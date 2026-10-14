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Punjab Mandi Rates: सोना हुआ महंगा और चांदी में आई गिरावट, जानिए पंजाब की मंडियों का ताजा हाल

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Wed, 14 Oct 2026 05:44 PM (IST)

सोने की कीमतें चढ़ने से जहां सराफा बाजार चमका, वहीं चांदी गिरी। पंजाब की दिसावरी मंडियों में अनाज व दालों के दाम सामान्य रहे।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर।

HighLights

  1. अमृतसर सराफा बाजार में सोने के दाम में उछाल दर्ज।

  2. चांदी की कीमतों में गिरावट, 2,45,000 रुपए प्रति किग्रा।

  3. पंजाब की मंडियों में कृषि जिंसों के भाव स्थिर।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। स्थानीय सराफा और पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों में आज, 14 अक्टूबर, को कारोबार के दौरान कृषि जिंसों के दामों में मिला-जुला असर देखने को मिला। एक ओर जहां कीमती धातुओं के बाजार में सोने की चमक बढ़ी है, वहीं चांदी के तेवर नरम पड़े हैं। सराफा बाजार में मांग में आए बदलाव के कारण सोने के दामों में उछाल दर्ज किया गया।

सोना स्टैंडर्ड बढ़कर 1,48,450 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। इसके विपरीत, चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई और यह 2,45,000 रुपए प्रति किग्रा पर कारोबार कर रही है। सिक्का और गिन्नी के दामों में भी इस उतार-चढ़ाव का सीधा असर पड़ा है।

दूसरी ओर, पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों, खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा में अनाज, दालों, तिलहन और किराना जिंसों के भाव स्थिर से सामान्य दायरे में बने हुए हैं। अमृतसर और लुधियाना मंडियों में बासमती चावल, धान और चना दाल की आवक के साथ-साथ बिकवाली की स्थिति सामान्य रही, जबकि भटिंडा में कपास, नरमा और बिनौला खल के भावों में टिकाव देखने को मिला। 

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पंजाब दिसावरी मंडियों के भाव


