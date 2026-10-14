पंजाब में 429 करोड़ की GST धोखाधड़ी का पर्दाफाश, मंत्री हरपाल चीमा बोले- 62 फर्जी फर्में आईं जांच के दायरे में

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब के कर विभाग ने 429.30 करोड़ रुपये की कथित जीएसटी धोखाधड़ी के मामले का पर्दाफाश किया है। जांच में कई राज्यों में सक्रिय 62 आपस में जुड़ी फर्मों की पहचान हुई है। इनमें से 25 फर्में पंजाब में सक्रिय हैं। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को यह जानकारी दी।

चीमा ने बताया कि इस मामले में लुधियाना के थाना डिवीजन नंबर-4 में 13 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें श्री बालाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हर्ष थापर और उसके सहयोगियों सम्मी धीमान, जस व अन्य को आरोपित किया गया है। मामला भारतीय न्याय संहिता और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।

हालांकि संबंधित फर्मों ने माल का ऑर्डर देने और खरीदने से इनकार कर दिया। इसके बाद विभाग ने ई-वे बिल के रिकॉर्ड और आंकड़ों की जांच की। इसमें फर्जी दस्तावेजों के जरिए माल की ढुलाई करने वाले नेटवर्क का पता चला।