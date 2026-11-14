पंजाब के तरनतारन में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा की बसों की भीषण टक्कर, 4 की मौत; कई घायल

जागरण संवाददाता, तरनतारन। जम्मू-कश्मीर-राजस्थान राष्ट्रीय मार्ग पर कस्बा नौशहरा पन्नूआं के पास मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा से संबंधित दो बसों की बाइक को बचाते समय टक्कर हो गई। इस हादसे में करीब चार यात्रियों की मौके पर मौत हो गई। जबकि डेढ़ दर्जन यात्री घायल हुए।

यह दोनों बसें फिरोजपुर से श्री हरिमंदिर साहिब अमृतसर के दर्शनों लिए यात्रियों को लेकर जा रही थीं। जिस दौरान राष्ट्रीय मार्ग स्थित नौशहरा पन्नूआं के पास डिवाइडर के बीच से गुजरते बाइक चालक को बचाते तीर्थ यात्रा बस से संबंधित चालक ने ब्रेक लगाई। तब पीछे से आती दूसरी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा बस टकरा गई। हादसे दौरान जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी।

सड़क सुरक्षा फोर्स की टीमें मौके पर पहुंचीं। सिविल सर्जन डॉ. संदीप धवन ने आपातकालीन घोषित करते हुए सभी एम्बुलेंसों को मौके पर भेजा। डॉक्टरों को भी एमरजेंसी वार्ड में बुला लिया गया। जहां चारों यात्रियों के शव रखवा दिए गए हैं। जबकि 10 की हालत गंभीर बनी हुई है।