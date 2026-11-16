तरनतारन तीर्थ यात्रा योजना बस हादसे के घायलों को मिले मानवाधिकार आयोग सदस्य, कम मुआवजे पर उठाया सवाल

जागरण संवाददाता, अमृतसर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने तीर्थ यात्रा बस हादसे के लिए राज्य सरकार की आपराधिक लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया।

उन्होंने आरोप लगाया कि तीरथ यात्रा योजना के तहत चलाई जा रही बसों की उचित जांच किए बिना ही उन्हें सड़कों पर उतारा जा रहा है। बसों में तकनीकी और ढांचागत खामियां यात्रियों की जान के लिए खतरा बन रही हैं। प्रियंक कानूनगो सोमवार को गुरु नानक देव अस्पताल में उच्चारण अधिनियम कार्यों का हाल-चाल जाने में पहुंचे थे।