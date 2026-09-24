'36 घंटे की कार्रवाई, कुछ नहीं मिला...', पंजाब में ED की रेड के खिलाफ HC पहुंची AAP; आज टीम का घेराव करेंगे कार्यकर्ता

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) के मुख्यालय व दो आइएएस अधिकारियों के घर पर मंगलवार से शुरू हुई ईडी की जांच 36 घंटे बाद भी जारी रही।

प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी ने विरोध किया और विपक्षी पर निशाना साधा। गुरुवार को आप ने घोषणा कि है कि वह ईडी की टीमों का घेराव करेगी। गमाडा मुख्यालय में रेड पर आप ने सवाल उठाते हुए कहा कि लंबी छापामारी के बावजूद ईडी के अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ।

आप ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसियों के जरिए दबाव बनाने को कोशिश की जा रही है। पंजाब में चुनाव आते ही प्रवर्तन निदेशालय की सक्रियता बढ़ गई है।

बता दें कि ईडी की टीम ने गमाडा के तीन मंजिलों को सील कर रखा है और वहां पर जांच जारी है। इसी बीच बुधवार को ईडी की टीम ने इसी मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के लुधियाना में रहते रिश्तेदार गुरप्रीत सिंह सैनी के घर पर दोपहर के समय रेड की, यह छापामारी देर रात तक जारी थी।

100 से ज्यादा अधिकारी रुके बताया जा रहा है कि जांच और सुरक्षा के लिए 100 से अधिक अधिकारी व कर्मचारी यहां रुके हुए हैं। मंगलवार से जिन दो आइएएस अधिकारियों के घरों व प्रतिष्ठानों पर रेड की गई है, वह वरिष्ठ आइएएस अधिकारी और गमाडा के पूर्व चीफ एडमिनिस्ट्रेटर राजीव गुप्ता व विकास गर्ग हैं।