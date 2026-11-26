जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब में गठजोड़ की घोषणा के अगले ही दिन प्रदेश प्रधान परगट सिंह ने इसकी स्ट्रेटेजी को लेकर स्थिति साफ की है। कांग्रेस आने वाले समय में पंजाब के अंदर पंजाब चुनाव 2027 को लेकर लेफ्ट पार्टीज के साथ गठजोड़ कर सकती है। प्रदेश प्रधान परगट सिंह का ये बयान उस समय में आया है, जब अकाली दल ने दो दिन पहले ही भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है।

विधानसभा हलका पश्चिमी में प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष डाॅ. राजकुमार वेरका की अगुवाई में संविधान बचाओ, नशे और वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस की रैली हुई। जिसमें प्रदेश प्रधान प्रगट सिंह ने पंजाब में भी इंडिया ब्लाक की तर्ज पर लेफ्ट पार्टियों के बातचीत करने की बात कही।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है और लेफ्ट पार्टियों के साथ बातचीत कर उचित व्यवस्था बनाई जाएगी। भाजपा देश को तोड़ना चाहती है और इंडिया ब्लाक भारत को तरक्की की राह पर ले जाना चाहता है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को भाजपी की बी टीम बताते हुए उसकी तुलना इस्ट इंडिया टीम से की। प्रदेश कांग्रेस प्रधान ने कहा कि अब इनके दिन थोड़े रह गए हैं।

750 किसानों के बलिदान को भूला शिअद किसान काले कानूनों के खिलाफ दो साल सड़कों पर रहे और 750 किसानों की शहादत हुई,यह तानाशाही रही। संविधान में अग्निवीर जैसी योजना का कोई वजूद नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है और 2035 तक सोचने का तरीका भी बदल जाएगा।