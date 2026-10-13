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Punjab Mandi Rates: खाद्यान्न-दलहन के भावों में दिखा उतार-चढ़ाव, जानें मंडियों से लेकर सराफा बाजार तक का ताजा हाल

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Tue, 13 Oct 2026 06:44 PM (IST)

पंजाब की अनाज मंडियों में गेहूं, चावल और दालों के दाम में मिला-जुला रुख रहा, जबकि सराफा बाजार में सोना-चांदी के नए रेट जारी हुए।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. पंजाब की प्रमुख मंडियों में खाद्यान्न भावों में उतार-चढ़ाव।

  2. लुधियाना, अमृतसर में बासमती, दलहन की मांग मजबूत।

  3. सोना-चांदी के नए रेट जारी, ग्राहकों की नजरें टिकीं।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों में खाद्यान्न के दामों में मिला-जुला रुख देखा जा रहा है। खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा की मंडियों में गेहूं, चावल, दालों, तिलहन और किराना सामान के भावों में उतार-चढ़ाव जारी है।

अमृतसर और लुधियाना मंडियों में बासमती (1121 स्टीम व सेला) तथा शरबती चावल की मांग बनी हुई है, जबकि दलहन बाजार में राजमां चित्रा, अरहर दाल और उड़द के दामों में मजबूती दर्ज की गई है। खन्ना मंडी में गेहूं 2940 से 2950 रुपये प्रति क्विंटल पर कारोबार कर रहा है, वहीं आटा और मैदा के दाम स्थिर बने हुए हैं। बठिंडा में रुई और नरमा कपास की आवक के साथ बिनौला व सरसों खल की कीमतों में हलचल देखने को मिल रही है।

दूसरी ओर, सराफा बाजार में सोने और चांदी के नए रेट्स जारी होने से ग्राहकों और निवेशकों की नजरें सराफा मंडी पर टिकी हुई हैं। 24 कैरेट सोना का दाम आज गिर कर 1,48,800 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी सिक्का 2,52,000 रुपये के स्तर पर पहुंचा।

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सोना और चांदी के नए भाव

सामग्री दर / मात्रा मूल्य (रुपये में)
सोना 24 कैरेट प्रति दस ग्राम 1,48,800
सोना स्टैंडर्ड प्रति दस ग्राम 1,51,420
आभूषण 22 कैरेट प्रति दस ग्राम 1,40,820
गिन्नी प्रति नग 1,14,770
चांदी तेजाबी - 2,28,000
चांदी सिक्का - 2,52,000
 

पंजाब दिसावरी मंडियां 

1. खन्ना (Khanna)

(दरें रुपये प्रति क्विंटल में)

 

जिन्स / उत्पाद भाव / दर (रुपये)
राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट)
225
राइसब्रान (अखाद्य)
220
खल सरसों
3700
DOC: राइसब्रान बैच सफेद
2000
DOC: कंटीन्यूअस
2000
सरसों (प्रति टन)
30000
सूरजमुखी (प्रति टन)
29500
गेहूं
2940/2950
आटा (50 किलो)
1625/1635
मैदा
1725/1735
चोकर (45 किग्रा)
1230
चोकर (30 किग्रा)
815
सूजी (50 किलो)
1725/1730
मक्की बिहार
2675/2725

2. लुधियाना (Ludhiana)

(दरें रुपये प्रति क्विंटल में)
श्रेणी जिन्स / उत्पाद भाव / दर (रुपये)
दाल-दलहन

 
राजमां चित्रा
10800/13200
  अरहर दाल
13200/14300
  उड़द साबुत
11600/13300
  उड़द धोया
12100/13600
  उड़द छिलका
11600/13100
  दाल मसूर
7800/11500
  चनादाल
9000/9400
  एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.)
3520
  काबली चना
8500/13000
  मूंग साबुत
9000/10500
  मूंग धोया
10000/12500
चावल

 
चावल डीबी सेला
9700/9900
  शरबती स्टीम
7600/7700
  चावल 1121 सेला
10300/10500
तेल

 
बिनौला
15700
  चावल तेल
13500
  सरसों
17600/17700
खल एवं DOC

 
खल सरसों
3650/3700
  खल बिनौला
4200/4300
  DOC मूंगफली
36500
किराना

 
जीरा
26400/30800
  धनिया
18000/21000
  हल्दी
22400/26200
  केसर (प्रति ग्राम कश्मीरी)
275/280

3. अमृतसर (Amritsar)

(दरें रुपये प्रति क्विंटल में)
श्रेणी जिन्स / उत्पाद भाव / दर (रुपये)
चावल

 
बासमती (1121 नं.) स्टीम
10900/11100
  बासमती (1121 नं.) सेला
9900/10100
  शरबती सेला
6600/6800
  शरबती स्टीम
7600/7800
  चावल (1509) नया सेला
8300/8400
  पीआर-11 चावल
5900/6100
धान

 
शरबती धान
3200/3350
  बासमती 1121 धान
5600/5700
  धान (1509) नया
3900/3950
चना / दाल

 
देशी चना
8600/8700
  चनादाल
9050/9350
मीठा

 
गुड़ देशी पंजाब
5800/5850
  शक्कर देशी
5750/5800
  बूरा खांड
5650/5700

4. जालंधर (Jalandhar)

(दरें रुपये प्रति क्विंटल में, जहाँ मेवा की दर प्रति किलो/क्विंटल दी गई है)

 

श्रेणी जिन्स / उत्पाद भाव / दर (रुपये)
अनाज

 
गेहूं दड़ा
2905/2910
  चावल परमल कच्चा
4100/4200
  चावल परमल सेला
3900/4000
  मक्की बिहार
2650/2675
  मक्की यूपी
2540/2550
दाल / चना

 
दाल उड़द छिलका
11700/13100
  चना देशी छना
8800/9000
  दाल चना
9100/9500
  काबली चना
9100/13100
  राजमां चित्रा पुणे
11000/12800
  राजमां चित्रा चीन
13000/13700
  राजमां शर्मिली
9000/9100
किराना

 
जीरा
26500/29800
  धनिया
17300/21300
  लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.)
17500/18500
  लालमिर्च तेजा
26000/29800
  हल्दी इरोड गट्ठा
22300/22700
  हल्दी निजामाबाद
23800/26000
मेवा

 
काजू (320 नं.) (प्रति किलो)
1020/1040
  काजू (210 नं.) (प्रति किलो)
1080/1120
  काजू (240 नं.) (प्रति किलो)
1050/1060
  काजू (180 नं.) (प्रति किलो)
1170/1180
  मखाना (प्रति किलो)
800/1300
  गोला (प्रति क्विं.)
40000/48000

5. बठिंडा(Bathinda) 

जिन्स / उत्पाद इकाई भाव / दर (रुपये)
रुई जे-34 पंजाब प्रति मन
6650/6675
रुई हरियाणा प्रति मन
6600/6650
रुई राजस्थान प्रति मन
6650/6675
बिनौला प्रति मन
4700/4900
नरमा कपास नई प्रति मन
8700/8900
खल बिनौला प्रति क्विंटल
4000/4050
सरसों खल प्रति क्विंटल
3600/3650
गेहूं चोकर 29 किलो
710
गेहूं चोकर 50 किलो
1300
 

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