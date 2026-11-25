Punjab Mandi Bhav: मंडियों में आटा-चावल के दाम स्थिर, सर्राफा बाजार में सोना ₹3000 तो चांदी ₹9000 फिसली
मंडी और सर्राफा बाजार के ताजा भाव जारी हो चुके हैं। जहां आटा-चावल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, वहीं सोने-चांदी में भारी गिरावट देखने को मिली।
HighLights
सोने की कीमत में ₹3000 प्रति दस ग्राम की गिरावट।
चांदी के दाम ₹9000 तक लुढ़के, वैश्विक दबाव कारण।
आटा, चावल सहित दैनिक उपयोग के सामान स्थिर।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की मंडियों और सर्राफा बाजार से मिले-जुले संकेत सामने आए हैं। एक तरफ जहां आम जनता की रसोई से जुड़े दैनिक उपयोग के सामान जैसे आटा और चावल के दामों में स्थिरता देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ सर्राफा बाजार में बड़ी हलचल दर्ज की गई है। सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट आई है।
ताजा आंकड़ों के अनुसार, सर्राफा बाजार में सोना 3,000 रुपये प्रति दस ग्राम तक फिसल गया है, जबकि चांदी के दामों में 9,000 रुपये की भारी-भरकम गिरावट दर्ज की गई है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, वैश्विक बाजार के दबाव और मुनाफावसूली के कारण सोना-चांदी में यह बड़ी नरमी देखने को मिली है।
दूसरी ओर, पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों में खाद्यान्न की आपूर्ति सुचारू रहने से गेहूं, आटा, दालों और चावल के भावों में किसी तरह की बड़ी तेजी दर्ज नहीं की गई है और इनके दाम स्थिर बने हुए हैं।
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सोना-चांदी के आज के भाव
|धातु / प्रकार
|इकाई
|भाव (₹)
|सोना 24 कैरेट
|प्रति दस ग्राम
|1,25,000
|सोना स्टैंडर्ड
|प्रति दस ग्राम
|1,25,200
|आभूषण 22 कैरेट
|प्रति दस ग्राम
|1,17,000
|गिन्नी
|प्रति नग
|95,000
|चांदी तेजाबी
|—
|1,50,000
|चांदी सिक्का
|—
|1,70,000
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पंजाब मंडियों में आज के भाव
|मंडी
|श्रेणी / जिंस
|विवरण / किस्म
|भाव (₹)
|खन्ना
|जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.)
|राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट), राइसब्रान (अखाद्य), खल सरसों
|राइसब्रान (खाद्य): 240, राइसब्रान (अखाद्य): 235, खल सरसों: 4400
|खन्ना
|डीओसी
|राइसब्रान बैच सफेद, लाल, कंटीन्यूअस
|बैच सफेद: 2100, लाल: X, कंटीन्यूअस: 2100
|खन्ना
|तिलहन (प्रति टन)
|सरसों, सूरजमुखी
|सरसों: 35500, सूरजमुखी: 31000
|खन्ना
|अनाज
|गेहूं, आटा (50 किलो), मैदा, चोकर (45 किग्रा), चोकर (30 किग्रा), सूजी (50 किलो), मक्की बिहार
|गेहूं: 2800/2810, आटा: 1600/1610, मैदा: 1670/1760, चोकर (45 किग्रा): 1260, चोकर (30 किग्रा): 880, सूजी: 1720/1730, मक्की बिहार: 3200/3220
|लुधियाना
|दाल-दलहन
|राजमां चित्रा, अरहर दाल, उड़द साबुत, उड़द धोया, छिलका, दाल मसूर, चनादाल, एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.), काबली चना, मूंग साबुत, मूंग धोया
