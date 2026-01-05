सरबजीत कौर से नूर हुसैन बनी महिला की भारत वापसी रुकी, पाकिस्तान ने अदालत में केस का हवाला देकर रोका
सरबजीत कौर, जिन्होंने पाकिस्तान में निकाह कर नूर हुसैन नाम अपनाया था, की भारत वापसी टल गई है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने अदालत में मामला विचाराधीन ह ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, अटारी। भारतीय महिला सरबजीत कौर की भारत वापसी फिलहाल टल गई है। सरबजीत कौर ने पाकिस्तान में एक मुस्लिम नागरिक से निकाह कर लिया था, जिसके बाद उसने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम नूर हुसैन रख लिया।
पाकिस्तान की एक अदालत ने पहले आदेश दिए थे कि सिख जत्थे से अलग होकर निकाह करने वाली महिला को भारत भेजा जाए। इन आदेशों के बाद पाक पुलिस ने उसे तलाश कर लिया।
सोमवार को उसे पाकिस्तान वाघा बॉर्डर पर लाया गया, जहां इमीग्रेशन और कस्टम की आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी कर अटारी-वाघा अंतरराष्ट्रीय मार्ग से भारत भेजा जाना था।
अटारी सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) तथा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (आईसीपी) अटारी के इमीग्रेशन और कस्टम स्टाफ महिला को रिसीव करने की तैयारी में थे। इसी दौरान पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने उसकी भारत वापसी पर रोक लगा दी।
पाक गृह मंत्रालय का कहना है कि महिला ने अपनी मर्जी से निकाह किया है और इस संबंध में मामला अदालत में विचाराधीन है। अदालत के अंतिम आदेशों के बाद ही आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर उसे भारत भेजा जाएगा।
