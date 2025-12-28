Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पंजाब: कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद को श्री अकाल तख्त साहिब ने किया तलब, विवादित तस्वीर मामले में देना होगा जवाब

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 07:23 PM (IST)

    पंजाब के पर्यटन मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद को श्री अकाल तख्त साहिब ने तलब किया है। उन्हें 5 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स् ...और पढ़ें

    Hero Image

    कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद को श्री अकाल तख्त साहिब ने तलब किया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब सरकार के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद को श्री अकाल तख्त साहिब ने तलब किया है। उन्हें 5 जनवरी 2026 को सुबह दस बजे श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय के इंचार्ज बगीचा सिंह द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि श्री आनंदपुर साहिब स्थित भाई जीवन सिंह (भाई जैता जी) की स्मारक में उनके विभाग की ओर से बनाई गई कुछ तस्वीरों को लेकर गंभीर आपत्तियां सामने आई हैं। इन तस्वीरों में सिख सिद्धांतों, मर्यादा, परंपराओं और सिख भावनाओं के विरुद्ध प्रस्तुति किए जाने का आरोप है।

    पत्र के अनुसार, विवादित चित्रों में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को जूते पहनकर पांच प्यारों को अमृतपान करवाते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा अमृत ग्रहण कर रहे सिख को मर्यादा के अनुरूप 'वीर आसन' में न दिखाने जैसी आपत्तियां भी उठाई गई हैं।

    इस संबंध में श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय ने 18 नवंबर 2025 को पत्र जारी कर मंत्री सोंद को एक सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था। हालांकि, मंत्री के निजी सचिव देविंदर सिंह की ओर से भेजे गए पत्र में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहादत शताब्दी से जुड़े कार्यक्रमों का हवाला देते हुए अतिरिक्त समय की मांग की गई थी।

    अब श्री अकाल तख्त साहिब ने अब आदेश जारी कर मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद को 5 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय में उपस्थित होकर अपना लिखित स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।