / 12900 प्रति क्विंटल

मूंग साबुत 9000 / 10500 प्रति क्विंटल

मूंग धोया 9500 / 12000 प्रति क्विंटल

चावल डीबी सेला 9600 / 9800 प्रति क्विंटल

शरबती स्टीम 7400 / 7500 प्रति क्विंटल

चावल 1121 सेला 10400 / 10600 प्रति क्विंटल

तेल: बिनौला 15500 प्रति क्विंटल

तेल: चावल 13500 प्रति क्विंटल

तेल: सरसों 17400 / 17500 प्रति क्विंटल

खल: सरसों 3600 / 3650 प्रति क्विंटल

खल: बिनौला 4200 / 4300 प्रति क्विंटल

डीओसी: मूंगफली 36500 प्रति क्विंटल

जीरा 23000 / 26400 प्रति क्विंटल

धनिया 16600 / 19300 प्रति क्विंटल

हल्दी 19400 / 23200 प्रति क्विंटल

केसर कश्मीरी 275 / 280 प्रति ग्राम

अमृतसर

बासमती (1121 नं.) स्टीम 11200 / 11400 प्रति क्विंटल

बासमती (1121 नं.) सेला 10100 / 10200 प्रति क्विंटल

शरबती सेला 6700 / 6800 प्रति क्विंटल

शरबती स्टीम 7400 / 7500 प्रति क्विंटल

चावल (1509) नया सेला 8200 / 8300 प्रति क्विंटल

धान: शरबती 3300 / 3400 प्रति क्विंटल

बासमती 1121 धान 5600 / 5700 प्रति क्विंटल

धान (1509) नया 4000 / 4100 प्रति क्विंटल

पीआर-11 चावल 5800 / 5900 प्रति क्विंटल

देशी चना 8200 / 8300 प्रति क्विंटल

चनादाल 8600 / 8800 प्रति क्विंटल

गुड़ देशी पंजाब 5750 / 5800 प्रति क्विंटल

शक्कर देशी 5700 / 5750 प्रति क्विंटल

बूरा खांड 5650 / 5700 प्रति क्विंटल

जालंधर

गेहूं दड़ा 2885 / 2895 प्रति क्विंटल

चावल परमल कच्चा 4100 / 4200 प्रति क्विंटल

चावल परमल सेला 3900 / 4000 प्रति क्विंटल

मक्की बिहार 2650 / 2675 प्रति क्विंटल

मक्की यूपी 2540 / 2550 प्रति क्विंटल

दाल उड़द छिलका 11600 / 13000 प्रति क्विंटल

चना देशी छना 8300 / 8500 प्रति क्विंटल

दाल चना 8600 / 9000 प्रति क्विंटल

काबली चना 8700 / 12700 प्रति क्विंटल

राजमां चित्रा पुणे 10300 / 12300 प्रति क्विंटल

राजमां चित्रा चीन 12500 / 13200 प्रति क्विंटल

राजमां शर्मिली 8500 / 8600 प्रति क्विंटल

जीरा 24400 / 27400 प्रति क्विंटल

धनिया 17000 / 21000 प्रति क्विंटल

लालमिर्च गुन्टूर- (334 नं.) 17500 / 18500 प्रति क्विंटल

लालमिर्च तेजा 26000 / 29800 प्रति क्विंटल

हल्दी इरोड गट्टा 19100 / 19200 प्रति क्विंटल

हल्दी निजामाबाद 22000 / 24500 प्रति क्विंटल

काजू (320 नं.) 1000 / 1020 प्रति किलो

काजू (210 नं.) 1060 / 1090 प्रति किलो

काजू (240 नं.) 1030 / 1040 प्रति किलो

काजू (180 नं.) 1150 / 1160 प्रति किलो

मखाना 850 / 1350 प्रति किलो

गोला 37000 / 46000 प्रति क्विंटल

बठिंडा

रुई: जे-34 पंजाब 6400 / 6425 प्रति मन

रुई: हरियाणा 6350 / 6400 प्रति मन

रुई: राजस्थान 6375 / 6425 प्रति मन

बिनौला 4500 / 4600 प्रति मन

नरमा कपास नई 8100 / 8400 प्रति क्विंटल

खल बिनौला 3900 / 3950 प्रति क्विंटल

सरसों खल 3400 / 3450 प्रति क्विंटल

गेहूं चोकर 650 29 किलो