अमृतसर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या, कई दिनों से मिल रही थी जान से मारने की धमकी
अमृतसर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मधुसूदन उर्फ मेड संधू को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पंजाब पुलिस ने मौत की पुष्टि की है।
HighLights
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैड संधू को गोली मारकर हत्या।
अमृतसर में हुई घटना, संधू की मौत।
हमले से पहले जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मधुसूदन उर्फ मैड संधू की गोली मारकर हत्या कर दी। पिछले कुछ दिनों से उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही थी। बाइक सवार दो लोगों ने संधू की गोली मारकर हत्या कर दी।
कई गोलियां लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। खून से लथपथ सड़क पर पड़े मिले। अस्पताल ले जाते ही उनकी मौत हो गई। पंजाब पुलिस ने मौत की पुष्टि की है।
मौके पर पहुंची पुलिस ने गोलीबारी की जांच शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सिरिवेन्नेला ने बताया कि दो अज्ञात लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है।
संधू पॉडकास्ट में अक्सर मेकअप और लैंगिक मुद्दों पर अपनी बात रखते थे। सोशल मीडिया पर लगातार उन्हें समलैंगिक विरोधी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता था।
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