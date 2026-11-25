खन्ना जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.) राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट), राइसब्रान (अखाद्य), खल सरसों राइसब्रान (खाद्य): 240, राइसब्रान (अखाद्य): 235, खल सरसों: 4400

खन्ना डीओसी राइसब्रान बैच सफेद, लाल, कंटीन्यूअस बैच सफेद: 2100, लाल: X, कंटीन्यूअस: 2100

खन्ना तिलहन (प्रति टन) सरसों, सूरजमुखी सरसों: 35500, सूरजमुखी: 31000

खन्ना अनाज गेहूं, आटा (50 किलो), मैदा, चोकर (45 किग्रा), चोकर (30 किग्रा), सूजी (50 किलो), मक्की बिहार गेहूं: 2800/2810, आटा: 1600/1610, मैदा: 1670/1760, चोकर (45 किग्रा): 1260, चोकर (30 किग्रा): 880, सूजी: 1720/1730, मक्की बिहार: 3200/3220

लुधियाना दाल-दलहन राजमां चित्रा, अरहर दाल, उड़द साबुत, उड़द धोया, छिलका, दाल मसूर, चनादाल, एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.), काबली चना, मूंग साबुत, मूंग धोया राजमां चित्रा: 12000/15500, अरहर दाल: 13700/14800, उड़द साबुत: 11400/12400, उड़द धोया: 11900/12700, छिलका: 11700/13100, दाल मसूर: 7600/11500, चनादाल: 9200/9500, बेसन (35 किग्रा.): 3600, काबली चना: 9200/13300, मूंग साबुत: 9600/11000, मूंग धोया: 10500/12800

लुधियाना चावल डीबी सेला, शरबती स्टीम, चावल 1121 सेला डीबी सेला: 9500/9600, शरबती स्टीम: 7400/7600, चावल 1121 सेला: 10100/10200

लुधियाना तेल बिनौला, चावल तेल, सरसों बिनौला: 16200, चावल तेल: 14500, सरसों: 20500/20800

लुधियाना खल व डीओसी खल सरसों, बिनौला, डीओसी मूंगफली सरसों: 4400/4450, बिनौला: 4700/4800, डीओसी मूंगफली: 40000

लुधियाना किराना जीरा, धनिया, हल्दी, केसर कश्मीरी (प्रति ग्राम) जीरा: 29000/34400, धनिया: 18900/21900, हल्दी: 24300/28100, केसर: 230/235

अमृतसर चावल बासमती (1121 नं.) स्टीम, सेला, शरबती सेला, शरबती स्टीम, चावल (1509) सेला, पीआर-11 चावल बासमती 1121 स्टीम: 11500/11700, सेला: 10200/10400, शरबती सेला: 6400/6600, शरबती स्टीम: 7500/7600, चावल 1509 सेला: 8500/8600, पीआर-11 चावल: 6800/6900

अमृतसर धान शरबती, बासमती 1121 धान, धान (1509) शरबती: 3600/3700, बासमती 1121 धान: 5800/5900, धान 1509: 4600/4700

अमृतसर चना व गुड़ (क्विं.) देशी चना, चनादाल, गुड़ लड्डू मंगलौर, देशी पंजाब, शक्कर देशी, बूरा खांड देशी चना: 8700/8900, चनादाल: 9200/9500, गुड़ लड्डू मंगलौर: X, देशी पंजाब: 5700/5800, शक्कर देशी: 5550/5600, बूरा खांड: 5500/5550

जालंधर अनाज व चावल गेहूं दड़ा, चावल परमल कच्चा, सेला, मक्की बिहार, एमपी गेहूं दड़ा: 2820/2930, परमल कच्चा: 4000/4100, सेला: 3900/4000, मक्की बिहार: 3175/3225, एमपी: 3075/3125

जालंधर दाल, चना व राजमां दाल उड़द छिलका, चना देशी छना, दाल चना, काबली चना, राजमां चित्रा पुणे, चीन, शर्मिली उड़द छिलका: 11700/13100, चना देशी छना: 8925/9025, दाल चना: 9300/9500, काबली चना: 9800/13800, राजमां पुणे: 11700/13500, चीन: 14700/15800, शर्मिली: 10300/10600

जालंधर किराना जीरा, धनिया, लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.), तेजा, हल्दी इरोड गांठा, निजामाबाद जीरा: 28300/32500, धनिया: 17900/22800, लालमिर्च गुन्टूर: 17500/18500, तेजा: 26000/29800, हल्दी इरोड गांठा: 23600/23700, निजामाबाद: 25900/28000

जालंधर मेवा (किलो) काजू (320 नं., 210 नं., 240 नं., 180 नं.), मखाना, गोला काजू 320 नं.: 1020/1040, 210 नं.: 1080/1120, 240 नं.: 1050/1060, 180 नं.: 1170/1180, मखाना: 825/1300, गोला: 43000/47000

बठिंडा रुई व कपास (प्रति मन) जे-34 पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिनौला, नरमा कपास जे-34 पंजाब: 6580/6610, हरियाणा: 6550/6600, राजस्थान: 6600/6620, बिनौला: 4700/4900, नरमा कपास: 8700/9100