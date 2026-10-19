Punjab Mandi Bhav: 19 October 2026 के गेहूं, दाल के भाव जारी, सराफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में आई तेजी
पंजाब की प्रमुख मंडियों में अनाज व दालों के दाम स्थिर रहे, वहीं सराफा बाजार में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी देखने को मिली।
HighLights
पंजाब की मंडियों में खाद्यान्नों, दालों के नए भाव।
सराफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज।
व्यापारी त्योहारी सीजन के रुझानों पर रख रहे नजर।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों और स्थानीय बाजारों में कारोबारी गतिविधियों के तहत विभिन्न खाद्यान्नों, तिलहनों, दालों और किराना वस्तुओं के नए बाजार भाव दर्ज किए गए हैं। खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा की मंडियों में गेहूं, चावल, दलहन और खाद्य तेलों में अलग-अलग स्तरों पर कारोबार देखा गया।
चावल और बासमती की किस्मों के साथ-साथ दालों में मांग के अनुरूप उतार-चढ़ाव बना रहा। दूसरी ओर, कीमती धातुओं के बाजार यानी सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिला।
सोने की विभिन्न कैरेटेजों में स्टैंडर्ड और 24 कैरेट के दामों में बढ़ौतरी दर्ज हुई, जबकि चांदी तेजाबी और चांदी के सिक्कों की कीमतों में भी मजबूती देखने को मिली। त्योहारी सीजन और बाजार की मांग के बीच व्यापारी अनाज और धातु बाजारों में आने वाले रुझानों पर करीबी नजर बनाए हुए हैं।
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पंजाब सराफा बाजार
|धातु / वस्तु
|विवरण
|दर (रुपये में)
|सोना
|सोना स्टैंडर्ड
|1,46,550
|सोना 24 कैरेट
|1,46,250
|सोना 22 कैरेट
|1,34,200
|गिन्नी
|गिन्नी
|1,18,600
|चांदी
|चांदी तेजाबी
|2,31,000
|सिक्का
|2,42,000
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पंजाब की मंडियों के भाव
|मंडी
|जिंस / वस्तु
|भाव (रुपये में)
|
खन्ना
|
राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट)
|
220
|
राइसब्रान (अखाद्य)
|
218
|
खल सरसों
|
3700
|
डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद
|
2550
|
डीओसी: लाल
|
X
|
डीओसी: कंटीन्यूअस
|
2500
|
सरसों (टन)
|
31000
|
सूरजमुखी (टन)
|
29500
|
गेहूं
|
2990/3000
|
आटा (50 किलो)
|
1630/1640
|
मैदा
|
1720/1725
|
चोकर (45 किग्रा)
|
1280
|
चोकर (30 किग्रा)
|
850
|
सूजी (50 किलो)
|
1745/1750
|
मक्की बिहार
|
2700/2750
|
लुधियाना
|
राजमां चित्रा
|
10800/13200
|
अरहर दाल
|
13200/14300
|
उड़द साबुत
|
11600/13300
|
उड़द धोया
|
12100/13600
|
उड़द छिलका
|
11600/13100
|
दाल मसूर
|
7800/11500
|
चनादाल
|
9000/9400
|
एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.)
|
3520
|
काबली चना
|
8500/12600
|
मूंग साबुत
|
9500/11000
|
मूंग धोया
|
10500/12800
|
चावल: डीबी सेला
|
9600/9700
|
शरबती स्टीम
|
7500/7700
|
चावल 1121 सेला
|
10100/10200
|
तेल: बिनौला
|
15800
|
चावल तेल
|
13700
|
सरसों तेल
|
18000/18050
|
खल: सरसों
|
3850/3950
|
खल: बिनौला
|
4300/4400
|
डीओसी: मूंगफली
|
36500
|
किराना: जीरा
|
28000/33000
|
किराना: धनिया
|
18600/21600
|
किराना: हल्दी
|
23300/27300
|
केसर प्रति ग्राम कश्मीरी
|
260/270
|
अमृतसर
|
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम
|
10800/11000
|
चावल: बासमती (1121 नं.) सेला
|
9700/9900
|
शरबती सेला
|
6600/6650
|
शरबती स्टीम
|
7500/7600
|
चावल (1509) सेला
|
8300/8500
|
धान: शरबती
|
3400/3500
|
धान: बासमती 1121
|
5600/5700
|
धान (1509)
|
4100/4200
|
पीआर-11 चावल
|
6300/6500
|
देशी चना
|
8600/8700
|
चनादाल
|
9000/9300
|
गुड़ (क्विं): लाडू मंगलौर
|
X
|
गुड़: देशी पंजाब
|
5900/6000
|
शक्कर देशी
|
5650/5700
|
बूरा खांड
|
5600/5700
|
जालंधर
|
गेहूं दड़ा
|
2960/2970
|
चावल परमल कच्चा
|
4100/4200
|
चावल परमल सेला
|
3900/4000
|
मक्की बिहार
|
2850/2860
|
मक्की यूपी
|
2680/2750
|
दाल उड़द छिलका
|
11700/13100
|
चना देशी छना
|
8800/9000
|
दाल चना
|
9100/9500
|
काबली चना
|
9100/13100
|
राजमां चित्रा पुणे
|
11000/12800
|
राजमां चीन
|
13600/14200
|
राजमां शर्मिली
|
9500/9800
|
किराना: जीरा
|
27500/31700
|
किराना: धनिया
|
18000/23000
|
लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.)
|
17500/18500
|
लालमिर्च तेजा
|
26000/29800
|
हल्दी इरोड गट्ठा
|
22500/22800
|
हल्दी निजामाबाद
|
24000/26000
|
काजू (320 नं.) (प्रति किलो)
|
1020/1040
|
काजू (210 नं.) (प्रति किलो)
|
1080/1120
|
काजू (240 नं.) (प्रति किलो)
|
1050/1060
|
काजू (180 नं.) (प्रति किलो)
|
1170/1180
|
मखाना (प्रति किलो)
|
825/1325
|
गोला (प्रति किलो)
|
42000/48500
|
बठिंडा
|
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब
|
6850/6875
|
रुई: हरियाणा
|
6800/6850
|
रुई: राजस्थान
|
6850/6875
|
बिनौला
|
4800/5000
|
नरमा कपास नई
|
8900/9200
|
खल (प्रति क्विं.): बिनौला
|
4100/4150
|
खल: सरसों
|
3650/3700
|
गेहूं चोकर (29 किलो)
|
730
|
गेहूं चोकर (50 किलो)
|
1360
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