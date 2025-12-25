कांग्रेस से सस्पेंड होने के बाद नवजोत कौर सिद्धू ने नितिन गडकरी से की मुलाकात, तस्वीरें शेयर कर कही ये बात
कांग्रेस से निलंबित नवजोत कौर सिद्धू ने नितिन गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की। इसके बाद राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमृतसर। कांग्रेस पार्टी से निलंबित किए जाने के बाद पूर्व पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी व पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। इस मुलाकात की जानकारी उन्होंने खुद इंटरनेट मीडिया के माध्यम से साझा की, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री के साथ अपनी तस्वीरें भी पोस्ट की।
सोशल मीडिया पोस्ट में नवजोत कौर सिद्धू ने बताया कि यह मुलाकात अमृतसर में लंबे समय से अटके विकास कार्यों को गति देने को लेकर हुई। अमृतसर से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पहले विभिन्न कारणों से रुके हुए थे, लेकिन अब वे तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। डॉ. सिद्धू ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का इसके लिए आभार भी व्यक्त किया है।
नवजोत कौर सिद्धू ने नितिन गडकरी की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि उनकी कार्य के प्रति प्रतिबद्धता और समर्पण प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि गडकरी की मजबूत नेतृत्व क्षमता के चलते जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान आसानी से हो पाता है।
डॉ. सिद्धू के अनुसार, केंद्रीय स्तर पर लिए जा रहे तुरंत फैसलों का सीधा फायदा अमृतसर के लोगों को मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क, राजमार्ग और बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट्स के पूरा होने से शहर को बड़ी राहत मिली है और आने वाले समय में अमृतसर के विकास को नई दिशा मिलेगी। अंत में नवजोत कौर सिद्धू ने अमृतसर के सभी नागरिकों की ओर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद भी किया है।
