फिरोजपुर के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल में 30 सितंबर का जिक्र; तलाशी में नहीं मिला संदिग्ध सामान

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। वीरवार सुबह फिरोजपुर के कई स्कूलों बम से उड़ाने की धमकी वाला ई-मेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। ई-मेल में 30 सितंबर को बम धमाके करने की धमकी दी गई थी। संदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी जिक्र किया गया था। इसके अलावा पंजाब में खालिस्तान से संबंधित आपत्तिजनक और भड़काऊ संदेश लिखे होने की जानकारी सामने आई।

ई-मेल में अमृतसर, तरनतारन और फिरोजपुर के पुलिस थानों पर ग्रेनेड हमले की धमकी भी दी गई थी। स्कूल ऑफ एमिनेंस के प्रिंसिपल राजेश मेहता को वीरवार सुबह करीब पौने दस बजे स्कूल की आधिकारिक ई-मेल पर धमकी भरा संदेश मिला।

उन्होंने तत्काल जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद आपातकालीन नंबर 112 पर पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम स्कूल परिसर में पहुंच गई और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। एहतियात के तौर पर विद्यार्थियों को कक्षाओं से बाहर निकालकर स्कूल के मैदान में बैठाया गया। पुलिस ने कक्षाओं, कमरों, परिसर और छात्रावास की बारीकी से जांच की। काफी देर तक चले तलाशी अभियान में कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। जांच पूरी होने के बाद विद्यार्थियों को वापस कक्षाओं में भेज दिया गया। स्कूल में छुट्टी नहीं की गई।

जिले के अन्य स्कूलों में भी पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से जांच की। जहां पुलिस टीम पहुंची, वहां विद्यार्थियों को कुछ समय के लिए कक्षाओं से बाहर रखा गया। तलाशी पूरी होने के बाद स्थिति सामान्य होने पर विद्यार्थियों को वापस भेजा गया।

ई-मेल भेजने वाले की तलाश पुलिस अब धमकी भरे ई-मेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। साइबर विशेषज्ञों की मदद से यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि संदेश किस स्थान या माध्यम से भेजा गया और इसके पीछे कौन है। पुलिस ई-मेल की सामग्री और उसमें किए गए दावों की भी जांच कर रही है।