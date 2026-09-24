ED के पंचनामे पर हरपाल चीमा ने उठाए सवाल, बोले- आरोप सबूत नहीं होते; साझा किया 23 सितंबर की तलाशी का दस्तावेज

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को लेकर सियासी घमासान के बीच वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट डालकर ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। चीमा ने अपनी पोस्ट के साथ मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के रिश्तेदार गुरप्रीत सिंह सैणी उर्फ प्रिंस के साहनेवाल स्थित घर पर हुई तलाशी का पंचनामा भी साझा किया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। चीमा ने लिखा कि ईडी लगातार राजनीतिक डराने-धमकाने का माध्यम बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि छापे, लंबे समय तक पूछताछ और सरकारी कार्यालयों की कार्रवाई के जरिये डर और दबाव का माहौल बनाया जा रहा है। हालांकि आरोप सबूत नहीं होते और किसी भी जांच का अंतिम आधार वही होना चाहिए जो वास्तव में स्थापित हो।

चीमा ने लिखा कि पंजाब को डराया, दबाव में लाया या चुप नहीं कराया जा सकता। पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा कि पंजाब देख रहा है, पंजाब याद रखता है और पंजाब जवाब देगा। उन्होंने पोस्ट में भाजपा को भी टैग किया है।

पंचनामा के अनुसार सहायक निदेशक प्रशांत जड्डली की अगुआई में टीम में प्रवर्तन अधिकारी शेलीप्रीत सिंह कंग, सहायक प्रवर्तन अधिकारी नमन सिंह और रिषभ गर्ग शामिल थे। टीम के साथ 102 सीआरपीएफ के पुरुष सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे। दस्तावेज में दो पंच गवाहों प्रितिका ठाकुर और भारत राज की मौजूदगी दर्ज है। दोनों निजी बैंकों में कार्यरत बताए गए हैं।