सुरक्षा में चूक! अमृतसर में ASI को गोली मारने वाला पुलिस को गच्चा देकर हुआ फरार, थाना प्रभारी निलंबित

जागरण संवाददाता, अमृतसर। राजासांसी इलाके में कुछ दिन पहले ASI जसवंत सिंह के सिर पर गोली मार कर जख्मी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया आरोपित पुलिस पार्टी को गच्चा देकर बुधवार की रात फरार हो गया। थाना राजासांसी की पुलिस गांव झंझोटी निवासी करण की निशानदेही पर हथियार बरामद करने के लिए मजीठा इलाके में लेकर पहुंची थी।

घटना का पता चलते ही एसएसपी कंवलप्रीत सिंह चाहल ने राजासांसी थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर गुरप्रीत सिंह को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन सारे वाक्य को लेकर कोई भी पुलिस अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है। जानकारी के मुताबिक 2 सितंबर की रात राजासांसी इलाके में अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस लाइन में तैनात एएसआई जसवंत सिंह अपनी बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इस बीीच रास्ते में बाइक पर सवार दो युवकों ने उनका पीछा किया और सिर पर गोली मार दी थी। पता चला था कि गोली उनकी पगड़ी में फंस गई और सर में हलकी सी जा लगी।

CCTV ट्रेल के आधार पर पुलिस ने करण को गिरफ्तार कर लिया था। उसे कोर्ट में पेश कर पांच दिन का पुलिस रिमांड लिया गया था। आरोपित के अन्य साथियों की धरपकड़ के लिए छापामारी की जा रही थी। आरोपित ने स्वीकार किया था कि एएसआई को गोली मारने के बाद उसने हथियार मजीठा के सुनसान इलाके में छिपाया था।