दो दिन की नवजात को गोद में लेकर स्टेशन पर घूम रहा था नशे में धुत पिता, बच्ची बेचने की सूचना पर GRP ने पकड़ा

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के रेलवे स्टेशन पर दो दिन की नवजात बच्ची को गोद में लेकर शराब के नशे में घूम रहे एक व्यक्ति को राजकीय रेलवे पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस को फोन पर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नवजात बच्ची को बेचने के लिए स्टेशन पर घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बच्ची को अपने संरक्षण में लेकर उसकी हालत की जांच करवाई।

बाद में पूछताछ में पता चला कि बच्ची को बेचने की बात सही नहीं थी। बच्ची उसी व्यक्ति की बेटी निकली। पुलिस ने बच्ची की हालत को देखते हुए उसे तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राथमिक पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम मनोज कुमार बताया। वह मूल रूप से मुगलसराय, बनारस का रहने वाला है और फिलहाल जगतपुर जट्टा, फगवाड़ा में रह रहा था। मनोज ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है और बच्ची उसकी है।

राजकीय रेलवे पुलिस के थाना प्रभारी बलबीर सिंह कुमार ने मामले की जानकारी जुटाने के लिए गांव में संपर्क किया। वहां ग्रामीणों ने बताया कि मनोज अक्सर शराब के नशे में हंगामा करता रहता है और उसके व्यवहार से गांव के लोग भी परेशान हैं। ग्रामीणों से बातचीत के बाद पुलिस को बच्ची बेचने की सूचना की पुष्टि नहीं हुई।

ग्रामीणों ने बताया, पशुओं की देखभाल करता है पुलिस ने मामले की जांच के दौरान गांव के महेंद्र सिंह और हरप्रीत सिंह से भी जानकारी ली। उन्होंने बताया कि मनोज उनके यहां पशुओं की देखभाल करता है। मनोज के पहले से तीन बच्चे भी हैं। ग्रामीणों के अनुसार, शराब के नशे में होने के कारण वह बच्ची को लेकर घर से निकल गया था और उसे यह समझ नहीं थी कि वह कहां जा रहा है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती सूचना में बच्ची को बेचने की आशंका जताई गई थी, इसलिए मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की गई। जांच के दौरान बच्ची को बेचने से संबंधित कोई तथ्य सामने नहीं आया। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि व्यक्ति शराब के नशे में था और इसी हालत में वह बच्ची को लेकर स्टेशन पहुंच गया था।