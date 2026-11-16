Punjab OPD Schedule: पंजाब के 5 जिलों के बड़े अस्पतालों की ओपीडी सूची जारी, जानें डॉक्टरों का शेड्यूल

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब के पांच प्रमुख जिलों- अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और बठिंडा के अग्रणी अस्पतालों में सोमवार, 16 नवंबर को मरीजों को विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियमित सेवाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अस्पतालों में ओपीडी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल, जालंधर के निम्स (NIMS), लुधियाना के डीएमसी (DMC), पटियाला के रजिंदरा अस्पताल और बठिंडा स्थित एम्स (AIIMS) में मेडिसिन, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, मनोरोग, ईएनटी, त्वचा रोग, बाल रोग, दंत और नेत्र रोग विभागों के वरिष्ठ चिकित्सक ओपीडी में उपस्थित रहेंगे।

प्रशासन ने जानकारी दी है कि इन सभी प्रमुख अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं अपने निर्धारित समय पर शुरू होंगी। दूर-दराज के इलाकों से आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को सलाह दी जाती है कि वे अस्पताल के लिए रवाना होने से पूर्व संबंधित अस्पताल की आधिकारिक शेड्यूल और संबंधित विभाग के डॉक्टर की उपलब्धता की जांच जरूर कर लें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक सोमवार मेडिसिन डॉ. रामिंदर पाल सिंह सिबिया डॉ. रूपिंदर जीत कौर डॉ. विकास चंदर डॉ. ऋचा बंसल डॉ. अजय पाल डॉ. अमनदीप सिंह ईएनटी डॉ. संजीव भगत डॉ. दिनेश कुमार शर्मा डॉ. विशव यादव डॉ. रविंदर सिंह नेत्र रोग डॉ. आनंद अग्रवाल डॉ. तलवीर सिद्धू डॉ. चीमन लाल डॉ. इंदु खोसा डॉ. वीर दविंदर सिंह अस्थि रोग डॉ. गिरीश साहनी डॉ. दलजिंदर सिंह डॉ. कुलदीप सिंह संधू त्वचा रोग डॉ. डिंपल चोपड़ा डॉ. सीमा गोयल डॉ. ऋषू सरगल डॉ. रूपिंदर वालिया डॉ. शिवाली अग्रवाल डॉ. हरमीत सिंह सर्जरी डॉ. अश्वनी कुमार डॉ. दर्शनजीत सिंह डॉ. जसविंदर सिंह डॉ. दिनेश कुमार पासी डॉ. आनंद सिंगला डॉ. राजिंदर पाल सिंह

लुधियाना, दयानंद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल

समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक सोमवार मेडिसिन डॉ. नरिंदर पाल जैन डॉ. विकास गर्ग डॉ. मोनिका रुमेटोलॉजी डॉ. जोबन प्रीत सिंह देयोल नेफ्रोलॉजी डॉ. विकास मक्कड़ एंडोक्राइनोलॉजी डॉ. नवीन मित्तल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉ. रमित महाजन डॉ. वरुण मेहता न्यूरोलॉजी डॉ. गगनदीप सिंह चेस्ट (छाती रोग) डॉ. आकाशदीप सिंह बाल रोग (पीडियाट्रिक्स) डॉ. दीपक भट डॉ. गुरप्रीत सिंह थैलेसीमिया डॉ. गुरप्रीत सिंह दंत चिकित्सा डॉ. रीता राय त्वचा रोग (डर्माटोलॉजी) डॉ. सुखजोत कौर मनोरोग डॉ. नवकिरण महाजन क्लिनिकल साइकोलॉजी डॉ. बी.पी. मिश्रा सर्जरी / बाल सर्जरी डॉ. प्रभदीप एस. नैन प्लास्टिक सर्जरी डॉ. रमनीश गर्ग न्यूरोसर्जरी डॉ. शिवेंदर सोबती जी.ई. सर्जरी डॉ. सतपाल सिंह लिवर प्रत्यारोपण डॉ. गुरसागर सिंह सहोता यूरोलॉजी / आर्थोपेडिक्स डॉ. संदीप शर्मा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी डॉ. सुशांत बब्बर नेत्र रोग डॉ. प्रियंका अरोड़ा ई.एन.टी. डॉ. रोहित वर्मा स्त्री एवं प्रसूति रोग डॉ. आशिमा तनेजा

जालंधर, पिम्स (PIMS)