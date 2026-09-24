हॉकी मैच देखने जापान जाना चाहते हैं CM मान, केंद्र की मंजूरी का इंतजार; इसी कारण पहले भी अटकी थी विदेश यात्रा
मुख्यमंत्री भगवंत मान को एशियन गेम्स के हॉकी मुकाबले देखने जापान का निमंत्रण मिला है। प्रस्तावित यात्रा के लिए केंद्र ...और पढ़ें
HighLights
सीएम मान एशियन गेम्स हॉकी मैच देखने जापान जाना चाहते हैं।
जापान यात्रा के लिए केंद्र की राजनीतिक मंजूरी का इंतजार है।
पहले भी सीएम की कई विदेश यात्राएं अटकी थीं।
रमनजीत सिंह मणकू, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एशियन गेम्स में भारतीय हाकी टीम का मैच देखने के लिए जापान की अपनी प्रस्तावित यात्रा के लिए केंद्र से राजनीतिक मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। मान को एशियन हाकी फेडरेशन ने आइची-नागोया एशियन गेम्स में हाकी प्रतियोगिता के अंतिम चरणों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।
यह आमंत्रण 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को होने वाले सेमीफाइनल और 2 और 3 अक्टूबर को होने वाले फाइनल के लिए है। सूत्रों ने बताया कि मान ने जापान यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी के लिए आवेदन किया है, लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि अनुमति मिलेगी या नहीं। नाम ना छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा कि सीएम ने जापान दौरे के लिए आवेदन किया है।
हालांकि, यह देखना होगा कि हमें मंजूरी मिलती है या नहीं। यह देखा जाएगा कि क्या किसी वीआईपी को मैच देखने जाने की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए व्यवस्थाएं करनी होंगी। हम इंतजार कर रहे हैं। पता चल जाएगा। अगर उन्हें मैच देखना है, तो उन्हें 1 अक्टूबर को वहां होना होगा।
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28 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ मैच
भारतीय पुरुष हाकी टीम फिलहाल पूल ए में खेल रही है और उसका आखिरी पूल मैच 28 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ होना है। सेमीफाइनल 1 अक्टूबर को होंगे, जबकि पुरुषों के मेडल मैच 3 अक्टूबर को खेले जाएंगे।
मान को यह निमंत्रण पंजाब में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जालंधर और मोहाली में पुरुष एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी से पहले आया है। एशियन हॉकी फेडरेशन ने कहा है कि इस दौरे से पंजाब के प्रतिनिधिमंडल को एक बड़े अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की व्यवस्थाओं को देखने का अवसर मिलेगा, जो राज्य में होने वाले आयोजन की तैयारी में उपयोगी हो सकता है।
मान की विदेश यात्रा को मंजूरी
जापान यात्रा इस पृष्ठभूमि में भी महत्वपूर्ण है कि मान को अतीत में विदेश यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी पाने में बाधाओं का सामना करना पड़ा है। अगस्त 2024 में विदेश मंत्रालय ने उन्हें पेरिस में ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को देखने के लिए यात्रा करने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। मान 3 से 9 अगस्त तक पेरिस में रहने वाले थे और इस फैसले के कारण आप सरकार और केंद्र के बीच राजनीतिक टकराव हुआ था।
जनवरी 2026 में केंद्र ने फिर से मान की प्रस्तावित ब्रिटेन और इजरायल यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी नहीं दी थी, जो प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट से पहले निवेश आउटरीच कार्यक्रम के लिए थी। प्रस्तावित यात्रा, जिसमें उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा भी शामिल होने वाले थे, बाद में रद्द कर दी गई थी।
हालांकि, मान ने आधिकारिक कार्यक्रमों के लिए विदेश यात्रा की है। उन्होंने दिसंबर 2025 में पंजाब के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए जापान का दौरा किया और बाद में निवेश संबंधी कार्यक्रमों के लिए दक्षिण कोरिया भी गए।
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अक्टूबर में प्रस्तावित यूरोप यात्रा
इस बीच, मुख्यमंत्री ने अक्टूबर में प्रस्तावित यूरोप यात्रा के लिए भी राजनीतिक मंजूरी के लिए आवेदन किया है। मान और सहकारिता विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय और अन्य विभागों के लगभग एक दर्जन अधिकारी फ्रांस और इटली में प्रदर्शनियों के लिए जाने वाले हैं, जहां पंजाब द्वारा मार्कफेड और पंजाब एग्रो के कृषि और खाद्य उत्पादों को प्रदर्शित किए जाने की उम्मीद है।
प्रदर्शनियां 21 अक्टूबर से शुरू होने वाली हैं। सरकार प्रस्तावित यात्रा पर काम कर रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री की यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी की आवश्यकता है।
प्रस्तावित यूरोप यात्रा जापान के अनुरोध के तुरंत बाद आई है, जिससे दोनों विदेश यात्रा प्रस्ताव एक ही समय में केंद्र के पास हैं। बता दें कि वरिष्ठ सार्वजनिक पदाधिकारियों की विदेश यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी आवश्यक होती है।
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