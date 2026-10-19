Punjab Mandi Bhav: 19 October 2026 के गेहूं, दाल के भाव जारी, सराफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में आई तेजी

खन्ना

राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट) 220

राइसब्रान (अखाद्य) 218

खल सरसों 3700

डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 2550

डीओसी: लाल X

डीओसी: कंटीन्यूअस 2500

सरसों (टन) 31000

सूरजमुखी (टन) 29500

गेहूं 2990/3000

आटा (50 किलो) 1630/1640

मैदा 1720/1725

चोकर (45 किग्रा) 1280

चोकर (30 किग्रा) 850

सूजी (50 किलो) 1745/1750

मक्की बिहार 2700/2750

लुधियाना

राजमां चित्रा 10800/13200

अरहर दाल 13200/14300

उड़द साबुत 11600/13300

उड़द धोया 12100/13600

उड़द छिलका 11600/13100

दाल मसूर 7800/11500

चनादाल 9000/9400

एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.) 3520

काबली चना 8500/12600

मूंग साबुत 9500/11000

मूंग धोया 10500/12800

चावल: डीबी सेला 9600/9700

शरबती स्टीम 7500/7700

चावल 1121 सेला 10100/10200

तेल: बिनौला 15800

चावल तेल 13700

सरसों तेल 18000/18050

खल: सरसों 3850/3950

खल: बिनौला 4300/4400

डीओसी: मूंगफली 36500

किराना: जीरा 28000/33000

किराना: धनिया 18600/21600

किराना: हल्दी 23300/27300

केसर प्रति ग्राम कश्मीरी 260/270

अमृतसर

चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 10800/11000

चावल: बासमती (1121 नं.) सेला 9700/9900

शरबती सेला 6600/6650

शरबती स्टीम 7500/7600

चावल (1509) सेला 8300/8500

धान: शरबती 3400/3500

धान: बासमती 1121 5600/5700

धान (1509) 4100/4200

पीआर-11 चावल 6300/6500

देशी चना 8600/8700

चनादाल 9000/9300

गुड़ (क्विं): लाडू मंगलौर X

गुड़: देशी पंजाब 5900/6000

शक्कर देशी 5650/5700

बूरा खांड 5600/5700

जालंधर

गेहूं दड़ा 2960/2970

चावल परमल कच्चा 4100/4200

चावल परमल सेला 3900/4000

मक्की बिहार 2850/2860

मक्की यूपी 2680/2750

दाल उड़द छिलका 11700/13100

चना देशी छना 8800/9000

दाल चना 9100/9500

काबली चना 9100/13100

राजमां चित्रा पुणे 11000/12800

राजमां चीन 13600/14200

राजमां शर्मिली 9500/9800

किराना: जीरा 27500/31700

किराना: धनिया 18000/23000

लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) 17500/18500

लालमिर्च तेजा 26000/29800

हल्दी इरोड गट्‌ठा 22500/22800

हल्दी निजामाबाद 24000/26000

काजू (320 नं.) (प्रति किलो) 1020/1040

काजू (210 नं.) (प्रति किलो) 1080/1120

काजू (240 नं.) (प्रति किलो) 1050/1060

काजू (180 नं.) (प्रति किलो) 1170/1180

मखाना (प्रति किलो) 825/1325

गोला (प्रति किलो) 42000/48500

बठिंडा

रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 6850/6875

रुई: हरियाणा 6800/6850

रुई: राजस्थान 6850/6875

बिनौला 4800/5000

नरमा कपास नई 8900/9200

खल (प्रति क्विं.): बिनौला 4100/4150

खल: सरसों 3650/3700

गेहूं चोकर (29 किलो) 730