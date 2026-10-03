लुधियाना में पूर्व अकाली सरपंच नवतेज की गोली मारकर हत्या, बाइक सवारों ने बरसाई 15 गोलियां 

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लाडोवाल थाना क्षेत्र के गांव मानेवाल में शनिवार शाम बाइक सवार दो बदमाशों ने पूर्व अकाली दल के सरपंच नवतेज सिंह (60) की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने करीब 15 गोलियां चलाईं, जिनमें से करीब 13 गोलियां नवतेज सिंह को लगीं। वारदात के बाद दोनों बाइक पर फरार हो गए।

नवतेज सिंह घुमारमंडी कृष्ण नगर में रहते थे। गांव मानेवाल में उनकी जमीन है और वह उसकी देखरेख के लिए रोजाना आते-जाते थे। शनिवार शाम करीब सात बजे वह इनोवा कार से लुधियाना लौट रहे थे। एनडीआरएफ कार्यालय के सामने पहुंचने पर घात लगाकर बैठे बाइक सवार दो युवकों ने उन पर फायरिंग कर दी। ताबड़तोड़ गोलियां चलने से नवतेज सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।