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Punjab Mandi Bhav: 19 October 2026 के गेहूं, दाल के भाव जारी, सराफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में आई तेजी

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Mon, 19 Oct 2026 05:52 PM (IST)

पंजाब की प्रमुख मंडियों में अनाज व दालों के दाम स्थिर रहे, वहीं सराफा बाजार में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी देखने को मिली।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. पंजाब की मंडियों में खाद्यान्नों, दालों के नए भाव।

  2. सराफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज।

  3. व्यापारी त्योहारी सीजन के रुझानों पर रख रहे नजर।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों और स्थानीय बाजारों में कारोबारी गतिविधियों के तहत विभिन्न खाद्यान्नों, तिलहनों, दालों और किराना वस्तुओं के नए बाजार भाव दर्ज किए गए हैं। खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा की मंडियों में गेहूं, चावल, दलहन और खाद्य तेलों में अलग-अलग स्तरों पर कारोबार देखा गया

चावल और बासमती की किस्मों के साथ-साथ दालों में मांग के अनुरूप उतार-चढ़ाव बना रहा। दूसरी ओर, कीमती धातुओं के बाजार यानी सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिला।

सोने की विभिन्न कैरेटेजों में स्टैंडर्ड और 24 कैरेट के दामों में बढ़ौतरी दर्ज हुई, जबकि चांदी तेजाबी और चांदी के सिक्कों की कीमतों में भी मजबूती देखने को मिली। त्योहारी सीजन और बाजार की मांग के बीच व्यापारी अनाज और धातु बाजारों में आने वाले रुझानों पर करीबी नजर बनाए हुए हैं

 

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पंजाब सराफा बाजार

 

धातु / वस्तु विवरण दर (रुपये में)
सोना सोना स्टैंडर्ड 1,46,550
  सोना 24 कैरेट 1,46,250
  सोना 22 कैरेट 1,34,200
गिन्नी गिन्नी 1,18,600
चांदी चांदी तेजाबी 2,31,000
  सिक्का 2,42,000

 

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पंजाब की मंडियों के भाव

मंडी जिंस / वस्तु भाव (रुपये में)
खन्ना

 
राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट)
220
 
राइसब्रान (अखाद्य)
218
 
खल सरसों
3700
 
डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद
2550
 
डीओसी: लाल
X
 
डीओसी: कंटीन्यूअस
2500
 
सरसों (टन)
31000
 
सूरजमुखी (टन)
29500
 
गेहूं
2990/3000
 
आटा (50 किलो)
1630/1640
 
मैदा
1720/1725
 
चोकर (45 किग्रा)
1280
 
चोकर (30 किग्रा)
850
 
सूजी (50 किलो)
1745/1750
 
मक्की बिहार
2700/2750
लुधियाना

 
राजमां चित्रा
10800/13200
 
अरहर दाल
13200/14300
 
उड़द साबुत
11600/13300
 
उड़द धोया
12100/13600
 
उड़द छिलका
11600/13100
 
दाल मसूर
7800/11500
 
चनादाल
9000/9400
 
एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.)
3520
 
काबली चना
8500/12600
 
मूंग साबुत
9500/11000
 
मूंग धोया
10500/12800
 
चावल: डीबी सेला
9600/9700
 
शरबती स्टीम
7500/7700
 
चावल 1121 सेला
10100/10200
 
तेल: बिनौला
15800
 
चावल तेल
13700
 
सरसों तेल
18000/18050
 
खल: सरसों
3850/3950
 
खल: बिनौला
4300/4400
 
डीओसी: मूंगफली
36500
 
किराना: जीरा
28000/33000
 
किराना: धनिया
18600/21600
 
किराना: हल्दी
23300/27300
 
केसर प्रति ग्राम कश्मीरी
260/270
अमृतसर

 
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम
10800/11000
 
चावल: बासमती (1121 नं.) सेला
9700/9900
 
शरबती सेला
6600/6650
 
शरबती स्टीम
7500/7600
 
चावल (1509) सेला
8300/8500
 
धान: शरबती
3400/3500
 
धान: बासमती 1121
5600/5700
 
धान (1509)
4100/4200
 
पीआर-11 चावल
6300/6500
 
देशी चना
8600/8700
 
चनादाल
9000/9300
 
गुड़ (क्विं): लाडू मंगलौर
X
 
गुड़: देशी पंजाब
5900/6000
 
शक्कर देशी
5650/5700
 
बूरा खांड
5600/5700
जालंधर

 
गेहूं दड़ा
2960/2970
 
चावल परमल कच्चा
4100/4200
 
चावल परमल सेला
3900/4000
 
मक्की बिहार
2850/2860
 
मक्की यूपी
2680/2750
 
दाल उड़द छिलका
11700/13100
 
चना देशी छना
8800/9000
 
दाल चना
9100/9500
 
काबली चना
9100/13100
 
राजमां चित्रा पुणे
11000/12800
 
राजमां चीन
13600/14200
 
राजमां शर्मिली
9500/9800
 
किराना: जीरा
27500/31700
 
किराना: धनिया
18000/23000
 
लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.)
17500/18500
 
लालमिर्च तेजा
26000/29800
 
हल्दी इरोड गट्‌ठा
22500/22800
 
हल्दी निजामाबाद
24000/26000
 
काजू (320 नं.) (प्रति किलो)
1020/1040
 
काजू (210 नं.) (प्रति किलो)
1080/1120
 
काजू (240 नं.) (प्रति किलो)
1050/1060
 
काजू (180 नं.) (प्रति किलो)
1170/1180
 
मखाना (प्रति किलो)
825/1325
 
गोला (प्रति किलो)
42000/48500
बठिंडा

 
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब
6850/6875
 
रुई: हरियाणा
6800/6850
 
रुई: राजस्थान
6850/6875
 
बिनौला
4800/5000
 
नरमा कपास नई
8900/9200
 
खल (प्रति क्विं.): बिनौला
4100/4150
 
खल: सरसों
3650/3700
 
गेहूं चोकर (29 किलो)
730
 
गेहूं चोकर (50 किलो)
1360

 

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