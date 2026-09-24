हॉकी मैच देखने जापान जाना चाहते हैं CM मान, केंद्र की मंजूरी का इंतजार; इसी कारण पहले भी अटकी थी विदेश यात्रा

रमनजीत सिंह मणकू, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एशियन गेम्स में भारतीय हाकी टीम का मैच देखने के लिए जापान की अपनी प्रस्तावित यात्रा के लिए केंद्र से राजनीतिक मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। मान को एशियन हाकी फेडरेशन ने आइची-नागोया एशियन गेम्स में हाकी प्रतियोगिता के अंतिम चरणों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।

यह आमंत्रण 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को होने वाले सेमीफाइनल और 2 और 3 अक्टूबर को होने वाले फाइनल के लिए है। सूत्रों ने बताया कि मान ने जापान यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी के लिए आवेदन किया है, लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि अनुमति मिलेगी या नहीं। नाम ना छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा कि सीएम ने जापान दौरे के लिए आवेदन किया है।

हालांकि, यह देखना होगा कि हमें मंजूरी मिलती है या नहीं। यह देखा जाएगा कि क्या किसी वीआईपी को मैच देखने जाने की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए व्यवस्थाएं करनी होंगी। हम इंतजार कर रहे हैं। पता चल जाएगा। अगर उन्हें मैच देखना है, तो उन्हें 1 अक्टूबर को वहां होना होगा।

मान को यह निमंत्रण पंजाब में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जालंधर और मोहाली में पुरुष एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी से पहले आया है। एशियन हॉकी फेडरेशन ने कहा है कि इस दौरे से पंजाब के प्रतिनिधिमंडल को एक बड़े अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की व्यवस्थाओं को देखने का अवसर मिलेगा, जो राज्य में होने वाले आयोजन की तैयारी में उपयोगी हो सकता है।

मान की विदेश यात्रा को मंजूरी जापान यात्रा इस पृष्ठभूमि में भी महत्वपूर्ण है कि मान को अतीत में विदेश यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी पाने में बाधाओं का सामना करना पड़ा है। अगस्त 2024 में विदेश मंत्रालय ने उन्हें पेरिस में ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को देखने के लिए यात्रा करने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। मान 3 से 9 अगस्त तक पेरिस में रहने वाले थे और इस फैसले के कारण आप सरकार और केंद्र के बीच राजनीतिक टकराव हुआ था।

जनवरी 2026 में केंद्र ने फिर से मान की प्रस्तावित ब्रिटेन और इजरायल यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी नहीं दी थी, जो प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट से पहले निवेश आउटरीच कार्यक्रम के लिए थी। प्रस्तावित यात्रा, जिसमें उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा भी शामिल होने वाले थे, बाद में रद्द कर दी गई थी।