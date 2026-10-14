Punjab Mandi Rates: सोना हुआ महंगा और चांदी में आई गिरावट, जानिए पंजाब की मंडियों का ताजा हाल

खन्ना राइसब्रान (खाद्य) 225 प्रति प्वाइंट (जीएसटी अतिरिक्त)

राइसब्रान (अखाद्य) 220 प्रति प्वाइंट (जीएसटी अतिरिक्त)

खल सरसों 3700 प्रति क्विं. (जीएसटी अतिरिक्त)

डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 2000 प्रति क्विं. (जीएसटी अतिरिक्त)

डीओसी: राइसब्रान कंटीन्यूअस 2000 प्रति क्विं. (जीएसटी अतिरिक्त)

सरसों 30000 प्रति टन (जीएसटी अतिरिक्त)

सूरजमुखी 29500 प्रति टन (जीएसटी अतिरिक्त)

गेहूं 2960 / 3000 प्रति क्विं. (जीएसटी अतिरिक्त)

आटा 1630 / 1640 50 किलो (जीएसटी अतिरिक्त)

मैदा 1730 / 1740 प्रति क्विं. / मानक (जीएसटी अतिरिक्त)

चोकर 1230 / 820 45 किग्रा और 30 किग्रा (जीएसटी अतिरिक्त)

सूजी 1725 / 1730 50 किलो (जीएसटी अतिरिक्त)

मक्की बिहार 2675 / 2725 प्रति क्विं. (जीएसटी अतिरिक्त)

लुधियाना राजमां चित्रा 10800 / 13200 प्रति क्विं.

अरहर दाल 13200 / 14300 प्रति क्विं.

उड़द साबुत 11600 / 13300 प्रति क्विं.

उड़द धोया 12100 / 13600 प्रति क्विं.

उड़द छिलका 11600 / 13100 प्रति क्विं.

दाल मसूर 7800 / 11500 प्रति क्विं.

चनादाल 9000 / 9400 प्रति क्विं.

एग्रो प्योर बेसन 3520 35 किग्रा

काबली चना 8500 / 13000 प्रति क्विं.

मूंग साबुत 9500 / 11000 प्रति क्विं.

मूंग धोया 10000 / 12500 प्रति क्विं.

चावल डीबी सेला 9600 / 9700 प्रति क्विं.

शरबती स्टीम 7500 / 7700 प्रति क्विं.

चावल 1121 सेला 10100 / 10200 प्रति क्विं.

तेल: बिनौला 15800 प्रति क्विं.

तेल: चावल 13700 प्रति क्विं.

तेल: सरसों 17800 / 17900 प्रति क्विं.

खल: सरसों 3700 / 3800 प्रति क्विं.

खल: बिनौला 4200 / 4300 प्रति क्विं.

डीओसी: मूंगफली 36500 प्रति क्विं.

जीरा 26500 / 31000 प्रति क्विं.

धनिया 18000 / 21000 प्रति क्विं.

हल्दी 22000 / 26000 प्रति क्विं.

केसर कश्मीरी 265 / 275 प्रति ग्राम

अमृतसर बासमती चावल (1121 नं.) स्टीम 10800 / 11000 प्रति क्विं.

बासमती चावल (1121 नं.) सेला 9700 / 9900 प्रति क्विं.

शरबती सेला चावल 6600 / 6650 प्रति क्विं.

शरबती स्टीम चावल 7500 / 7600 प्रति क्विं.

चावल (1509) नया सेला 8100 / 8200 प्रति क्विं.

धान: शरबती 3200 / 3350 प्रति क्विं.

धान: बासमती 1121 5600 / 5700 प्रति क्विं.

धान (1509) 3850 / 3950 प्रति क्विं.

पीआर-11 चावल 5900 / 6100 प्रति क्विं.

देशी चना 8600 / 8700 प्रति क्विं.

चनादाल 9000 / 9300 प्रति क्विं.

गुड़: देशी पंजाब 6000 / 6100 प्रति क्विं.

शक्कर देशी 5750 / 5800 प्रति क्विं.

बूरा खांड 5650 / 5700 प्रति क्विं.

जालंधर गेहूं दड़ा 2940 / 2950 प्रति क्विं.

चावल परमल कच्चा 4100 / 4200 प्रति क्विं.

चावल परमल सेला 3900 / 4000 प्रति क्विं.

मक्की बिहार 2750 / 2760 प्रति क्विं.

मक्की यूपी 2540 / 2550 प्रति क्विं.

दाल उड़द छिलका 11700 / 13100 प्रति क्विं.

चना देशी छना 8800 / 9000 प्रति क्विं.

दाल चना 9100 / 9500 प्रति क्विं.

काबली चना 9100 / 13100 प्रति क्विं.

राजमां चित्रा पुणे 11000 / 12800 प्रति क्विं.

राजमां चित्रा चीन 13000 / 13700 प्रति क्विं.

शर्मिली 9000 / 9100 प्रति क्विं.

जीरा 26500 / 29800 प्रति क्विं.

धनिया 17300 / 21300 प्रति क्विं.

लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) 17500 / 18500 प्रति क्विं.

लालमिर्च तेजा 26000 / 29800 प्रति क्विं.

हल्दी इरोड गट्टा 22000 / 22200 प्रति क्विं.

हल्दी निजामाबाद 23500 / 25700 प्रति क्विं.

काजू (320 नं.) 1020 / 1040 प्रति किलो

काजू (210 नं.) 1080 / 1120 प्रति किलो

काजू (240 नं.) 1050 / 1060 प्रति किलो

काजू (180 नं.) 1170 / 1180 प्रति किलो

मखाना 800 / 1300 प्रति किलो

गोला 41000 / 48500 प्रति क्विं.

बठिंडा रुई: जे-34 पंजाब 6650 / 6700 प्रति मन

रुई: हरियाणा 6625 / 6675 प्रति मन

रुई: राजस्थान 6650 / 6700 प्रति मन

बिनौला 4700 / 4900 प्रति क्विं.

नरमा कपास नई 8700 / 9000 प्रति क्विं.

खल बिनौला 4000 / 4050 प्रति क्विं.

सरसों खल 3600 / 3650 प्रति क्विं.