पाकिस्तानी तस्करों का ड्रोन प्लास्टिक डोर से क्षतिग्रस्त, अटारी बॉर्डर के पास गिरा; पुलिस ने कब्जे में लिया

संवाद सहयोगी, अटारी। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे अटारी क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से आया एक ड्रोन चाइना डोर में फंसकर नीचे गिर गया। बताया जा रहा है कि यह ड्रोन भारत की सीमा में दाखिल होने के बाद वापस पाकिस्तान की ओर जा रहा था, तभी हवा में उड़ रही पतंग की चाइना डोर से उसके पर कट गए और वह संत महराज हरनाम सिंह जी के तप अस्थान गुरुद्वारा कल्याणसर साहिब, अटारी के नजदीक गिर पड़ा।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ड्रोन के परों में चाइना डोर उलझी हुई थी और जब वह गिरा, उस समय वह पूरी तरह खाली था। स्थानीय लोगों का कहना है कि ड्रोन ने पहले किसी नशीले पदार्थ या हथियार की खेप गिराई हो सकती है और इसके बाद वह वापस पाकिस्तान की दिशा में लौट रहा था। ड्रोन के उड़ते समय उसकी लाइटें जल रही थीं और तेज रफ्तार के कारण हवा में शोर की आवाज भी सुनाई दे रही थी।

घटना के समय क्षेत्र में पतंगबाजी हो रही थी। कुछ युवकों ने जब आसमान में ड्रोन को उड़ते देखा तो उसे गिराने की कोशिश की। इसी दौरान चाइना डोर ड्रोन के परों में फंस गई, जिससे उसके पर कट गए और वह जमीन पर आ गिरा। ड्रोन गिरने के बाद इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई और डर का माहौल बन गया।

बताया जा रहा है कि भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा अटारी कस्बे से करीब तीन किलोमीटर की दूरी पर है। जिस दिशा में ड्रोन उड़ रहा था, उससे आशंका जताई जा रही है कि वह भारत की सीमा में अवैध गतिविधि को अंजाम देकर वापस पाकिस्तान लौट रहा था। घनी धुंध के बीच दिनदहाड़े ड्रोन की आवाज और मौजूदगी से स्थानीय लोग सहम गए।

घटना की सूचना गांव के सरपंच हरप्रीत सिंह ने तुरंत पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस थाना घरिंडा की टीम मौके पर पहुंची और ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने इलाके को सुरक्षित करते हुए प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन किस उद्देश्य से आया था और क्या उसने किसी तरह की खेप गिराई है, इसकी गहन जांच की जा रही है। आसपास के क्षेत्र में सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं गिराई गई।