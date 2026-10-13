Punjab Mandi Rates: खाद्यान्न-दलहन के भावों में दिखा उतार-चढ़ाव, जानें मंडियों से लेकर सराफा बाजार तक का ताजा हाल

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों में खाद्यान्न के दामों में मिला-जुला रुख देखा जा रहा है। खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा की मंडियों में गेहूं, चावल, दालों, तिलहन और किराना सामान के भावों में उतार-चढ़ाव जारी है।

अमृतसर और लुधियाना मंडियों में बासमती (1121 स्टीम व सेला) तथा शरबती चावल की मांग बनी हुई है, जबकि दलहन बाजार में राजमां चित्रा, अरहर दाल और उड़द के दामों में मजबूती दर्ज की गई है। खन्ना मंडी में गेहूं 2940 से 2950 रुपये प्रति क्विंटल पर कारोबार कर रहा है, वहीं आटा और मैदा के दाम स्थिर बने हुए हैं। बठिंडा में रुई और नरमा कपास की आवक के साथ बिनौला व सरसों खल की कीमतों में हलचल देखने को मिल रही है।

दूसरी ओर, सराफा बाजार में सोने और चांदी के नए रेट्स जारी होने से ग्राहकों और निवेशकों की नजरें सराफा मंडी पर टिकी हुई हैं। 24 कैरेट सोना का दाम आज गिर कर 1,48,800 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी सिक्का 2,52,000 रुपये के स्तर पर पहुंचा।