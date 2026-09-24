बर्खास्त AIG राजजीत ने जिसे बार-बार दिलाई पसंदीदा पोस्टिंग, उस इंस्पेक्टर पर नशा तस्करी और वसूली के हैं आरोप

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस के बर्खास्त AIG राज जीत सिंह पर ड्रग तस्करी से जुड़े नेटवर्क को संरक्षण देने और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की जड़ें कई साल पुरानी जांच में मिलती हैं। वर्ष 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राजजीत सिंह को सेवा से बर्खास्त करने की घोषणा की थी।

साथ ही उनकी संपत्तियों और नशे के पैसे से अर्जित संभावित संपत्ति की जांच के निर्देश दिए गए थे। यह कार्रवाई पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में बंद लिफाफे में रखी गई विशेष जांच दल (एसआइटी) की रिपोर्ट खुलने के बाद हुई थी।

राज जीत सिंह के खिलाफ कार्रवाई का प्रमुख आधार इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह से जुड़ी SIT जांच थी। इंद्रजीत सिंह को जनवरी 2017 में राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने गिरफ्तार किया था। उसके कपूरथला स्थित आवास से करीब चार किलो हेरोइन, एक एके-47 और 16 लाख रुपये बरामद होने की बात सामने आई थी।

बाद में उसे पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। एसआइटी की रिपोर्ट के अनुसार, राजजीत सिंह ने कथित तौर पर इंद्रजीत सिंह को उन जिलों में तैनाती दिलाने में भूमिका निभाई, जहां वह खुद पुलिस प्रमुख के पद पर तैनात थे। रिपोर्ट में बताया गया कि तरनतारन में तैनाती के दौरान राजजीत ने पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर इंद्रजीत की तत्काल तैनाती की मांग की थी।

एसआइटी ने वर्ष 2013 के बाद राजजीत और उनके परिवार की संपत्तियों में अचानक बढ़ोतरी का उल्लेख करते हुए आय के स्रोतों की आगे जांच की जरूरत बताई। रिपोर्ट में संपत्तियों की खरीद-बिक्री में कथित नकद लेन-देन और कुछ लोगों से मिले ऋण व उपहारों का भी उल्लेख किया गया।

राजजीत ने इन लेन-देन की विभाग को जानकारी दी थी, लेकिन एसआइटी ने संबंधित लोगों की आर्थिक क्षमता और इन लेन-देन की वास्तविकता की जांच जरूरी बताई थी। हाई कोर्ट तक पहुंचा था मामला नवंबर 2017 में वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम गुप्ता ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में नशे के खिलाफ चल रही जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान इंद्रजीत सिंह की बर्खास्तगी और राजजीत सिंह की कथित भूमिका का मुद्दा उठाया था।

हाई कोर्ट ने मामले की जांच के लिए 1986 बैच के आइपीएस अधिकारी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में एसआइटी गठित की। एसआइटी ने 2018 में हाई कोर्ट को राजजीत सिंह से संबंधित तीन विस्तृत रिपोर्ट सौंपीं। ये रिपोर्ट लंबे समय तक सीलबंद लिफाफे में रहीं।