जालंधर में BJP नेता अश्वनी अटवाल के घर पर हमला, बदमाशों ने कार के शीशे तोड़े; एक महिला घायल

जागरण संवाददाता, जालंधर। बस्ती शेख में भाजपा जिला सचिव अश्वनी अटवाल के घर पर हुए हमले को लेकर भाजपा नेताओं ने चिंता जताई है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने घर पर हमला करने के साथ बाहर खड़ी कार के शीशे तोड़ दिए। घटना के दौरान घर में मौजूद एक महिला के घायल होने की भी सूचना है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया।

घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक सरीन हिक्की समेत कई भाजपा नेता मौके पर पहुंचे और परिवार से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। नेताओं ने परिवार से घटना के संबंध में जानकारी लेने के साथ पुलिस कार्रवाई के बारे में भी जानकारी हासिल की। भाजपा नेताओं ने कहा कि परिवार और सामने आई जानकारी के मुताबिक हमले में शामिल बताए जा रहे कुछ व्यक्तियों पर पहले भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने तथा नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में शामिल होने के आरोप लगाए जा रहे हैं।

हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। नेताओं ने मांग की कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य उपलब्ध सबूतों के आधार पर मामले की जांच करे। जिला अध्यक्ष अशोक सरीन हिक्की ने कहा कि किसी भी नागरिक के घर पर हमला गंभीर मामला है। पुलिस को मामले की निष्पक्ष और शीघ्र जांच कर दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।