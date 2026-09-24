Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

जालंधर में BJP नेता अश्वनी अटवाल के घर पर हमला, बदमाशों ने कार के शीशे तोड़े; एक महिला घायल

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Published: Thu, 24 Sep 2026 10:31 AM (IST)

जालंधर के बस्ती शेख में भाजपा जिला सचिव अश्वनी अटवाल के घर पर हमला हुआ, जिसमें कार के शीशे तोड़े गए और एक महिला घायल हो गई।

HighLights

  1. भाजपा जिला सचिव अश्वनी अटवाल के घर पर हमला हुआ

  2. हमलावरों ने घर पर हमला कर कार के शीशे तोड़े

  3. घटना में एक महिला घायल, भाजपा नेताओं ने जांच मांगी

जागरण संवाददाता, जालंधर। बस्ती शेख में भाजपा जिला सचिव अश्वनी अटवाल के घर पर हुए हमले को लेकर भाजपा नेताओं ने चिंता जताई है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने घर पर हमला करने के साथ बाहर खड़ी कार के शीशे तोड़ दिए। घटना के दौरान घर में मौजूद एक महिला के घायल होने की भी सूचना है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया।

घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक सरीन हिक्की समेत कई भाजपा नेता मौके पर पहुंचे और परिवार से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली।

नेताओं ने परिवार से घटना के संबंध में जानकारी लेने के साथ पुलिस कार्रवाई के बारे में भी जानकारी हासिल की। भाजपा नेताओं ने कहा कि परिवार और सामने आई जानकारी के मुताबिक हमले में शामिल बताए जा रहे कुछ व्यक्तियों पर पहले भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने तथा नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में शामिल होने के आरोप लगाए जा रहे हैं।

WhatsApp Image 2026-09-24 at 10.17.47

हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। नेताओं ने मांग की कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य उपलब्ध सबूतों के आधार पर मामले की जांच करे।

जिला अध्यक्ष अशोक सरीन हिक्की ने कहा कि किसी भी नागरिक के घर पर हमला गंभीर मामला है। पुलिस को मामले की निष्पक्ष और शीघ्र जांच कर दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।

उन्होंने घटनास्थल से संबंधित सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की मांग की। भाजपा नेताओं ने घायल महिला को उचित चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की।

WhatsApp Image 2026-09-24 at 10.17.45

उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है और किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मौके पर जिला उपाध्यक्ष दविंदर भारद्वाज, पार्षद मंजीत सिंह टीटू, दीपक तेलू, एडवोकेट डिंपी लुबाना, सनी शर्मा, मंडल अध्यक्ष सोनू चौहान, मुनीश बल, ऋषि बहल, संदीप पाहवा, दिनेश खन्ना, अंकुर रत्ती, सोमा गिल, परमोद बाबी कशप सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे।