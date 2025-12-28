पंजाब: कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद को श्री अकाल तख्त साहिब ने किया तलब, विवादित तस्वीर मामले में देना होगा जवाब

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब सरकार के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद को श्री अकाल तख्त साहिब ने तलब किया है। उन्हें 5 जनवरी 2026 को सुबह दस बजे श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं।

श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय के इंचार्ज बगीचा सिंह द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि श्री आनंदपुर साहिब स्थित भाई जीवन सिंह (भाई जैता जी) की स्मारक में उनके विभाग की ओर से बनाई गई कुछ तस्वीरों को लेकर गंभीर आपत्तियां सामने आई हैं। इन तस्वीरों में सिख सिद्धांतों, मर्यादा, परंपराओं और सिख भावनाओं के विरुद्ध प्रस्तुति किए जाने का आरोप है।

पत्र के अनुसार, विवादित चित्रों में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को जूते पहनकर पांच प्यारों को अमृतपान करवाते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा अमृत ग्रहण कर रहे सिख को मर्यादा के अनुरूप 'वीर आसन' में न दिखाने जैसी आपत्तियां भी उठाई गई हैं।

इस संबंध में श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय ने 18 नवंबर 2025 को पत्र जारी कर मंत्री सोंद को एक सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था। हालांकि, मंत्री के निजी सचिव देविंदर सिंह की ओर से भेजे गए पत्र में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहादत शताब्दी से जुड़े कार्यक्रमों का हवाला देते हुए अतिरिक्त समय की मांग की गई थी।