|राजमां चित्रा: 12000/15500, अरहर दाल: 13700/14800, उड़द साबुत: 11400/12400, उड़द धोया: 11900/12700, छिलका: 11700/13100, दाल मसूर: 7600/11500, चनादाल: 9200/9500, बेसन (35 किग्रा.): 3600, काबली चना: 9200/13300, मूंग साबुत: 9600/11000, मूंग धोया: 10500/12800
|लुधियाना
|चावल
|डीबी सेला, शरबती स्टीम, चावल 1121 सेला
|डीबी सेला: 9500/9600, शरबती स्टीम: 7400/7600, चावल 1121 सेला: 10100/10200
|लुधियाना
|तेल
|बिनौला, चावल तेल, सरसों
|बिनौला: 16200, चावल तेल: 14500, सरसों: 20500/20800
|लुधियाना
|खल व डीओसी
|खल सरसों, बिनौला, डीओसी मूंगफली
|सरसों: 4400/4450, बिनौला: 4700/4800, डीओसी मूंगफली: 40000
|लुधियाना
|किराना
|जीरा, धनिया, हल्दी, केसर कश्मीरी (प्रति ग्राम)
|जीरा: 29000/34400, धनिया: 18900/21900, हल्दी: 24300/28100, केसर: 230/235
|अमृतसर
|चावल
|बासमती (1121 नं.) स्टीम, सेला, शरबती सेला, शरबती स्टीम, चावल (1509) सेला, पीआर-11 चावल
|बासमती 1121 स्टीम: 11500/11700, सेला: 10200/10400, शरबती सेला: 6400/6600, शरबती स्टीम: 7500/7600, चावल 1509 सेला: 8500/8600, पीआर-11 चावल: 6800/6900
|अमृतसर
|धान
|शरबती, बासमती 1121 धान, धान (1509)
|शरबती: 3600/3700, बासमती 1121 धान: 5800/5900, धान 1509: 4600/4700
|अमृतसर
|चना व गुड़ (क्विं.)
|देशी चना, चनादाल, गुड़ लड्डू मंगलौर, देशी पंजाब, शक्कर देशी, बूरा खांड
|देशी चना: 8700/8900, चनादाल: 9200/9500, गुड़ लड्डू मंगलौर: X, देशी पंजाब: 5700/5800, शक्कर देशी: 5550/5600, बूरा खांड: 5500/5550
|जालंधर
|अनाज व चावल
|गेहूं दड़ा, चावल परमल कच्चा, सेला, मक्की बिहार, एमपी
|गेहूं दड़ा: 2820/2930, परमल कच्चा: 4000/4100, सेला: 3900/4000, मक्की बिहार: 3175/3225, एमपी: 3075/3125
|जालंधर
|दाल, चना व राजमां
|दाल उड़द छिलका, चना देशी छना, दाल चना, काबली चना, राजमां चित्रा पुणे, चीन, शर्मिली
|उड़द छिलका: 11700/13100, चना देशी छना: 8925/9025, दाल चना: 9300/9500, काबली चना: 9800/13800, राजमां पुणे: 11700/13500, चीन: 14700/15800, शर्मिली: 10300/10600
|जालंधर
|किराना
|जीरा, धनिया, लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.), तेजा, हल्दी इरोड गांठा, निजामाबाद
|जीरा: 28300/32500, धनिया: 17900/22800, लालमिर्च गुन्टूर: 17500/18500, तेजा: 26000/29800, हल्दी इरोड गांठा: 23600/23700, निजामाबाद: 25900/28000
|जालंधर
|मेवा (किलो)
|काजू (320 नं., 210 नं., 240 नं., 180 नं.), मखाना, गोला
|काजू 320 नं.: 1020/1040, 210 नं.: 1080/1120, 240 नं.: 1050/1060, 180 नं.: 1170/1180, मखाना: 825/1300, गोला: 43000/47000
|बठिंडा
|रुई व कपास (प्रति मन)
|जे-34 पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिनौला, नरमा कपास
|जे-34 पंजाब: 6580/6610, हरियाणा: 6550/6600, राजस्थान: 6600/6620, बिनौला: 4700/4900, नरमा कपास: 8700/9100
|बठिंडा
|खल (प्रति क्विं.) व चोकर
|बिनौला, सरसों खल, गेहूं चोकर (29 किलो, 50 किलो)
|
खल बिनौला: 4500/4550, सरसों खल: 3950/4000, गेहूं चोकर (29 किलो): 720, (50 किलो): 1400
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