मंडी / शहर जिंस / वस्तु भाव (रुपये में) विवरण / इकाई
खन्ना राइसब्रान (खाद्य) 225
प्रति प्वाइंट (जीएसटी अतिरिक्त)
  राइसब्रान (अखाद्य) 220
प्रति प्वाइंट (जीएसटी अतिरिक्त)
  खल सरसों 3700
प्रति क्विं. (जीएसटी अतिरिक्त)
  डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 2000
प्रति क्विं. (जीएसटी अतिरिक्त)
  डीओसी: राइसब्रान कंटीन्यूअस 2000
प्रति क्विं. (जीएसटी अतिरिक्त)
  सरसों 30000
प्रति टन (जीएसटी अतिरिक्त)
  सूरजमुखी 29500
प्रति टन (जीएसटी अतिरिक्त)
  गेहूं 2960 / 3000
प्रति क्विं. (जीएसटी अतिरिक्त)
  आटा 1630 / 1640
50 किलो (जीएसटी अतिरिक्त)
  मैदा 1730 / 1740
प्रति क्विं. / मानक (जीएसटी अतिरिक्त)
  चोकर 1230 / 820
45 किग्रा और 30 किग्रा (जीएसटी अतिरिक्त)
  सूजी 1725 / 1730
50 किलो (जीएसटी अतिरिक्त)
  मक्की बिहार 2675 / 2725
प्रति क्विं. (जीएसटी अतिरिक्त)
लुधियाना राजमां चित्रा 10800 / 13200
प्रति क्विं.
  अरहर दाल 13200 / 14300
प्रति क्विं.
  उड़द साबुत 11600 / 13300
प्रति क्विं.
  उड़द धोया 12100 / 13600
प्रति क्विं.
  उड़द छिलका 11600 / 13100
प्रति क्विं.
  दाल मसूर 7800 / 11500
प्रति क्विं.
  चनादाल 9000 / 9400
प्रति क्विं.
  एग्रो प्योर बेसन 3520
35 किग्रा
  काबली चना 8500 / 13000
प्रति क्विं.
  मूंग साबुत 9500 / 11000
प्रति क्विं.
  मूंग धोया 10000 / 12500
प्रति क्विं.
  चावल डीबी सेला 9600 / 9700
प्रति क्विं.
  शरबती स्टीम 7500 / 7700
प्रति क्विं.
  चावल 1121 सेला 10100 / 10200
प्रति क्विं.
  तेल: बिनौला 15800
प्रति क्विं.
  तेल: चावल 13700
प्रति क्विं.
  तेल: सरसों 17800 / 17900
प्रति क्विं.
  खल: सरसों 3700 / 3800
प्रति क्विं.
  खल: बिनौला 4200 / 4300
प्रति क्विं.
  डीओसी: मूंगफली 36500
प्रति क्विं.
  जीरा 26500 / 31000
प्रति क्विं.
  धनिया 18000 / 21000
प्रति क्विं.
  हल्दी 22000 / 26000
प्रति क्विं.
  केसर कश्मीरी 265 / 275
प्रति ग्राम
अमृतसर बासमती चावल (1121 नं.) स्टीम 10800 / 11000 प्रति क्विं.
  बासमती चावल (1121 नं.) सेला 9700 / 9900 प्रति क्विं.
  शरबती सेला चावल 6600 / 6650 प्रति क्विं.
  शरबती स्टीम चावल 7500 / 7600 प्रति क्विं.
  चावल (1509) नया सेला 8100 / 8200 प्रति क्विं.
  धान: शरबती 3200 / 3350 प्रति क्विं.
  धान: बासमती 1121 5600 / 5700 प्रति क्विं.
  धान (1509) 3850 / 3950 प्रति क्विं.
  पीआर-11 चावल 5900 / 6100 प्रति क्विं.
  देशी चना 8600 / 8700 प्रति क्विं.
  चनादाल 9000 / 9300 प्रति क्विं.
  गुड़: देशी पंजाब 6000 / 6100 प्रति क्विं.
  शक्कर देशी 5750 / 5800 प्रति क्विं.
  बूरा खांड 5650 / 5700 प्रति क्विं.
जालंधर गेहूं दड़ा 2940 / 2950 प्रति क्विं.
  चावल परमल कच्चा 4100 / 4200 प्रति क्विं.
  चावल परमल सेला 3900 / 4000 प्रति क्विं.
  मक्की बिहार 2750 / 2760 प्रति क्विं.
  मक्की यूपी 2540 / 2550 प्रति क्विं.
  दाल उड़द छिलका 11700 / 13100 प्रति क्विं.
  चना देशी छना 8800 / 9000 प्रति क्विं.
  दाल चना 9100 / 9500 प्रति क्विं.
  काबली चना 9100 / 13100 प्रति क्विं.
  राजमां चित्रा पुणे 11000 / 12800 प्रति क्विं.
  राजमां चित्रा चीन 13000 / 13700 प्रति क्विं.
  शर्मिली 9000 / 9100 प्रति क्विं.
  जीरा 26500 / 29800 प्रति क्विं.
  धनिया 17300 / 21300 प्रति क्विं.
  लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) 17500 / 18500 प्रति क्विं.
  लालमिर्च तेजा 26000 / 29800 प्रति क्विं.
  हल्दी इरोड गट्टा 22000 / 22200 प्रति क्विं.
  हल्दी निजामाबाद 23500 / 25700 प्रति क्विं.
  काजू (320 नं.) 1020 / 1040 प्रति किलो
  काजू (210 नं.) 1080 / 1120 प्रति किलो
  काजू (240 नं.) 1050 / 1060 प्रति किलो
  काजू (180 नं.) 1170 / 1180 प्रति किलो
  मखाना 800 / 1300 प्रति किलो
  गोला 41000 / 48500 प्रति क्विं.
बठिंडा रुई: जे-34 पंजाब 6650 / 6700 प्रति मन
  रुई: हरियाणा 6625 / 6675 प्रति मन
  रुई: राजस्थान 6650 / 6700 प्रति मन
  बिनौला 4700 / 4900 प्रति क्विं.
  नरमा कपास नई 8700 / 9000 प्रति क्विं.
  खल बिनौला 4000 / 4050 प्रति क्विं.
  सरसों खल 3600 / 3650 प्रति क्विं.
  गेहूं चोकर 710 / 1300 29 किलो और 50 किलो
 

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सोने और चांदी के भाव
सामग्री / विवरण भाव (रुपये में)
सोना स्टैंडर्ड 1,48,450
सोना 24 कैरेट 1,48,200
सोना आभूषण 1,37,050
गिन्नी (प्रति नग) 1,12,300
चांदी 2,45,000
चांदी सिक्का 2,48,000
 

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