Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कांग्रेस से सस्पेंड होने के बाद नवजोत कौर सिद्धू ने नितिन गडकरी से की मुलाकात, तस्वीरें शेयर कर कही ये बात

    By Sushil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:36 PM (IST)

    कांग्रेस से निलंबित नवजोत कौर सिद्धू ने नितिन गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की। इसके बाद राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    नितिन गडकरी से मुलाकात करते नवजोत कौर सिद्धू। फोटो एक्स

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। कांग्रेस पार्टी से निलंबित किए जाने के बाद पूर्व पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी व पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। इस मुलाकात की जानकारी उन्होंने खुद इंटरनेट मीडिया के माध्यम से साझा की, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री के साथ अपनी तस्वीरें भी पोस्ट की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोशल मीडिया पोस्ट में नवजोत कौर सिद्धू ने बताया कि यह मुलाकात अमृतसर में लंबे समय से अटके विकास कार्यों को गति देने को लेकर हुई। अमृतसर से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पहले विभिन्न कारणों से रुके हुए थे, लेकिन अब वे तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। डॉ. सिद्धू ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का इसके लिए आभार भी व्यक्त किया है।

    नवजोत कौर सिद्धू ने नितिन गडकरी की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि उनकी कार्य के प्रति प्रतिबद्धता और समर्पण प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि गडकरी की मजबूत नेतृत्व क्षमता के चलते जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान आसानी से हो पाता है।

    डॉ. सिद्धू के अनुसार, केंद्रीय स्तर पर लिए जा रहे तुरंत फैसलों का सीधा फायदा अमृतसर के लोगों को मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क, राजमार्ग और बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट्स के पूरा होने से शहर को बड़ी राहत मिली है और आने वाले समय में अमृतसर के विकास को नई दिशा मिलेगी। अंत में नवजोत कौर सिद्धू ने अमृतसर के सभी नागरिकों की ओर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद भी किया है।